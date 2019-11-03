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R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

3 Kasım 2019

Haftanın ilk günlerinde yüksek bir enerjiyle engelleri aşma çabasındayız. Bugünlerde kararlılık göstererek gelecek yönünde sağlam bir temel atabileceğimiz uğraşlar var. Düşüncelerimizde dengeli ve esnek kalmaya özen gösterelim. 5’inde kişisel çatışmalara, güç kavgasına ve özellikle de kurumsal konular içinde ortaya çıkabilecek gerginliklere dikkat edelim. 8’i civarındaysa yeni bir konu ve ilerleme fırsatı bizi enerjik kılabilir. Olayların hızlı aktığı günlerde olacağız.

Ay takvimi

3 Kasım Pazar Günün ilk yarısında hoşnutsuzluklar var.
4 Kasım Pazartesi Düşüncelerimizde kararlıyız, bu sayede engelleri aşabiliriz.
5 Kasım Salı Akıl ve duygu arasında zorlanabilir, iletişimde problem de yaşayabiliriz.
6 Kasım Çarşamba Bugün hareket ve yeni şeyler öğrenmek için olumlu koşullar içindeyiz.
7 Kasım Perşembe Öğle saatlerinde sezgilerimiz güçlü ancak etkilere de açığız.
8 Kasım Cuma Günün ilk yarısında kendimizi kısıtlanmış hissedebiliriz.
9 Kasım Cumartesi Yenilikler yapmak açısından güzel bir gündeyiz.

Bu hafta size ne getirecek
Bu hafta size ne getirecek
Bu hafta size ne getirecek



R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

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