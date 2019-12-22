Finansal işlere odaklısınız

GENEL BAKIŞ - İKİZLER

Bu yıl gündeme gelen önemli transitler sizi özellikle iş hayatında, finansal sorumluluklar açısından oldukça meşgul ve sorumlu kılıyor. Ancak iyimserliğiniz ve istikrar da yavaş da olsa gelmeye başlayacak. Son yıllarda pek çok test eden kriz ve dönüşüm içinde kaldınız. 2019’da Jüpiter size bağlantılar ve ortaklıklar yolu ile yeni açılımlar getirdi. Şimdi bu yıl Oğlak burcundaki gezegenler özellikle ortaklı işlerde, kimi zaman finansal açıdan risk oluşturabilecek gelişmeleri daha iyi halletmeniz, yoluna koymanız yönünde farklı oluşumlar getirecekler. Özellikle Satürn gezegeni 2018’den bu yana pek çok kritik, kriz çıkaran ve endişe yaratan durumlara işaret etmekte. Ortaklı paralar, yatırımlar, finansal gelişmeler, miras gibi hisseli durumlar, borçlar yüzünden huzursuzluk söz konusu. Ancak 2 Temmuz-17 Aralık arasında tekrar Oğlak burcuna döndüğünde bu işleri son kez toparlama ve düzeltme imkânı bulabileceksiniz. Bu dönemi sakin karşılamalı ve psikolojinizi daha güçlü tutmalısınız. Özellikle 29 Eylül sonrasında toparlama yavaşça başlayacak ve 17 Aralık’tan sonra ise çok daha temiz, istikrarlı ve daha net koşullara ulaşacaksınız. Nitekim 2020 sonundan itibaren, 2023 yılına kadar olan dönemde çok daha etkin ve rahat ilerleme imkanları gelecek, kariyerinizde, iş alanında daha az eforla daha hızlı yol alabileceksiniz.

Sabırlı olmalısınız

Şans ve gelişme gezegeni Jüpiter de, 2 Aralık’tan itibaren, 19 Aralık 2020’ye kadar Oğlak burcuna ilerlemiş olacak. Bu yeni dönemde, başkalarından beklentiler, alacaklar, ortak kazançlar, finans konusu, miras gibi ortaklı durumlar daha fazla vurgulanmaya başlayacak. Bu süreçte, Jüpiter burcunuzla doğrudan bir açı kuramadığı için bu konularda sıkıntılar, endişeler, krizler gündeme gelebilir. Bazı ortaklı kazançlar da mümkün ancak başkalarına bağlı durumlar yüzünden kendinizi çok huzurlu hissedemeyebilirsiniz. Bu tarihler arasında, Jüpiter 3 kez Plüton’la da birleşiyor olacak. Bu nedenle, özellikle nisan başı, haziran sonu ve kasım ortasında kendi gücünüzü göstermek adına bazı testler, mücadele gerektiren durumlar söz konusu olabilir. 2020’nin büyük bir bölümünde büyük bir meblağ, finansal bir alışveriş ve yatırım konusu sizi meşgul edebilir. Miras, banka kredileri, sigortalarla ilgili konularla daha fazla uğraş verebilirsiniz. Her şeye rağmen, yılın sonunda, özellikle 19 Aralık sonrasında kendinizi daha iyimser ve şanslı hissedebileceğiniz bir dönem başlıyor olacak. Bu nedenle sabırlı olmalısınız. 2020 sonunda ve 2021’de kendinizi geliştirmek adına yepyeni bir süreç başlıyor olacak. Neptün dağıtıcı etkisi olan bir gezegendir. Böyle önemli transitlerinde sizi daha dağınık, kararsız ve dışsal etkilere çok açık hale getirebilir. Bu tarihler arasında doğmuş iseniz, kendinizi bir konuya ya da kişiye fazlası ile kaptırabilir ve gerçekçi hareket edemeyebilirsiniz. Bu nedenle önemli aldanmalar, hayal kırıklığına neden olabilecek durumlar gündeme gelebilir. Yükselen İkizler özellikle 2011’den bu yana kariyer alanında ve iş hayatında dağılma, belirsizliklerin neden olduğu bazı zayıflıklar gündeme geliyor.

İŞ, PARA VE KARİYER OLANAKLARI

İş hayatınızda son iki yılda mücadele gerektiren durumlar ve krizler var. Satürn transiti özellikle finansal alanda, krediler ve alacaklar alanında bazı kısıtlamalar ve engellere işaret etmiş olabilir. 22 Mart-2 Temmuz arasındaki dönemde iş hayatınızı ilerletebileceğiniz yeni tecrübeler gündeminizi çeşitlendirebilir. 3 Ocak-16 Şubat arasında ortaklıklar, hukuki konular ve rekabetin neden olabileceği durumlara karşı daha sakin olmalısınız. Yeni ortaklıklar hız kazanabilir. 16 Şubat-30 Mart arasında finansal sorumluluklar ve borçlar açısından özellikle kritik bir dönem olabilir. 30 Mart-13 Mayıs arasında uzaklarla, yabancılarla ilgili konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Medya, tanıtım, eğitimle ilgili işler için çaba sarfedebilirsiniz. 13 Mayıs-28 Haziran arasında özellikle iş hayatınız dikkat çekici olabilir. Eğer yeteri kadar hazırlık yapar, duygusal davranmaz iseniz, işleri toparlayabilirsiniz. 28 Haziran-6 Ocak arasındaki uzun sürede Mars Koç burcunda kalacağı için bu dönemde gruplar ve sosyal konular içinde değişiklik yapma gereği oluşabilir. 10 Eylül-14 Kasım’da Mars geri harekette olacak. Hiçbir yenilik yapmamak daha doğru.

AŞK, EVLİLİK VE İLİŞKİLER

Hareketlenme var

Geçen yıl ilişkiler açısından yenileyici ve hareketli geçmiş olabilir. Özellikle yükselen burcu İkizler olanlar açısından yeni kişiler hayatınıza girmiş olabilir. Bu yıl aşk alanında önemli transitler söz konusu. 7-13 Haziran doğumlu bir İkizler iseniz, aşk hayatında karmaşalar, dağınıklık, kararsızlık dikkat çekiyor olabilir. 3 Ocak-16 Şubat’ta da karşılıklı konular gerginleşebilir. Venüs bu yıl burcunuzda uzun bir süre kalacak. Venüs’ün burcunuzla uyumlu olduğu 7 Şubat-5 Mart, 6 Eylül-2 Ekim ve özellikle de 28 Ekim-21 Kasım arasında aşkta mutlu olmak, çok daha kolay ve akıcı olabilir.

SAĞLIK

Endişeler, korkular nedeni ile sağlığınızı zorlayabilecek durumlar yaşanabilir. Stresin bedeniniz üzerindeki etkilerini ihmal etmemelisiniz. 3 Ocak-16 Şubat’ta fiziksel kazalara karşı daha uyanık olmalısınız. 13 Mayıs-28 Haziran’ta duygusal durumunuzu etkileyen koşullar söz konusu. 7-13 Haziran doğumlu olanlar yıl boyunca bağışıklık sistemlerini iyi korumaya özen göstermeliler.

Merkür gerilemesi bu yıl hangi temaları getirmekte?

Her yıl 3 kez, ortalama 22 gün geri giden Merkür bu yıl geri hareketlerine su elementinde başlıyor ve hava elementi burçlara geri dönüyor. Merkür geri giderken verilen pek çok kararı yeniden gözden geçirmek gerekebilir. Yarım kalan işlere dikkat etmelisiniz. Net ve son kararı Merkür döndükten sonra vermek en iyisidir. Merkür 2020’de ilk defa 17 Şubat-10 Mart arasında Balık burcunda geri gidecek. Bu dönemde iş hayatınızda önemli kararlar var ancak aceleci davranmamalısınız. 4 Mart’tan itibaren kararlarınızı gözden geçirmek faydalı olabilir 2. gerileme, 18 Haziran-12 Temmuz arasında Yengeç burcunda olacağı için bu dönemde iş ve harcamalar alanında daha akılcı olmaya bakmalısınız. Parasal alanda yeniden karar verilmesi gereken durumlar oluşabilir. 14 Ekim-3 Kasım arasındaki geri hareketinde çalışma ortamında sizi meşgul eden durumlar, beraber çalıştığınız kişilerle ilgili gelişmeler, kişisel düzen ve sağlık konularına daha dikkatli yaklaşmalısınız.

Bu yıl tutulmalar neler getiriyor?

En son Güneş tutulması 26 Aralık 2019’da Oğlak burcunda güney yönünde gerçekleşmişti. Bu tutulma 21 Haziran’a kadar özellikle finansal konuları, paranızı ve birikimlerinizi ilgilendiren olayları, miras ya da eşinizin, ortağınızın maddi durumunu gündeminize daha çok almakta. Bu nedenle yılın ilk yarısında parasal açıdan sizi bağlayan, kısıtlayan, zorlayan koşullar söz konusu olabilir. 2020’nin iki Güneş tutulmasına tanık olacağız. Bunların ilki 21 Haziran’da Yengeç burcunun ilk derecesinde, Kuzey yönünde gerçekleşecek. Yılın ikinci yarısında maddi açıdan daha pozitif koşullar gelişebilir. Ruhsal açıdan da kendinizi güven hissetmeye başlayabilirsiniz. Yılın son Güneş tutulması ise 14 Aralık 2020’de Yay burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma daha çok aralıkta ve 2021’in ilk yarısında etkin olarak sizi evlilik, ortaklıklar ve çoğu zaman karşıtlıklar yaratabilir. Bu süreçte, kendinize daha çok odaklanmalısınız. 2020’de 4 Ay tutulmasına tanık olacağız. 10 Ocak’taki Ay tutulması Yengeç’te gerçekleşirken, parasal alanda birikimleriniz yönünde önemli değerlendirmeler içinde olabilirsiniz. 5 Haziran’daki Ay tutulması Yay’da, evlilik yönünde bazı kopmalara, huzursuzluk yaratabilecek durumlara dikkat çekmekte. 5 Temmuz’da Oğlak’taki tutulma ise maddi konulara işaret ederken, 30 Kasım İkizler burcundaki Ay tutulması sizi kişisel alanda karar vermeye, ilişkilerinizi gözden geçirmeye davet ediyor.

Yükselen burcunuza göre 2020

Yükselen Koç: Bu yıl iş hayatınız ve kariyer alanında dikkat çekici adımlar ve ilerlemeler söz konusu. Daha fazla tanınma ve terfi imkânına sahip olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında güçlü bir rekabet gündeme gelebilir. 10 Eylül-14 Kasım’da eksiklerinizi tamamlamanız gerekebilir.

Yükselen BOĞA: Güçlü Uranüs transiti altında kendinizi daha özgür ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Aydınlanma içindesiniz. 22 Mart sonrasında iş hayatında daha ciddi davranma gereği var. 30 Mart-13 Mayıs’ta iş hayatında daha sakin ama hızlı da davranmanız gerekiyor.

Yükselen İKİZLER: 2020’de finansal konular ve başkaları ile ortaklı gerçekleştirdiğiniz işler sizi oldukça meşgul edebilir. 22 Mart-2 Temmuz’da işte daha çok istikrar ve yabancılarla ya da eğitimle ilgili konularda kendini geliştirme imkânı var. 13 Mayıs-28 Haziran’da iş hayatında rekabet daha yüksek.

Yükselen YENGEÇ: Son iki yıldır gerek işte gerekse özel hayatınızda sizi test eden ve daha güçlü olmayı öğreten gelişmeler var. Bu yıl iş hayatında ilişkilerden daha çok yararlanabilirsiniz. Evlilik de gündeminize gelebilir. Mesleki alanda ilerleme fırsatları var.

Yükselen ASLAN: Bu yıl gündeminizi iş ve çalışma koşulları daha fazla belirleyecek. Enerjinizin, zamanınızın büyük bir kısmını çalışma ve düzen konularına ayırmanız gerekebilir. 22 Mart’tan sonra iş hayatında sizi daha fazla öne çıkaran fırsatlar gelmeye başlayacak.

Yükselen BAŞAK: Son iki yılda belirli bir denge ve istikrara kavuştuktan sonra bu yıl özellikle iş hayatında daha fazla çaba ve sorumluluk olacak. Gruplarla daha fazla uğraşabilirsiniz. 22 Mart sonrasında sizi daha fazla iş bekliyor olabilir. Bu yıl aşkta şanslısınız.

Yükselen TERAZİ: Son iki yıldır aile cephesinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Bu alanda sorumluluklarınız arttı. İş hayatında da bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. 2020’de 22 Mart’tan itibaren severek yaptığınız işlere daha çok zaman ayırabileceksiniz.

Yükselen AKREP: Bu dönemde sizi zihinsel açıdan ilgilendiren koşullar ve gelişmeler daha sorumlu kılmakta. Aşkta ve evlilikte ani gelişmelere hazır olmalısınız. Sürprizler söz konusu. Evlilikte gerginlik var ise bu ani kopmalara da yol açabilir.

Yükselen YAY: Bu yıl özellikle iş ve para durumunuza yönelik güçlü adımlar atabileceksiniz. İş yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. 2 Temmuz-17 Aralık’ta bu alanda sorunlar kolay çözülebilir. Yıl sonunda eğitim, zihinsel uğraşlar açısından hareketli süreç başlıyor.

Yükselen OĞLAK: 2018’den bu yana yükselen burcunuzda ilerleyen Satürn size çok fazla sorumluluk getirdi. Jüpiter sayesinde kendinize güveniniz çok daha artıyor. Yolculuklar, eğitsel imkânlar önünüzü açacak. Aşkta da daha canlı ve yenilikçi olabileceksiniz.

Yükselen SAKA: 2020’de hayatınıza yeniden yön verme konusunda şanslısınız.. Bu yıl biraz sabırlı olmak ve daha çok hazırlık yapmak durumundasınız. Acele etmemelisiniz. Aralık ayı ile birlikte, pek çok alanda yepyeni başlangıçlar, pozitif koşullar gündeme gelecek.

Yükselen BALIK: Bu yılınızda sosyal alanda ve gruplar içinde çok daha aktif olabilirsiniz. Mesleki olarak ait olduğunuz topluluklardan destek bulabilirsiniz. Bu sayede iyimserliğinizi de koruyabilirsiniz. Arkadaşlıklar cephesi de oldukça hareketli.

ÖNEMLİ NOT: Yıllık horoskobunuzu okurken, mutlaka yükselen burcunuzu da okuyunuz.

YARIN: YENGEÇ