Bu hafta size ne getirecek?

Haftanın ilk günleri oldukça gergin ve sıkıntılı. Mars-Satürn karesi ilişkilerimizde gerginliklere işaret etmekte. Pazartesi günü Akrep’teki yeniay bizi daha heyecanlı ve huzursuz kılmakta. 31’inde Merkür’ün de Akrep burcuna geri dönmesi önümüzdeki haftalarda açık ve net bir iletişim kurmanın pek de kolay olmayacağını göstermekte. Dolayısıyla biraz yavaşlamak ve değişiklikleri sindirmek gerekiyor. 1 Kasım sonrasında Venüs Yay’a ilerleyerek aşk hayatımıza ve keyif veren konulara vurgu getirecek.
AY TAKVİMİ
27 Ekim Pazar
Bugün tartışmalara karşı daha dikkatli davranmak gerekebilir.
28 Ekim Pazartesi
Akrep’te yeniay ani ve sarsıcı durumlara işaret etmekte.
29 Ekim Salı
Sezgilerimizi de kullanarak yeni imkanlar elde edebiliriz.
30 Ekim Çarşamba
Bugün araştırmalar ve keşifler açısından uygun bir gündeyiz. Yeni şeylere açığız.
31 Ekim Perşembe
Başkalarından fikir almak ve kendimizi geliştirmek için uygun koşullar var.
1 Kasım Cuma
Koşullar zorlayıcı ve mutsuz edici olabilir. Sadece olumsuz düşünmemeliyiz.
2 Kasım Cumartesi
Aşkta ve ilişkilerimizde yeni şeyler arıyoruz ancak koşullar çok destekleyici olmayabilir.