Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta 9’unda Merkür Yay burcuna ilerleyerek düşünce dünyamıza ve iletişim konularına yeni bir canlılık getirmekte. 12’sindeyse İkizler’de dolunay gerçekleşecek. Dolayısıyla bu hafta alacağımız haberler bize yeni kararlar ve değerlendirmeler getirmekte. Ancak bu dolunay idealize ettiğimiz konularda gerçekçi olmak gereğini söylüyor. Başkalarından beklentilerimizde dikkatli olmaya bakalım. Aşk hayatımıza gölge düşüren bazı sorumluluklar var.

AY TAKVİMİ

8 Aralık Pazar Düşüncelerinizde pozitif ve yapıcı olabileceğimiz imkanlar var.

9 Aralık Pazartesi Karşılıklı beklentilerde biraz sakin olalım.

10 Aralık Salı Daha çok eldeki işleri tamamlamaya çalışalım.

11 Aralık Çarşamba Dolunay yaklaşırken, karşılıklı konular da hız kazanmakta.

12 Aralık Perşembe Bugünkü dolunay yeni haberler ve beklentiler getirmekte.

13 Aralık Cuma Ailevi konulara daha fazla odaklanabiliriz.

14 Aralık Cumartesi Duygusal beklentilerimizde sabırlı olmaya bakalım.