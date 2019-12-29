Yeni bir dönem açılıyor

GENEL BAKIŞ - OĞLAK

2020 pek çok açıdan size daha çok ilerleme, kendini yenileme fırsatı ve şans getirmekte. Bu hedeflerinize ulaşma konusunda çok daha hevesli ve girişken olabileceksiniz. Yılın ikinci yarısında eksikliklerini tamamlamanız açısından çaba göstereceksiniz. Şans ve büyüme gezegeni Jüpiter 2 Aralık’tan itibaren, nerede ise tüm yıl, 19 Aralık 2020’ye kadar sizinle birlikte olacak. 12 yılda bir burcunuza uğrayan Jüpiter’den en iyi şekilde yararlanmak için, harekete geçmeli ve üstünüzdeki ağırlıktan kurtulmalısınız. 2018’den bu yana burcunuzda olan Satürn sizi oldukça kısıtladı ve ağırlaştırdı. Ancak şimdi Jüpiter’in gelişi ile birlikte hayatın pek çok alanında kendinize güveniniz artmakta. Jüpiter eğitim, yolculuklar, yeni deneyimler ve yabancılar aracılığı ile bizi zenginleştiren deneyimleri temsil eder. Bu yıl gerek iş hayatınızda, gerekse özel alanınızda yepyeni döngüler harekete geçmekte. Eğitim sürecinde olan Oğlak, öğrenciler bu yıl kendileri için çok daha güzel fırsatlar ve destekler bulabilirler. Sıkı çalışma ve sorumluluklara sahip çıkma yanında, Jüpiter size yepyeni kapılar açmakta. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeye bakmalısınız. Kendinize güveniniz arttıkça, pek çok şey başarabileceğinizi görebilirsiniz.

Hafifleyeceksiniz

22 Mart-2 Temmuz arasına dikkat etmelisiniz. Bu tarihler arasında Satürn burcunuzu terk ederek, bir süreliğine Saka burcuna ilerlemiş olacak. Doğal olarak bu tarihler arasında üstünüzdeki yüklerin hafiflediğini hissedebileceksiniz. Çabalarınızın da karşılığını almanız kolaylaşacak. Bu dönemde iş hayatında kazançlarınızı ve birikimlerinizi ilgilendiren konularda daha ciddi kararlar alabilir ve birikimlerinizi verimli bir şekilde değerlendirmenin yollarını arayabilirsiniz. Kendi bütçenize ve cebinizdeki paraya daha ciddi ve gerçekçi bir gözle bakmaya başlayacaksınız. Uzun vadede para durumunuzu daha iyi hale getirme çabası içine girebilirsiniz. 2 Temmuz ile 17 Aralık arasında ise Satürn son kez burcunuza dönerek sizi eksik bıraktığınız şeyleri yeniden toparlanma imkânı getirecek. Bu dönem kritik sayılır zira eksik olan pek çok şeyi öyle ya da böyle tamamlamak, yerine getirmek durumunda kalabilirsiniz. Oğlak burcunun son günlerinde doğanlar bu süreçte daha gerçekçi ve sorumlu bir bakış açısı altında, önemli sorumluluklar alarak, yeni bir başlangıç yapabilirler. İş hayatında bu özellikle daha belirgin olacak.

SAĞLIK

2018’den bu yana burcunuzda ilerleyen Satürn sağlık konusuna daha fazla dikkat çekiyor olabilir. Özellikle yükselen burcu Oğlak olan ve belirli bir yaşın üzerindekiler bu transitten daha fazla etkilenmekte ve kendilerini kısıtlanmış hissedebilmekteler. Eğer Oğlak burcunun son günlerinde doğmuş iseniz, bu yıl kemiklerinizle ilgili konulara dikkat etmelisiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında fiziksel açıdan riskli işlerde daha dikkatli olmaya bakmalısınız.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

Geçen yıldan bu yana aşk hayatınızı ve yaratıcılığınızı anlatan evde ilerlemeye başlayan Uranüs size eski, geleneksel kalıplarınızı kırabileceğiniz, yepyeni tutumlar getirmekte. Aşkta sürprizler ve aniden gelişen olaylar söz konusu. 24 Aralık-1 Ocak arasında doğmuş iseniz, bu yıl Uranüs’ün heyecan ve farklılık getiren enerjisini aşk hayatında daha çok deneyimleyebilirsiniz. 7-12 Ocak doğumlu Oğlak’lar da ilişkilerine daha yumuşak ve hayalci bir gözle bakabilirler. Aşk hayatınızda Venüs’ün burcunuzla açıda olduğu dönemler olan 5 Mart-3 Nisan, 2-28 Ekim arasında mutluluk getiren, daha keyifli imkânlar var. Ancak Venüs’ün geri gideceği 13 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında genel olarak daha dikkatli olmalı.

İş, para ve kariyer olanakları

2020’de son iki yıldır üzerinde çalıştığınız ve sizi kısıtlayan koşulları olumlu bir sonuca bağlayabileceksiniz. Satürn burcunuzu terk etmeye hazırlanıyor. Size bu süreçte sorumluluk, iş hayatında yükler ve kısıtlar getirdi. 22 Mart-2 Temmuz arasına özellikle dikkat edin. Bu tarihler arasında Satürn kısa süreliğine burcunuzdan çıkmış olacak. Üstünüzdeki ağırlık hafiflemekte. Kuşkusuz, Jüpiter’in de burcunuzda olması sizi çok daha rahatlatmakta hatta bunca kısıtlamanın arkasından bu daha da olumlu ilerlemeler anlamına gelmekte. 2 Temmuz-17 Aralık arasında Satürn son kez burcunuza geri döndüğü için, bu dönemde eksik olan şeyler de tamamlanacaktır. 3 Ocak-16 Şubat’ta gizli kalan şeylerle ya da sizi psikolojik açıdan huzursuz edebilen durumlarla karşılaşabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında hırslı ve kararlı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. 30 Mart-13 Mayıs’ta harcamalarınızı daha iyi kontrol etmelisiniz. 13 Mayıs-28 Haziran arasında yakın çevrenizde hızlanan iletişim olabilir. 28 Haziran’dan sonra başlayan dönemde iş hayatında hızlı ilerleme çok kolay değil. 28 Haziran-6 Ocak’ta bir işin temel atma sürecindesiniz. Bu temel atma süreci beklediğinizden daha uzun sürebilir. Mars’ın geri harekette olacağı 10 Eylül-14 Kasım arasında hiçbir yenilik yapmamak daha doğru olacaktır.

Merkür gerilemesi bu yıl hangi temaları getirmekte ?

Her yıl 3 kez, ortalama 22 gün geri giden Merkür bu yıl geri hareketlerine su elementinde başlıyor ve hava elementi burçlara geri dönüyor. Yarım kalan işlere özellikle dikkat etmelisiniz. Bu nedenle Merkür geri giderken kendi hatalarımızı ve eksik yönlerimizi kapatmak ve düzeltmek için daha fazla şansa sahip olabiliriz. Merkür 2020’de ilk defa 17 Şubat-10 Mart’ta Balık burcunda geri gidecek. Eğitim, görüşmeler ve genel olarak iletişim alanında acele ile karar vermemek gerekebilir. 2. gerileme, 18 Haziran-12 Temmuz arasında Yengeç burcunda. Ortaklıklar, anlaşmalar ve evlilik hayatınızı ilgilendiren konularda yanlış değerlendirmeler yaşanabilir. 14 Ekim-3 Kasım’da gruplar ve arkadaşlıklar içinde bazı problemler yaşayabilirsiniz. Bu iş hayatınızı da yakından etkileyebilir.

Bu yıl tutulmalar neler getiriyor?

En son Güneş tutulması 26 Aralık 2019’da sizin burcunuzda gerçekleşti. Bu tutulma 21 Haziran’a kadar özellikle şahsi konularla, kişisel istek ve niyetlerinizle, bir başlangıç yapmakla alakalı olabileceğinizi, ancak bu konuda acele etmemenizin yerinde olacağını da göstermekte. Yılın ilk yarısında sağlık ve kişisel açıdan önem taşıyan projelerinize daha hassas yaklaşmalısınız. 2020’de iki Güneş tutulmasına tanık olacağız. Bunların ilki 21 Haziran’da Yengeç burcunun ilk derecesinde. Yılın ikinci yarısında ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında ilerleme getiren gelişmeler var. Yılın son Güneş tutulması ise 14 Aralık 2020’de bu kez Yay burcunda. Bu tutulma daha çok aralık ayında ve 2021’in ilk yarısında etkin olarak, sağlık konularında daha fazla meşgul kılabilir. Düşüncelerinizi toparlamanız çok yararlı olacak. 2020’de dört Ay tutulmasına tanık olacağız. Bu zamanlarda ilişkilerimizden de çok şey öğrenmiş oluruz. 10 Ocak’taki Ay tutulması Yengeç burcunda gerçekleşirken, sizi evlilik ve ilişkiler yönünde daha fazla düşünmeye sevk ediyor. 5 Haziran’daki Ay tutulması Yay burcunda, sağlık, düzen ve elde olmayan nedenlere işaret etmekte. 5 Temmuz’da burcunuzdaki Ay tutulması sizi kişisel alanda önemli kararlar almaya yöneltirken, 30 Kasım İkizler burcundaki tutulma beraber çalıştığınız kişiler ve işle ilgili konularda sizi daha çok meşgul edebilir.

Yükselen burcunuza göre 2020

Yükselen Koç: Bu yıl iş hayatınız ve kariyer alanında dikkat çekici adımlar ve ilerlemeler söz konusu. Daha fazla tanınma ve terfi imkânına sahip olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında güçlü bir rekabet gündeme gelebilir. 10 Eylül-14 Kasım’da eksiklerinizi tamamlamanız gerekebilir.

Yükselen BOĞA: Güçlü Uranüs transiti altında kendinizi daha özgür ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Aydınlanma içindesiniz. 22 Mart sonrasında iş hayatında daha ciddi davranma gereği var. 30 Mart-13 Mayıs’ta iş hayatında daha sakin ama hızlı da davranmanız gerekiyor.

Yükselen İKİZLER: 2020’de finansal konular ve başkaları ile ortaklı gerçekleştirdiğiniz işler sizi oldukça meşgul edebilir. 22 Mart-2 Temmuz’da işte daha çok istikrar ve yabancılarla ya da eğitimle ilgili konularda kendini geliştirme imkânı var. 13 Mayıs-28 Haziran’da iş hayatında rekabet daha yüksek.

Yükselen YENGEÇ: Son iki yıldır gerek işte gerekse özel hayatınızda sizi test eden ve daha güçlü olmayı öğreten gelişmeler var. Bu yıl iş hayatında ilişkilerden daha çok yararlanabilirsiniz. Evlilik de gündeminize gelebilir. Mesleki alanda ilerleme fırsatları var.

Yükselen ASLAN: Bu yıl gündeminizi iş ve çalışma koşulları daha fazla belirleyecek. Enerjinizin, zamanınızın büyük bir kısmını çalışma ve düzen konularına ayırmanız gerekebilir. 22 Mart’tan sonra iş hayatında sizi daha fazla öne çıkaran fırsatlar gelmeye başlayacak.

Yükselen BAŞAK: Son iki yılda belirli bir denge ve istikrara kavuştuktan sonra bu yıl özellikle iş hayatında daha fazla çaba ve sorumluluk olacak. Gruplarla daha fazla uğraşabilirsiniz. 22 Mart sonrasında sizi daha fazla iş bekliyor olabilir. Bu yıl aşkta şanslısınız.

Yükselen TERAZİ: Son iki yıldır aile cephesinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Bu alanda sorumluluklarınız arttı. İş hayatında da bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. 2020’de 22 Mart’tan itibaren severek yaptığınız işlere daha çok zaman ayırabileceksiniz.

Yükselen AKREP: Bu dönemde sizi zihinsel açıdan ilgilendiren koşullar ve gelişmeler daha sorumlu kılmakta. Aşkta ve evlilikte ani gelişmelere hazır olmalısınız. Sürprizler söz konusu. Evlilikte gerginlik var ise bu ani kopmalara da yol açabilir.

Yükselen YAY: Bu yıl özellikle iş ve para durumunuza yönelik güçlü adımlar atabileceksiniz. İş yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. 2 Temmuz-17 Aralık’ta bu alanda sorunlar kolay çözülebilir. Yıl sonunda eğitim, zihinsel uğraşlar açısından hareketli süreç başlıyor.

Yükselen OĞLAK: 2018’den bu yana yükselen burcunuzda ilerleyen Satürn size çok fazla sorumluluk getirdi. Jüpiter sayesinde kendinize güveniniz çok daha artıyor. Yolculuklar, eğitsel imkânlar önünüzü açacak. Aşkta da daha canlı ve yenilikçi olabileceksiniz.

Yükselen SAKA: 2020’de hayatınıza yeniden yön verme konusunda şanslısınız.. Bu yıl biraz sabırlı olmak ve daha çok hazırlık yapmak durumundasınız. Acele etmemelisiniz. Aralık ayı ile birlikte, pek çok alanda yepyeni başlangıçlar, pozitif koşullar gündeme gelecek.

Yükselen BALIK: Bu yılınızda sosyal alanda ve gruplar içinde çok daha aktif olabilirsiniz. Mesleki olarak ait olduğunuz topluluklardan destek bulabilirsiniz. Bu sayede iyimserliğinizi de koruyabilirsiniz. Arkadaşlıklar cephesi de oldukça hareketli.

ÖNEMLİ NOT: Yıllık horoskobunuzu okurken, mutlaka yükselen burcunuzu da okuyunuz.

YARIN: SAKA