Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta 12’sinde Boğa burcunda dolunay meydana gelmekte. Dolunay zamanında maddi alanda başkalarından beklentilerimizde hassas olabiliriz. İletişim gezegeni Merkür ise 11’inde Güneş’in kalbinde olacak. Böyle zamanlarda önemli bir haber gündemimizi değiştirebilir. Bir süredir üzerinde düşündüğümüz konular, projeler yeni bir aşamaya girebilir. Aşktaysa bazı kafa karışıklıkları ya da ihmaller yaşanabilir.

AY TAKVİMİ

10 Kasım Pazar Bugün ani çıkışlara ve kazalara dikkat etmekte fayda var. Daha sakin düşünelim.

11 Kasım Pazartesi Dolunay yaklaşırken başkalarından beklentilerimiz hassaslaşmakta.

12 Kasım Salı Güven aradığımız konularda daha istikrarlı olalım.

13 Kasım Çarşamba Olaylara uyum sağlamak için bilinçli bir çaba içinde olmalıyız.

14 Kasım Perşembe Daha hareketli, sohbeti bol bir gündeyiz. Güzel olan şeylere, zevklere yönelebiliriz.

15 Kasım Cuma Düşüncelerde ayrı düşme, prensipte anlaşamama söz konusu olabilir.

16 Kasım Cumartesi Ortak bir duygu ve hassasiyet etrafında toplanmak isteyebiliriz.