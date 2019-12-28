 Yeteneklerinize odaklanmalısınız

GENEL BAKIŞ - YAY

2020’de para, kazançlar ve kişisel yetenekler alanınızdaki vurgu, bu yıl maddi konulara güçlü bir şekilde odaklanacağınızı gösteriyor. Geçen yıl Jüpiter burcunuzda ya da yükselen burcunuzda ilerlerken size yeni tecrübeler, kendini geliştirme ve kendine güven duyma imkânı sundu. Şimdi 2 Aralık’tan itibaren, 19 Aralık 2020’ye kadar burcunuzun yöneticisi Jüpiter Oğlak burcunda ilerleyecek. Bu transiti ile Jüpiter sizi parasal alanda ve iş hayatında daha hırslı ve istekli kılmakta. Hatta büyük paralar ya da güç teması dahi gündeme gelebilir. Kişisel yeteneklerinizi daha fazla seferber edeceğiniz, iş hayatında ve para kazanma yolunda hırs yapabileceğiniz bir yıldasınız. Yabancılarla ilgili konular, uzaklar ve yolculuklar da para durumunuzu etkileyebilir. Kuşkusuz böyle bir dönem harcamalarınızı, masraflarınızı da arttırabilir. Ancak aynı alanda kalan Satürn yatırımlar ve harcamalar konusuna bir sınırlama ve kontrol vurgusu getiriyor. Bu yıl iş yeteneklerinizi, maddi destekleri ve kazanma kapasitenizi en üst seviyeye çıkarabilecek uğraşlara girerken, aşırı hırslara ya da kişisel gücünüzü kötüye kullanabileceğiniz durumlara dikkat etmelisiniz.

Gerçekçi davranacaksınız

2018’den bu yana yine aynı alanda ilerleyen Satürn sizi yeteneklerinizi para ve kazanca dönüştürme konusunda oldukça terbiye etti ve uzun vadeli düşünmenizi sağladı. Satürn kısıtlayan ve sorumluluklar getiren bir güç olarak, bu dönemde sizi ekonomi yapmaya ya da elinizdekileri daha iyi ve kontrollü biçimde değerlendirmeye zorlamakta. Ancak 22 Mart-2 Temmuz arasındaki döneme dikkat etmelisiniz. Bu tarihlere Satürn 30 yıldan sonra tekrar Saka burcuna dönüyor olacak. Satürn’ün burcunuzla uyumlu bir açıya girmesi sayesinde yeteneklerinizi daha kolay biçimde kullanmaya başladığınızı görebilirsiniz. Aynı zamanda bu dönemde eğitim, zihinsel uğraşlar, kafaca meşgul olduğunuz ve tasarım gerektiren konularda daha sorumlu ve gerçekçi davranmaya başlayabilirsiniz. Özellikle öğrencilik aşamasında olan Yay’lar açısından daha özenli ve gayretli olabilecekleri bir dönem başlıyor olacak. 2 Temmuz’dan 17 Aralık’a kadar olan dönemde ise Satürn son kez Oğlak burcuna geri dönerek, parasal konularla ilgili eksikleri bir kez daha toparlamanız ve düzene sokmanız açısından önemli olaylar getirebilir. Yükselen burcu Yay olanlar açısından 2018’den bu yana iş ve çalışma konularında yepyeni durumlar, ani gelişmeler gündeme geliyor. Neptün özellikle 8-13 Aralık doğumlu Yay’lar için daha karışık ve dağınık koşullara işaret etmekte. Neptün bizi evrensel konulara çeken, daha fedakâr ama aynı zamanda arayış içinde kılan bir gezegendir. Eğer bu tarihler arasında doğmuş bir Yay iseniz, Neptün’ün güçlü transiti altında kendinizi daha hayalci ve aynı zamanda sezgisel bulabilirsiniz. 2020’de özellikle para ve maddi destekler konusunda güçlü kişilerden destekler alma imkânı olabilir. Ancak bir yandan da parasal alanda mücadele, daha fazlasını isteme yüzünden kendinizi manipülasyon ya da tehdit altında da hissedebilirsiniz. Nisan, haziran ve kasım ayları bu açıdan daha kritik ve belirleyici olabilir.

SAĞLIK

8-14 Aralık doğumlu bir Yay iseniz sağlığınız konusunda ihmalkâr olmamalısınız. İsteksizlik, fiziksel açıdan alerji ya da sebebini çok iyi göremediğiniz koşullar bedensel sağlığınızı etkileyebilir. 3 Ocak-16 Şubat arasında fiziksel açıdan risk doğurabilecek olaylardan, aşırılıklardan uzak kalmalısınız. 13 Mayıs-28 Haziran arasında kazalar, vücut direncinizi zorlayan koşullarla ilgili olabilir. Yılın ikinci yarısında sağlığınıza daha fazla önem vermelisiniz.

AŞK, EVLİLİK VE İLİŞKİLER

Aceleci davranmamalı

Bu yıl aşk hayatınızda özellikle yılın ikinci yarısında biraz daha dengeli ve sakin kalmak gerekebilir. 2018’den bu yana artan sorumluluklar ve kısıtlamalar yüzünden bazı hoşnutsuzlukla gündeme geliyor olabilir. 8-14 Aralık doğumlu bir Yay iseniz, bu dönemde çok fazla arayış, karar verememe ve gerçeklerden uzaklaşma eğiliminiz de yüksek olabilir. Aşkta 3 Ocak-16 Şubat arasında daha fazla tutku ve heyecan söz konusu olabilir. 28 Haziran sonrasında daha ateşli ve tartışma yaratabilecek durumlar da yaşanabilir. İlişkilerinizde Venüs’ün burcunuzla açıda olduğu dönemler olan 7 Şubat-5 Mart, 6 Eylül-2 Ekim ve 15 Aralık sonrasında mutluluk getiren fırsatlar kolay ilerlemekte. Bu dönemlerde çocuklarla ilgili konular, hayatın yaratıcı yönleri öne çıkıyor. Ancak Venüs’ün geri gideceği 13 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında çok daha dikkatli olmalı, aceleci davranmamalısınız. Venüs geri giderken geçmişten gelen ilişkiler de gündeme gelebilir.

iŞ, PARA VE KARiYER OLANAKLARI

İş hayatınız açısından, maddi konular ve gelirleriniz söz konusu olduğunda, 2018’den bu yana daha ciddi ve gerçekçi bir tutum içindesiniz. Satürn Oğlak burcunda ilerlerken, parasal alanda ve destekler konusunda sizi daha fazla test edecek. Bu süreçte kendinizi daha rahat hissetmeye başlayabilirsiniz. Satürn’ün kısıtlamaları geri kalıyor. 22 Mart-2 Temmuz’da bunu daha fazla hissedebileceksiniz. 2 Temmuz-17 Aralık’ta son kez üstünden geçilmesi gereken koşullar olabilir. Bu yıl Jüpiter de gelirler evinizden geçerken, para kazanma konusunda güçlü destekler var. 3 Ocak-16 Şubat’ta hızlı ve mücadelecisiniz. 16 Şubat-30 Mart’ta parasal alanda daha dikkatli olun. 30 Mart-13 Mayıs arasında daha fazla hareket, görüşme ve ziyaret söz konusu olabilir. 13 Mayıs-28 Haziran arasında iş hayatından sizi meşgul eden koşullar söz konusu. 28 Haziran’dan sonra başlayan dönemde yenilikler ve yeni risklere girmek için çok girişkensiniz. 28 Haziran-6 Ocak’ta Mars Koç burcunda kalacağı için spekülatif alanda risk aldığınız koşullar olabilir. Mars’ın geri harekette olacağı 10 Eylül-14 Kasım’da hiçbir yenilik yapmamak daha doğru olacaktır.

Merkür gerilemesi bu yıl hangi temaları getirmekte?

Her yıl 3 kez, ortalama 22 gün geri giden Merkür bu yıl geri hareketlerine su elementinde başlıyor ve hava elementi burçlara geri dönüyor. Merkür geri giderken verilen pek çok kararı yeniden gözden geçirmek gerekebilir. Merkür geri giderken kendi hatalarımızı ve eksik yönlerimizi kapatmak ve düzeltmek için daha fazla şansa sahip olabiliriz. Merkür 2020’de ilk defa 17 Şubat-10 Mart arasında Balık burcunda geri gidecek. Bu dönemde eve, toprağa ve yerleşime yönelik konularda bazı karışıklıklar yaşanabilir. 2. gerileme, 18 Haziran-12 Temmuz arasında Yengeç burcunda olacağı için, bu dönemde ortaklı maddi konulara, eşinizin ya da ortağınızın parasal durumlarına özen göstermelisiniz. 14 Ekim-3 Kasım’da geri hareketinde kontrol edemediğiniz durumlar, gizli kalan şeyler sizi huzursuz edebilir. Bu dönemde dedikodular ya da yazılı evraklarla ilgili bir uğraş sizi daha fazla yorabilir.

Bu yıl tutulmalar neler getiriyor?

En son Güneş tutulması 26 Aralık 2019’da Oğlak burcunda gerçekleşti. Bu tutulma 21 Haziran’a kadar iş hayatınıza, maddi konulara ve kazançlarınıza daha fazla mücadele ve gayret getirmekte. Bu dönemde maddi destek bulmak ve kararlı davranmak yönünde oldukça meşguliyet içinde olabilirsiniz. 2020’de iki Güneş tutulmasına tanık olacağız. İlki 21 Haziran’da Yengeç burcunda. Yılın ikinci yarısında ortaklı imkânlar elde etmek ve içerisinde ailenin ve sevdiklerinizin olduğu konularda daha fazla paylaşım içinde olmak geliştirici olabilir. Son Güneş tutulması ise 14 Aralık 2020’de, sizin burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma aralık ayında ve 2021’in ilk yarısında etkin olarak, sizi kişisel alanda yenilikler yapmaya yöneltebilir. 2020’de dört Ay tutulmasına tanık olacağız. Süregelen konuları öne çıkarıp, aydınlatır. 10 Ocak’taki Ay tutulması Yengeç burcunda gerçekleşirken, sizi ortaklı paralar konusunda düşünceli kılabilir. 5 Haziran’daki Ay tutulması burcunuzda, şahsi konulara, aile ve sağlıklı ilgili gelişmelere duyarlılık getirmekte. 5 Temmuz’da Oğlak burcundaki Ay tutulması maddi alanda, harcamalar sizi daha düşünceli kılabilir. 30 Kasım İkizler burcundaki Ay tutulması evlilik ve görüşmeler alanında yeni değerlendirmeler, muhasebeler getirmekte.

Yükselen burcunuza göre 2020

Yükselen Koç: Bu yıl iş hayatınız ve kariyer alanında dikkat çekici adımlar ve ilerlemeler söz konusu. Daha fazla tanınma ve terfi imkânına sahip olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında güçlü bir rekabet gündeme gelebilir. 10 Eylül-14 Kasım’da eksiklerinizi tamamlamanız gerekebilir.

Yükselen BOĞA: Güçlü Uranüs transiti altında kendinizi daha özgür ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Aydınlanma içindesiniz. 22 Mart sonrasında iş hayatında daha ciddi davranma gereği var. 30 Mart-13 Mayıs’ta iş hayatında daha sakin ama hızlı da davranmanız gerekiyor.

Yükselen İKİZLER: 2020’de finansal konular ve başkaları ile ortaklı gerçekleştirdiğiniz işler sizi oldukça meşgul edebilir. 22 Mart-2 Temmuz’da işte daha çok istikrar ve yabancılarla ya da eğitimle ilgili konularda kendini geliştirme imkânı var. 13 Mayıs-28 Haziran’da iş hayatında rekabet daha yüksek.

Yükselen YENGEÇ: Son iki yıldır gerek işte gerekse özel hayatınızda sizi test eden ve daha güçlü olmayı öğreten gelişmeler var. Bu yıl iş hayatında ilişkilerden daha çok yararlanabilirsiniz. Evlilik de gündeminize gelebilir. Mesleki alanda ilerleme fırsatları var.

Yükselen ASLAN: Bu yıl gündeminizi iş ve çalışma koşulları daha fazla belirleyecek. Enerjinizin, zamanınızın büyük bir kısmını çalışma ve düzen konularına ayırmanız gerekebilir. 22 Mart’tan sonra iş hayatında sizi daha fazla öne çıkaran fırsatlar gelmeye başlayacak.

Yükselen BAŞAK: Son iki yılda belirli bir denge ve istikrara kavuştuktan sonra bu yıl özellikle iş hayatında daha fazla çaba ve sorumluluk olacak. Gruplarla daha fazla uğraşabilirsiniz. 22 Mart sonrasında sizi daha fazla iş bekliyor olabilir. Bu yıl aşkta şanslısınız.

Yükselen TERAZİ: Son iki yıldır aile cephesinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Bu alanda sorumluluklarınız arttı. İş hayatında da bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. 2020’de 22 Mart’tan itibaren severek yaptığınız işlere daha çok zaman ayırabileceksiniz.

Yükselen AKREP: Bu dönemde sizi zihinsel açıdan ilgilendiren koşullar ve gelişmeler daha sorumlu kılmakta. Aşkta ve evlilikte ani gelişmelere hazır olmalısınız. Sürprizler söz konusu. Evlilikte gerginlik var ise bu ani kopmalara da yol açabilir.

Yükselen YAY: Bu yıl özellikle iş ve para durumunuza yönelik güçlü adımlar atabileceksiniz. İş yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. 2 Temmuz-17 Aralık’ta bu alanda sorunlar kolay çözülebilir. Yıl sonunda eğitim, zihinsel uğraşlar açısından hareketli süreç başlıyor.

Yükselen OĞLAK: 2018’den bu yana yükselen burcunuzda ilerleyen Satürn size çok fazla sorumluluk getirdi. Jüpiter sayesinde kendinize güveniniz çok daha artıyor. Yolculuklar, eğitsel imkânlar önünüzü açacak. Aşkta da daha canlı ve yenilikçi olabileceksiniz.

Yükselen SAKA: 2020’de hayatınıza yeniden yön verme konusunda şanslısınız.. Bu yıl biraz sabırlı olmak ve daha çok hazırlık yapmak durumundasınız. Acele etmemelisiniz. Aralık ayı ile birlikte, pek çok alanda yepyeni başlangıçlar, pozitif koşullar gündeme gelecek.

Yükselen BALIK: Bu yılınızda sosyal alanda ve gruplar içinde çok daha aktif olabilirsiniz. Mesleki olarak ait olduğunuz topluluklardan destek bulabilirsiniz. Bu sayede iyimserliğinizi de koruyabilirsiniz. Arkadaşlıklar cephesi de oldukça hareketli.

YARIN : OĞLAK

ÖNEMLİ NOT: Yıllık horoskobunuzu okurken, mutlaka yükselen burcunuzu da okuyunuz.