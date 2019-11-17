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R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

17 Kasım 2019

Bu hafta 20’sinde iletişim gezegeni Merkür’ün düzgün hareketine dönmesi düşüncelerimize yeni ufuklar getiriyor. Bir süredir kapalı kalan şeyler şimdi daha kolay açığa çıkmakta. Üzerinde çalıştığımız konulara daha fazla odaklanma imkanı var. 19’unda Mars Akrep burcuna ilerleyerek bizi daha tutkulu, kararlı ve mücadeleci hale getirmekte. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımız günlerdeyiz. 23’ü ile birlikte ilişkilerimize yeni bir şekil vermeye çalışabiliriz.

AY TAKVİMİ

17 Kasım Pazar Daha yakın duygusal paylaşımlar ve anlayış bulabileceğimiz bir gündeyiz.

18 Kasım Pazartesi Kişisel alanda biraz sabırlı davranmak önem taşıyor.

19 Kasım Salı İsteklerimizi elde etmek yönünde güçlü davranabiliriz.

20 Kasım Çarşamba Bugün daha araştırmacı olabileceğimiz koşullar var.

21 Kasım Perşembe Kendimizi bir konuya vakfetmek olumlu sonuçlar getirebilir.

22 Kasım Cuma İlişkilerde daha hassas olabileceğimiz bir gündeyiz.

23 Kasım Cumartesi İlişkilerde ani koşullar bizi daha huzursuz kılabilir. 

Bu hafta size ne getirecek
Bu hafta size ne getirecek
Bu hafta size ne getirecek



R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

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