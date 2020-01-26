Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta Saka burcundaki yeniayın ardından düşüncelerimizde daha yaratıcı olabileceğimiz olanaklar artıyor. Sosyal konular, gruplar ve arkadaşlıklar hayatımıza çok şey katabilir. Özellikle ilişkiler ve ortaklıklar açısından oldukça hareketli günlerdeyiz. Ancak 26-30 Ocak günlerine özellikle dikkat edelim. Bugünlerde aşkta ve ortaklaşa konularda yanılmalar, karmaşık durumlar hatta hile içerebilecek koşullar gündeme gelebilir. Keyif aldığımız konularda daha seçici olmaya bakalım.

AY TAKVİMİ

26 Ocak Pazar Bugün akılcı ve yenilikçi düşüncelerle hareket edebiliriz.

27 Ocak Pazartesi Hayal gücümüzü daha olumlu yönde kullanabiliriz.

28 Ocak Salı Aşkta ve parasal konularda biraz daha gerçekçi ve dikkatli olmaya bakalım.

29 Ocak Çarşamba Günün ilk yarısında bazı sıkışıklıklar, şanssızlıklar yaşanabilir.

30 Ocak Perşembe Geçmişten sıyrılmaya, değişiklikler yapmaya gayret ediyoruz.

31 Ocak Cuma Aceleci olmamak gerekiyor. Kurallar ve kısıtlamalar söz konusu olabilir.

1 Şubat Cumartesi Düşüncelerimizi pratik hayata geçirmek için kararlılık gösterebiliriz.