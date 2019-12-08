MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerR.Hakan Kırkoğlu Bu hafta size ne getirecek?
R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

8 Aralık 2019

Bu hafta 9’unda Merkür Yay burcuna ilerleyerek düşünce dünyamıza ve iletişim konularına yeni bir canlılık getirmekte. 12’sindeyse İkizler’de dolunay gerçekleşecek. Dolayısıyla bu hafta alacağımız haberler bize yeni kararlar ve değerlendirmeler getirmekte. Ancak bu dolunay idealize ettiğimiz konularda gerçekçi olmak gereğini söylüyor. Başkalarından beklentilerimizde dikkatli olmaya bakalım. Aşk hayatımıza gölge düşüren bazı sorumluluklar var.

AY TAKVİMİ

8 Aralık Pazar Düşüncelerinizde pozitif ve yapıcı olabileceğimiz imkanlar var.

9 Aralık Pazartesi Karşılıklı beklentilerde biraz sakin olalım.

10 Aralık Salı Daha çok eldeki işleri tamamlamaya çalışalım.

11 Aralık Çarşamba Dolunay yaklaşırken, karşılıklı konular da hız kazanmakta.

12 Aralık Perşembe Bugünkü dolunay yeni haberler ve beklentiler getirmekte.

13 Aralık Cuma Ailevi konulara daha fazla odaklanabiliriz.

14 Aralık Cumartesi Duygusal beklentilerimizde sabırlı olmaya bakalım.

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecek

 

 

R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

Tüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Makamlar insana değer katmazFiliz AygündüzMakamlar insana değer katmaz
Hep arkana bakarak yürümek...Berna LAÇİNHep arkana bakarak yürümek...
E-BEBEĞİM EEE!Şebnem BurcuoğluE-BEBEĞİM EEE!
YALNIZLIĞIN HİSSETTİRDİKLERİDilara KoçakYALNIZLIĞIN HİSSETTİRDİKLERİ