Eve yönelik konular olumlu

Balık burcunda ilerleyen Ay ile Venüs arasında, harekete geçirici bir açı var. Ev hayatında, güzellikle ilgili olaylarda daha pozitif sonuçlar elde edilebilir. Duygusal alanlarda daha canlı bir gündeyiz. Zevkler ve keyifler de vurgulanmakta... İçinde hayal gücünün olduğu uğraşlar, yenilikler ve yabancılarla ilgili işler canlılık kazanıyor. Kararlı davranmakta zorlanabiliriz. Tembellik yüzünden dağılmalar söz konusu olabilir. Kimi zaman duygusal ilişkilerde abartı ya da tutarsızlık nedeniyle gereksiz bir huzursuzluk yaşanabilir. Daha gerçekçi olmaya bakalım. Genel olarak sanatsal uğraşların hayatımıza hareket getirebileceği bir gündeyiz. Akışta kalmalısınız.