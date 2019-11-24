Bu hafta size ne getirecek?

Haftanın ilk günlerinde bazı şanssızlıklar var. 26’sına kadar oldukça dikkatli olmaya bakalım. Mars ve Uranüs karşıtlığı parasal işleri ve istikrar isteğimizi zora sokabilir. 26’sındaki yeniayla birlikte daha pozitif hareket edebiliriz. Bu dönemde aşkta ve ilişkilerimizde gerçekçi ve kontrollü olma eğilimindeyiz. Neptün de düzgün harekete dönerken, hayatın hangi alanlarında fedakarlıkta bulunduğumuza, neleri belki de gözü kapalı kabullendiğimize dikkat etmeliyiz.