Sosyal alanda aktifsiniz

GENEL BAKIŞ - BALIK

Bu yıl hedeflerinize ilerleme konusunda oldukça aktif bir tavır içinde olabilirsiniz. Kariyer alanında yeni düşünceler ve istekler var ancak bu alanda bazı soru işaretleri ve kimi zaman beklenmedik gelişmeler de söz konusu olabilir. 2018’den bu yana Oğlak burcunda ilerleyen Satürn size mesleki alanda yeni arayışlar ve beklentiler getirmekte. Çok hızlı ilerleme yerine, süregelen iş ve sorumluluklarınızı gözden geçirmektesiniz.

Aynı zamanda bu süreçte, gruplar, takım çalışmaları ya da sosyal işler de gündeminizi daha fazla meşgul ediyor olabilir. Bir bakıma hedeflerinizi gözden geçirmek ve daha gerçekçi düşünmek isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, Satürn’ün burç değiştireceği 22 Mart-2 Temmuz’da karşınıza çıkabilecek durumlara çok dikkat etmelisiniz. Eğer yükselen burcunuz Balık ise bu duruma çok daha fazla dikkat etmelisiniz. Zira bu süreçte, yükselen Balık’lar için hesapta olmayan durumlar, kimi zaman kontrolsüzlükler ya da gizli durumlar sizi huzursuz edebilir. İş hayatınızda tamamen başka, şimdiye kadar bilmediğiniz bir alana adım atıyor da olabilirsiniz. Mümkün olduğunda riskli, ya da gizlisi olan işlere girmemeye bakmalı, hiç bilgi sahibi olmadığınız konularda daha dikkatli davranmalısınız. 2 Temmuz-17 Aralık’ta eski işleri gelecek beklenti ve ümitleriniz yönünde gözden geçirebileceğiniz çok şey olabilir.

Yeni iş birliği var

Şans ve ilerleme gezegeni Jüpiter ise bu yıl 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcuna ilerleyerek size öncelikle sosyal alanda, arkadaşlıklar yönünde çok daha olumlu bir destek getirmekte. 2020’de ümitlerinizi öne çıkararak, gelecek yönünde yeni iş birlikleri ve özellikle de iş hayatında farklı alanlara ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu transit aşk ve çocuklarla ilgili konuları da olumlu etkilemekte. 2018’den bu yana Uranüs de burcunuzla uyumlu kalmaya devam ediyor. İletişimde, tasarımda, zihinsel yeteneklerinizi kullandığınız pek çok konuda Uranüs’ün şaşırtıcı ve uyandırıcı gücünü kullanabilirsiniz. 22 Şubat-1 Mart doğumlu bir Balık iseniz, bu yıl Uranüs’ün yenileyen ve harekete geçiren etkisini çok daha fazla yaşayabilirsiniz. 13-17 Mart doğumlu olan Balık’lar Plüton’un güç ve etkileyicilik getiren temasını daha rahat kullanabilirler. Bu yıl arkadaşlıklar sayesinde daha fazla güç elde edebilir ve etki alanınızı genişletebilirsiniz.

SAĞLIK

Sağlık açısından önemli bir sıkıntı getiren ağır etkiler olmamakla birlikte, belirli dönemlerde bedeninize daha fazla özen göstermelisiniz. 3 Ocak-16 Şubat böyle bir dönemdir. 13 Mayıs-28 Haziran arasında da fiziksel açıdan risk oluşturabilecek koşullara dikkat etmelisiniz. Spor yaparken ve hareket halinde iken daha önlemci olmak gerekebilir. Özellikle 7-13 Mart doğumlu olanlar bu konuda kendilerine daha fazla özen göstererek, bedenlerine daha fazla odaklanmalılar.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

2018’den bu yana gündeme gelen iş yükü ve sorumluluklar nedeni ile aşk hayatınıza ve hayatın keyifli yönlerine zaman ayırmak oldukça kısıtlanmış olabilir. Belki de çocuklarla ilgili konular da sizi fazladan yüklü hale getirdi. 22 Mart sonrasında aşk hayatınızı daha olumlu hale getirebilecek koşullar oluşuyor. 13 Mayıs-28 Haziran’da heyecan yaratan gelişmeler yaşanabilir. 7-13 Mart doğumlu bir Balık iseniz, bu dönemde aşkta daha hayalci olabilirsiniz. Aşk hayatınızda Venüs’ün burcunuzla açıda olduğu dönemler olan 13 Ocak-7 Şubat, 7 Ağustos-6 Eylül ve 21 Kasım-15 Aralık’ta ilişkilerinizde kendinizi daha iyi anlatabilir. 13 Mayıs - 25 Haziran arasında çok daha özenli olmalısınız. Venüs’ün geri gideceği bu dönemde çift durumlar, kararsızlıklar ya da sorumsuzluklar söz konusu olabilir. Bu dönemde evlilik, nişan ya da estetik gibi konularda aceleci davranmamalısınız.

İş, para ve kariyer olanakları

Son yıllarda iş hayatınıza ait konuları ve hedeflerinizi gerçekçi bir şekilde gözden geçirmeye başlamış olmalısınız. Bu yıl Satürn’ün Oğlak burcunda kaldığı dönemlerde gruplar ve takım çalışmaları içinde sizi meşgul eden ve daha planlı olmaya olanak veren imkanlar var. Zaten Jüpiter de aynı alanda ilerlerken, gelecek yönünde yeni istekler, ümitler gündeme geliyor. 2020’de sosyal alanda çok daha aktif olabilirsiniz. 22 Mart-2 Temmuz arasında çok fazla bilemediğiniz konular ya da kontrolünüzde olmayan gelişmeler gündeme gelmeye başlayabilir. 2021-2022’de etkin olacak bu süreçte net bir hedefe doğru yönelmek pek kolay olmayabilir. 3 Ocak-16 Şubat arasında iş hayatında oldukça hızlı, hareketli ve rekabetçi olmayı gerektiren koşullar var. 16 Şubat-30 Mart arasında gruplar içinde daha etkin ve mücadeleci olabilirsiniz. 30 Mart-13 Mayıs’ta çok daha dikkatli olmalısınız. 13 Mayıs-28 Haziran’da kişisel alanda önemli adımlar ve başlangıçlar yapabilirsiniz. 28 Haziran’dan sonra başlayan döneme dikkat etmelisiniz. Size özellikle iş hayatında parasal yönde riskli koşullar getirebilecek durumlar var. 28 Haziran-6 Ocak arasındaki uzun sürede aşırı harcamalara dikkat etmek gerekecek. Mars’ın geri harekette olacağı 10 Eylül-14 Kasım’da hiçbir yenilik yapmamak daha doğru olacaktır.

Merkür gerilemesi bu yıl hangi temaları getirmekte ?

Her yıl 3 kez, ortalama 22 gün geri giden Merkür bu yıl geri hareketlerine su elementinde başlıyor ve hava elementi burçlara geri dönüyor. Merkür geri giderken verilen pek çok kararı yeniden gözden geçirmek gerekebilir. Yarım kalan işlere özellikle dikkat etmelisiniz. Merkür 2020’de ilk defa 17 Şubat-10 Mart arasında burcunuzda geri gidecek. 2. gerileme, 18 Haziran-12 Temmuz arasında Yengeç burcunda olacağı için, bu dönemde çocuklarla ilgili konular, yolculuklar ve tatil ile ilgili konularda aksamalar olabilir. Son olarak 14 Ekim-3 Kasım arasındaki geri hareketinde hayatınızı ilgilendiren konularda daha düşünceli hareket etmek gerekebilir.

Tutulmalar neler getiriyor?

En son Güneş tutulması 26 Aralık 2019’da Oğlak burcunda güney yönünde gerçekleşti. 21 Haziran’a kadar özellikle sizi gruplar ve arkadaşlıklar içinde daha meşgul ve hırslı kılmakta. Arkadaşlıklar içinde daha yapıcı olmaya bakmalı ve gelecek yönünde beklentilerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. 2020’de iki Güneş tutulmasına tanık olacağız. Bunların ilki 21 Haziran’da Yengeç burcunun ilk derecesinde. Yılın ikinci yarısında kişisel mutluluğunuzu arttıran deneyimler söz konusu. Yılın son Güneş tutulması ise 14 Aralık’ta Yay burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma daha çok aralık ayında ve 2021’in ilk yarısında etkin olarak, sizi kariyer alanında yoğun şekilde etkilemekte. Düşünce ve inançlarınıza özellikle dikkat etmelisiniz. 2020’de dört Ay tutulmasına tanık olacağız. Bu zamanlarda ilişkilerimizden de çok şey öğrenmiş oluruz. 10 Ocak’taki Ay tutulması Yengeç burcunda gerçekleşirken, sizi özel hayatınızda, aşk ve duyarlılıkların olduğu ailevi konularda daha fazla muhasebe yapmaya yöneltmekte. 5 Haziran’daki Ay tutulması Yay burcunda, iş hayatınıza bazı dengesizlikler ve huzursuzluklar getirebilir. 5 Temmuz’da Oğlak burcundaki Ay tutulması gruplar içindeki konularda önemli sonuçlar getirirken, 30 Kasım İkizler burcundaki Ay tutulması ise ev konularında hızlı kararlara ve beklenmeyen koşullara işaret etmekte. Bu yeni gelişmeler ev ve iş arasında çok daha hızlı karar vermenizi zorunlu kılabilir.

Yükselen burcunuza göre 2020

Yükselen Koç: Bu yıl iş hayatınız ve kariyer alanında dikkat çekici adımlar ve ilerlemeler söz konusu. Daha fazla tanınma ve terfi imkânına sahip olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında güçlü bir rekabet gündeme gelebilir. 10 Eylül-14 Kasım’da eksiklerinizi tamamlamanız gerekebilir.

Yükselen BOĞA: Güçlü Uranüs transiti altında kendinizi daha özgür ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Aydınlanma içindesiniz. 22 Mart sonrasında iş hayatında daha ciddi davranma gereği var. 30 Mart-13 Mayıs’ta iş hayatında daha sakin ama hızlı da davranmanız gerekiyor.

Yükselen İKİZLER: 2020’de finansal konular ve başkaları ile ortaklı gerçekleştirdiğiniz işler sizi oldukça meşgul edebilir. 22 Mart-2 Temmuz’da işte daha çok istikrar ve yabancılarla ya da eğitimle ilgili konularda kendini geliştirme imkânı var. 13 Mayıs-28 Haziran’da iş hayatında rekabet daha yüksek.

Yükselen YENGEÇ: Son iki yıldır gerek işte gerekse özel hayatınızda sizi test eden ve daha güçlü olmayı öğreten gelişmeler var. Bu yıl iş hayatında ilişkilerden daha çok yararlanabilirsiniz. Evlilik de gündeminize gelebilir. Mesleki alanda ilerleme fırsatları var.

Yükselen ASLAN: Bu yıl gündeminizi iş ve çalışma koşulları daha fazla belirleyecek. Enerjinizin, zamanınızın büyük bir kısmını çalışma ve düzen konularına ayırmanız gerekebilir. 22 Mart’tan sonra iş hayatında sizi daha fazla öne çıkaran fırsatlar gelmeye başlayacak.

Yükselen BAŞAK: Son iki yılda belirli bir denge ve istikrara kavuştuktan sonra bu yıl özellikle iş hayatında daha fazla çaba ve sorumluluk olacak. Gruplarla daha fazla uğraşabilirsiniz. 22 Mart sonrasında sizi daha fazla iş bekliyor olabilir. Bu yıl aşkta şanslısınız.

Yükselen TERAZİ: Son iki yıldır aile cephesinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Bu alanda sorumluluklarınız arttı. İş hayatında da bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. 2020’de 22 Mart’tan itibaren severek yaptığınız işlere daha çok zaman ayırabileceksiniz.

Yükselen AKREP: Bu dönemde sizi zihinsel açıdan ilgilendiren koşullar ve gelişmeler daha sorumlu kılmakta. Aşkta ve evlilikte ani gelişmelere hazır olmalısınız. Sürprizler söz konusu. Evlilikte gerginlik var ise bu ani kopmalara da yol açabilir.

Yükselen YAY: Bu yıl özellikle iş ve para durumunuza yönelik güçlü adımlar atabileceksiniz. İş yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. 2 Temmuz-17 Aralık’ta bu alanda sorunlar kolay çözülebilir. Yıl sonunda eğitim, zihinsel uğraşlar açısından hareketli süreç başlıyor.

Yükselen OĞLAK: 2018’den bu yana yükselen burcunuzda ilerleyen Satürn size çok fazla sorumluluk getirdi. Jüpiter sayesinde kendinize güveniniz çok daha artıyor. Yolculuklar, eğitsel imkânlar önünüzü açacak. Aşkta da daha canlı ve yenilikçi olabileceksiniz.

Yükselen SAKA: 2020’de hayatınıza yeniden yön verme konusunda şanslısınız.. Bu yıl biraz sabırlı olmak ve daha çok hazırlık yapmak durumundasınız. Acele etmemelisiniz. Aralık ayı ile birlikte, pek çok alanda yepyeni başlangıçlar, pozitif koşullar gündeme gelecek.

Yükselen BALIK: Bu yılınızda sosyal alanda ve gruplar içinde çok daha aktif olabilirsiniz. Mesleki olarak ait olduğunuz topluluklardan destek bulabilirsiniz. Bu sayede iyimserliğinizi de koruyabilirsiniz. Arkadaşlıklar cephesi de oldukça hareketli.

ÖNEMLİ NOT: Yıllık horoskobunuzu okurken, mutlaka yükselen burcunuzu da okuyunuz.