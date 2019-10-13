Bu hafta size ne getirecek?

Yarınki dolunay özellikle yüksek stres ve huzursuzluk kaynağı olabilir. Kendimizi yoğun bir baskı altında hissedebiliriz. Bu dönemde ilişkilerimize de çok daha hassas yaklaşmalıyız. Aynı zamanda koruma, hassasiyet ve güvenlikle ilgili gelişmeler var. Beklentilerimizin hassasiyet kazandığı günlerdeyiz. Venüs ve Mars’ın karşılıklı konumuysa aşkta ve yakın beraberliklere, parasal konulara daha tutkulu ve tüketici şekilde yaklaşabileceğimizi anlatıyor.

AY TAKVİMİ

13 Ekim Pazar Dolunay endişeler getiriyor. İlişkilere dikkat edelim.

14 Ekim Pazartesi Ortaklı işlerde ve başkalarından beklentilerimizde daha tepkisel olabiliriz.

15 Ekim Salı Ani olaylara dikkat edelim. Maddi konularda istikrar kolay olmayabilir.

16 Ekim Çarşamba Para durumumuz hakkında daha çok düşünebiliriz.

17 Ekim Perşembe Bugün daha çok şey paylaşmak yönünde şanslıyız. Uzaklarla ilgili konularda karşımıza gelebilir.

18 Ekim Cuma Karşılıklı görüşmeler, eğitimler ve anlaşmalar açısından daha şanslıyız.

19 Ekim Cumartesi Özellikle öğle sonrasında ailevi konulara zaman ayırabiliriz. Duygusal hassasiyetler artıyor.