Bu hafta size ne getirecek?

Bu dönemde Güneş ve Merkür Yay burcunda hayatımıza yeni fikirler ve keşifler katabilir. İçinde eğitimin, yabancılarla ilgili konuların ve yolculukların olabileceği konularla daha çok karşılaşabiliriz. Haftanın ilk günlerinde düşüncelerimizi daha fazla yayma, paylaşma imkanı içindeyiz. 19’una dikkat etmek gerek. Özellikle işle, pratik olmakla ilgili konularda güçlü bir çaba ve hedeflerimizi yerine getirme arzumuz var. Ancak dağınıklık ve dikkatsizlik olabilir.

AY TAKVİMİ

15 Aralık Pazar Size keyif ve eğlence getiren konulara zaman ayırabilirsiniz.

16 Aralık Pazartesi Öğle saatlerinde sakin kalmak, inatlaşmamak yararlı olacak.

17 Aralık Salı Çalışkanlık ve iş hayatında pratik sonuçlar vurgulanıyor. Çok verimli olabiliriz.

18 Aralık Çarşamba Öğle saatlerinde daha özenli olmaya bakalım. İhmallerle karşılaşabiliriz.

19 Aralık Perşembe Kararsızlık yaşayabiliriz. Öğle sonrasında karşılıklı konular önem kazanıyor.

20 Aralık Cuma Ortaklı konular üzerinde durmak ve denge yaratmak önemli.

21 Aralık Cumartesi İlişkilerimizde huzursuz eden koşullar var. Akşam saatlerinde daha kararlıyız.