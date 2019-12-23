İlişkiler çok şeyi değiştirecek

GENEL BAKIŞ - YENGEÇ

Bu yıl 2019’dan devraldığınız konuları sonuçlandırmak ve ilerlemeniz açısından çok önem taşıyor. Özellikle 2018’den bu yana Satürn’ün karşıt burcunuz Oğlak’ta ilerliyor olması sizi ciddi oranda test etti ancak önemli sonuçlar ve değerlendirmeler de getirdi. Yengeç burcunda doğanlar genel olarak bu süreçte adeta kırmızı ışıkta bekleme içinde idiler. Hedeflere ilerlemek için sabır gerekiyordu. Şimdi bu yorucu temalar, özellikle engellemeler azalmakta. Bu sürecin yavaş yavaş size ilişkilerde yeni bir anlayış, olgunluk ve tecrübe getirdiğini söyleyebiliriz. Yükselen burcu Yengeç olanlar ise, bu dönemde özellikle evlilik, ortaklıklar ve genel olarak ilişkilerde çok şey öğrendiler. Yolunda gitmeyen ilişkiler sona ererken, iş hayatında da daha fazla sorumluluk ve ilerleme imkânı doğmaya başladı. 2020’de özellikle ilk aylarında Satürn ve Plüton yan yana gelirken, sözünü ettiğimiz temalar, özellikle evlilik ve iş hayatında sizi baskılayan ama sonuçta daha fazla kararlılık ve güç getiren konularla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte, hayata bakış açınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Ancak kimi zaman açık düşmanlıklara ya da tehdit eden gelişmelere karşı soğukkanlılık göstermeli ve daha diplomatik, akılcı bir tutum izlemeyi unutmamalısınız. Zira şans ve ilerleme gezegeni Jüpiter de 2 Aralık’tan itibaren karşıt burcunuz Oğlak’a yerleşecek ve nerede ise bir yıl kadar, 19 Aralık’a kadar bu burçta kalacak. Dolayısı ile sosyal alanda ve kariyerde yeni olasılıklar, ilişkiler ve fırsatlar var. Bu yıl gerek özel hayatınızda, gerekse kariyer alanında ilişkiler üzerinden çok şey yapabilir ve bu ortaklıklar sayesinde daha görünür hale gelebilirsiniz. Kendi kabuğunuzdan çıkarak hareket etmeli ve ilerleme fırsatlarını değerlendirmeye bakmalısınız. Ayrıca Jüpiter bu transitinde size güç ve mevki sağlayabilecek bir evlilik getirebileceği gibi, güçlü kişilerle ortaklıklar da getirebilir. Kuşkusuz bu dönemde, karşınızdaki kişilerin daha talepkâr ve hırslı olabileceklerini de söyleyebiliriz.

Ruhunuz tazelenecek

22 Mart-2 Temmuz arasında iş hayatında ve sorumluluklar alanında yeni gelişmeler gündeme gelmeye başlayacak. İş hayatınızla ilgili bir kriz, bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Kredi yükü ya da yatırım benzeri konular sizi meşgul etmeye başlayabilir. Gündeminize gelebilecek endişelere kulak asmalı ve önem vermelisiniz. 17 Aralık 2020’den itibaren 2021 ve 2022’de sözünü ettiğimiz alanlarda daha fazla meşgul olabileceğinizi söyleyebiliriz. 14-18 Temmuz doğumlu bir Yengeç iseniz, bu yıl Plüton transiti özellikle hayatınızı yakından şekillendirecek. Plüton sayesinde eskisi gibi saf ve zayıf değil, daha güçlü ve kararlı olmayı da öğreniyorsunuz. 14-18 Temmuz doğum Yengeç’lerin Plüton’un getirdiği mücadele ile yüzleşmeleri gerekebilir. 2018’den itibaren Boğa burcuna ilerleyen Uranüs ise hayatınıza yenilik getirebilecek değişiklikler, umutlar sağlamakta. Yeni arkadaşlıklar içinde olmak ruhunuzu tazeleyici olacak. Hep alışmış olduğunuz ve artık sıkıldığınız şeyleri bir kenara bırakarak, yenilenme ve gelecek beklentilerinizi tazeleme imk”anı bulabilirsiniz. 24 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında doğmuş bir Yengeç iseniz, bu yıl Uranüs size daha fazla sürpriz, hayatınızda değişikliklere gitme cesareti ve aynı zamanda ekonomik açıdan da farklı yönlere gidebileceğiniz yollar açmakta. 8-13 Temmuz doğum bir Yengeç iseniz, özellikle bu yıl Neptün’ün getirdiği sanatsal ilham ve hayal gücünden daha çok yararlanabilirsiniz.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

2018’den bu yana evlilik ve ilişkiler alanında çok önemli tecrübeler içinden geçtiniz. Bu süreç içinde fazlası ile olgunlaştığınızı ve zor olaylardan ders çıkarttığınızı söyleyebiliriz. Satürn yolunda gitmeyen ilişkileri ve evlilikleri sona erdirdi. 2020’de Jüpiter’in dikkat çeken transiti sizi evlilik ve genel olarak ilişkilerde daha güçlü ve şanslı da kılıyor. Bu yıl size pozisyon sağlayabilecek bir ilişki gündeme gelebilir. İlişkilerinizde aşırı hırslı olmamaya bakmalısınız.

Aşkta ve arkadaşlıklarda Venüs’ün burcunuzla uyumlu olduğu dönemler olan 13 Ocak-7 Şubat, 5 Mart-3 Mayıs, 7 Ağustos-6 Eylül ve özellikle 21 Kasım-15 Aralık dönemlerinde hayatın güzel ve keyifli yönlerine çok daha açıksınız. 3 Nisan-7 Ağustos gibi uzun bir süre içinde dikkatli olmak gerekecek. Bu dönemde gizli kalan durumlar,aşkta sıkıntılar gündeme gelebilir. Özellikle de Venüs’ün geri gideceği 13 Mayıs-25 Haziran arasında aceleci davranmamalısınız.

SAĞLIK

Sağlık açısından dikkatli olmanız gereken bazı dönemler var. Özellikle Yengeç burcunun son 10 gününde doğanlar ve 14-17 Temmuz doğumlular bu dönemde üzerlerinde daha baskı hissedebileceklerinden psikolojik açıdan daha dayanıklı olmaya bakmalılar. 3 Ocak-16 Şubat arasında fiziksel açıdan yorucu koşullar olabilir. 16 Şubat-30 Mart arasında da fiziksel risklere ve kazalara dikkat edilmeli.

Merkür gerilemesi bu yıl hangi temaları getirmekte?

Her yıl 3 kez, ortalama 22 gün geri giden Merkür bu yıl geri hareketlerine su elementinde başlıyor ve hava elementi burçlara geri dönüyor. Merkür geri giderken verilen pek çok kararı yeniden gözden geçirmek gerekebilir. Yarım kalan işlere özellikle dikkat etmelisiniz. Merkür 2020’de ilk defa 17 Şubat-10 Mart arasında Balık burcunda geri gidecek. Bu dönemde uzaklarla ilgili konularda yavaşlamalar yaşanabilir. 2. gerileme, 18 Haziran-12 Temmuz arasında sizin burcunuzda olacağı için, bu dönemde şahsi alanda önemli adımlar ve değişiklikler gündeme gelebilir. 14 Ekim-3 Kasım spekülatif konularda da aceleci davranmamalısınız.

İş, para ve kariyer olanakları

Bu yıl iş hayatınız, kariyeriniz açısından çok önemli değişikliklerin ve kararların gündeme geleceği anlaşılıyor. Son yıllarda karşınıza gelen baskıları ve mücadeleyi düşünürsek, bu yıl pek çok bakımdan yeni imkânlar ve fırsatlar getirmekte. Yükselen burcu Yengeç olanlar, iş hayatında daha görülür hale gelmeye başlıyorlar. Bu yıl iş hayatında profesyonel ilişkilerinizi daha fazla güçlendirmek ve derinleştirmek için çok güzel fırsatlar var. 2020’nin başında üzerinizde daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Ancak yıl boyunca pek çok fırsatınız da olacak. 13-19 Temmuz doğumlu iseniz, iş hayatında baskı ile karşınıza çıkabilecek engeller ya da düşmanlıklar olabilir. 22 Mart-2 Temmuz arasında finansal alanda üzerinize gelebilecek yüklere dikkat etmelisiniz. 3 Ocak-16 Şubat arasında çalıştığınız kişilerle ilgili konular sizi yorabilir. 16 Şubat-30 Mart arasında çok dikkatli olmalısınız. Bu dönemde başarı olabileceği gibi, önemli karşıtlıklar da olabilir. 30 Mart-13 Mayıs arasında finansal alanda dengeli olmaya bakmalısınız. 13 Mayıs-28 Haziran döneminde kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. 28 Haziran-6 Ocak arasındaki başlangıçlar gündeme gelecek. Mars’ın geri harekette olacağı 10 Eylül-14 Kasım arasında hiçbir yenilik yapmamak daha doğru olacaktır.

Bu yıl tutulmalar neler getiriyor?

En son Güneş tutulması 26 Aralık 2019’da Oğlak burcunda güney yönünde gerçekleşmişti. Bu tutulma 21 Haziran’a kadar özellikle evlilik, ilişkiler ve çoğu zaman karşıtlık içeren konuları önünüze çıkarmakta. 2020’de iki Güneş tutulmasına tanık olacağız. Bunların ilki 21 Haziran’da burcunuzun ilk derecesinde, Kuzey yönünde gerçekleşecek. Yılın ikinci yarısında bu bakımdan şahsi alanda daha yapıcı adımlar ve ilerlemeler içinde olabileceksiniz. Kendinize güveniniz artıyor. Yılın son Güneş tutulması ise 14 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma daha çok aralık ayında ve 2021’in ilk yarısında etkin olarak, özellikle sizi iş ve çalışma konularınız, hizmet ve sağlık konularında etkileyebilir. Çift durumlar, belirsizlikler sizi daha fazla meşgul edebilir. 2020’de dört Ay tutulmasına tanık olacağız. Bu zamanlarda ilişkilerimizden de çok şey öğrenmiş oluruz. 10 Ocak’taki Ay tutulması burcunuzda gerçekleşirken, şahsi ve ailevi konular, belki sağlığınız yönünde önemli değerlendirmeler içinde olabilirsiniz. 5 Haziran’daki Ay tutulması Yay burcunda, sağlık, iş ve çalışma konuları yönünde huzursuzluk yaratabilecek durumlara dikkat çekmekte. 5 Temmuz’da Oğlak burcundaki Ay tutulması ise evlilik, ailevi konular ve ortaklıklar yönünden çekerken, 30 Kasım İkizler burcundaki Ay tutulması sizi ruhsal ve zihinsel anlamda hassas kılabilecek.

Yükselen burcunuza göre 2020

Yükselen KOÇ: Bu yıl iş hayatınız ve kariyer alanında dikkat çekici adımlar ve ilerlemeler söz konusu. Daha fazla tanınma ve terfi imkânına sahip olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında güçlü bir rekabet gündeme gelebilir. 10 Eylül-14 Kasım’da eksiklerinizi tamamlamanız gerekebilir.

Yükselen BOĞA: Güçlü Uranüs transiti altında kendinizi daha özgür ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Aydınlanma içindesiniz. 22 Mart sonrasında iş hayatında daha ciddi davranma gereği var. 30 Mart-13 Mayıs’ta iş hayatında daha sakin ama hızlı da davranmanız gerekiyor.

Yükselen İKİZLER: 2020’de finansal konular ve başkaları ile ortaklı gerçekleştirdiğiniz işler sizi oldukça meşgul edebilir. 22 Mart-2 Temmuz’da işte daha çok istikrar ve yabancılarla ya da eğitimle ilgili konularda kendini geliştirme imkânı var. 13 Mayıs-28 Haziran’da iş hayatında rekabet daha yüksek.

Yükselen YENGEÇ: Son iki yıldır gerek işte gerekse özel hayatınızda sizi test eden ve daha güçlü olmayı öğreten gelişmeler var. Bu yıl iş hayatında ilişkilerden daha çok yararlanabilirsiniz. Evlilik de gündeminize gelebilir. Mesleki alanda ilerleme fırsatları var.

Yükselen ASLAN: Bu yıl gündeminizi iş ve çalışma koşulları daha fazla belirleyecek. Enerjinizin, zamanınızın büyük bir kısmını çalışma ve düzen konularına ayırmanız gerekebilir. 22 Mart’tan sonra iş hayatında sizi daha fazla öne çıkaran fırsatlar gelmeye başlayacak.

Yükselen BAŞAK: Son iki yılda belirli bir denge ve istikrara kavuştuktan sonra bu yıl özellikle iş hayatında daha fazla çaba ve sorumluluk olacak. Gruplarla daha fazla uğraşabilirsiniz. 22 Mart sonrasında sizi daha fazla iş bekliyor olabilir. Bu yıl aşkta şanslısınız.

Yükselen TERAZİ: Son iki yıldır aile cephesinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Bu alanda sorumluluklarınız arttı. İş hayatında da bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. 2020’de 22 Mart’tan itibaren severek yaptığınız işlere daha çok zaman ayırabileceksiniz.

Yükselen AKREP: Bu dönemde sizi zihinsel açıdan ilgilendiren koşullar ve gelişmeler daha sorumlu kılmakta. Aşkta ve evlilikte ani gelişmelere hazır olmalısınız. Sürprizler söz konusu. Evlilikte gerginlik var ise bu ani kopmalara da yol açabilir.

Yükselen YAY: Bu yıl özellikle iş ve para durumunuza yönelik güçlü adımlar atabileceksiniz. İş yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. 2 Temmuz-17 Aralık’ta bu alanda sorunlar kolay çözülebilir. Yıl sonunda eğitim, zihinsel uğraşlar açısından hareketli süreç başlıyor.

Yükselen OĞLAK: 2018’den bu yana yükselen burcunuzda ilerleyen Satürn size çok fazla sorumluluk getirdi. Jüpiter sayesinde kendinize güveniniz çok daha artıyor. Yolculuklar, eğitsel imkânlar önünüzü açacak. Aşkta da daha canlı ve yenilikçi olabileceksiniz.

Yükselen SAKA: 2020’de hayatınıza yeniden yön verme konusunda şanslısınız.. Bu yıl biraz sabırlı olmak ve daha çok hazırlık yapmak durumundasınız. Acele etmemelisiniz. Aralık ayı ile birlikte, pek çok alanda yepyeni başlangıçlar, pozitif koşullar gündeme gelecek.

Yükselen BALIK: Bu yılınızda sosyal alanda ve gruplar içinde çok daha aktif olabilirsiniz. Mesleki olarak ait olduğunuz topluluklardan destek bulabilirsiniz. Bu sayede iyimserliğinizi de koruyabilirsiniz. Arkadaşlıklar cephesi de oldukça hareketli.

ÖNEMLİ NOT: Yıllık horoskobunuzu okurken, mutlaka yükselen burcunuzu da okuyunuz.

YARIN: ASLAN