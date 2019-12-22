Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta 26 Aralık sabahı Oğlak burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Tutulmalar hayatımıza ani kırılmalar ve başlangıçlar getirirler. Bu dönemde iş hayatını, sorumlulukları ve devletle ilgili konuları öne çıkaran pek çok gelişme dikkat çekebilir. Bu dönemde Oğlak burcuna vurgu, kuralların, sınırlamaların ve ciddiyet içeren konuların öne çıkacağını anlatıyor. Özellikle 26’sına kadar hayatımızda bazı sıkışıklıklar ve sonlanmalar yaşayabiliriz.



Ay takvimi





22 Aralık Pazar Duygusal alanda tutkulu davranabiliriz. Kıskançlıklara dikkat.

23 Aralık Pazartesi Pek şanslı bir günde değiliz ve olayları zorlamamalıyız.



24 Aralık Salı Güneş tutulması öncesinde beklenmedik değişiklikler gündeme gelebilir.

25 Aralık Çarşamba Bugün alışılmamış durumlar ve değişiklikler gündeme gelebilir.

26 Aralık Perşembe Oğlak burcundaki güneş tutulması yeni koşullar ve başlangıçlara işaret etmekte.

27 Aralık Cuma Koşullar pek rahat olmayabilir. Bizi kısıtlayan duygusal durumlar içinde olabiliriz.



28 Aralık Cumartesi Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konular açısından çok daha verimli.

















