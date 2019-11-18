Sürtüşmemeye özen gösterelim

Mars, bugün Terazi burcunun son derecesinde ilerlerken, kişisel sürtüşmeler ve tartışmalar daha çok gündeme gelebilir. Özellikle ilişkilerimizde gereksiz huzursuzluklardan kaçınalım. Gerginlikler, tatsızlıklara neden olabilir. Kendimizi daha çok ortaya koymak isteyeceğimiz bir gündeyiz. Esnek davranmak iyi olacak. Gün içinde planları değiştirme gereği var. Ancak koşullar, çok hızlı hareket etmemizi engelleyebilir. Merkür de geri giderken, eksikleri düzeltmek durumunda kalabiliriz. Duygusal açıdan olumlu şeylere konsantre olmaya bakalım. Günün geç saatlerinde duygu ve mantık arasında bocalayabileceğimiz için bazı yanlış anlamalar yaşanabilir.