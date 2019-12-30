Yıl sonunu sabırla bekleyin

GENEL BAKIŞ - SAKA

Bu yıl hayatınızın genel yönünde bazı belirsizler, beklemeler ve meşguliyetler çıksa da yavaş yavaş direksiyona geçmeye başlıyorsunuz. Belki kendinizi çok şanslı hissetmeyebilirsiniz. Ancak olumlu şeyler de kapıda bekliyor. Biraz sabırlı davranmak her şeyi kolaylaştıracak. zellikle yükselen burcu Saka olanlar bilmedikleri alanlara girdiler, belki de bazı kayıplar söz konusu oldu. Tüm bu süreçte, arayışlarınız devam ederken, bu yıl 22 Mart’tan itibaren yepyeni koşullar gündeme gelmeye başlayacak. 22 Mart-2 Temmuz tarihleri arasındaki döneme çok dikkat etmelisiniz. Bu dönemde gündeminize gelen değişiklikler sayesinde önünüzü daha iyi görmeye başlayacaksınız. 20-22 Ocak doğumlu Saka’lar da Satürn’ün etkisini fazlası ile hissedecekler. 30 yılın ardından Satürn yeniden burcunuza ayak basacak ve size yeni başlangıçlar yapma, kararlı ve istikrarlı olma imkânı sunacak. Belirsizlikler büyük oranda azalmakta. Hayat yönünüzde belirlemekte yeni görevler gündeme gelebilir. 2 Temmuz-17 Aralık arasında Satürn yeniden Oğlak burcuna geri döneceği için, eksiklerin tamamlanması zaman alabilir. Satürn’ün burcunuza ya da yükselen burcunuza gelmesi yeni bir dönem başlatırken, şahsi konulara ve kendi niyetlerinize daha fazla odaklanabileceksiniz. Kuşkusuz bu durum önümüzdeki dönemde Satürn’ün burcunuzda kalacağı 2023’e kadar daha da belirgin olacak.

Değişim var

Satürn ne istediğinizi belirlemenize ve kendinize dönmenize yardımcı olacak. Sorumluluklarda artış olsa da, siz de bunu isteyeceksiniz. Eğer ileri bir yaşta iseniz, bu süreçte sağlığınıza daha fazla önem vermek isteyebilirsiniz. Pek çok yükselen Saka açısından ilişkilerinize çeki düzen vermeniz de kolaylaşacak. Daha akılcı ve hayat yönünde istikrarlı olmaya başlayacaksınız. 2020’de bir geçiş dönemi olacak ve 2020 sonunda pek çok bakımdan daha avantajlı bir konuma ulaşmış olacaksınız. Bu yıl şans ve ilerleme gezegeni sizden sabırlı olmanızı istiyor. 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcuna geçen Jüpiter, 19 Aralık’ta burcunuza geçene kadar da bu burçta olacak. Jüpiter’in bu konumu maddi olmaktan çok manevi konulara yönelmenize yardımcı olabilir. Bu yıl Uranüs de burcunuzu yakından etkilemekte. Uranüs bizi uyandıran, özgürleştiren ve çani şekilde hayatın gidişatını değiştiren bir güçtür. Saka burcunun ilk 10 gününde doğanlar 2018’den bu yana artık aynı şeyleri yapmak istemiyor ve daha güçlü değişiklikler arıyorlar. 23-31 Ocak doğumlu bir Saka iseniz, Uranüs’ün getireceği radikal yenilikleri bu yıl fazlası ile yaşayabilirsiniz. Bu dönemde pek çok Saka hayatına daha fazla değişim, heyecan ve özgürlük getirebilecek.

Aşk, evlilik ve ilişkiler

Bu yıl aşk hayatınızı ilgilendiren alanda büyük transitler yok ancak 3 Nisan-7 Ağustos gibi uzun bir süre özellikle dikkat çekmekte. Bu dönemde yeni arkadaşlıklar, daha eğlenceli ve keyifli koşullar var. Venüs’ün geri gideceği 13 Mayıs-25 Haziran’da genel olarak daha dikkatli olmalı ve bu dönemde evlilik, nişan gibi ilişkileri ilgilendiren konularda aceleci davranmamalısınız. Aşk hayatınızda Venüs’ün burcunuzla açıda olduğu dönemler olan 7 Şubat-5 Mart, 28 Ekim-21 Kasım tarihleri arasında size moral veren imkânlar söz konusu.

Sağlık

Bu yıl sağlığınıza dikkat etmenizi gerektiren transitler var. Öncelikle Satürn 22 Mart-2 Temmuz arasında burcunuzda olacağı için, özellikle 20-21 Ocak doğumlu Saka’ları yakından etkilemekte. Gelecek birkaç yıl boyunca Satürn fazladan sorumluluklar getirecek ve özellikle belirli bir yaşın üzerinde olanlar ve yükselen burcu Saka olanlar için bu dönemde kendi sağlık ve hayat düzenlerine daha fazla dikkat etmeleri anlamına gelebilir. Mart ayında, özellikle 30 Mart 13 Mayıs tarihleri arasında sizi geren ve sinirlendiren konularda daha sakin kalmaya, vücudunuzu da aşırı zorlamamaya bakmalısınız.

Bu yıl tutulmalar neler getiriyor?

En son Güneş tutulması 26 Aralık 2019’da Oğlak burcunda güney yönünde gerçekleşti. Bu tutulma 21 Haziran’a kadar özellikle sizi ruhsal açıdan etkileyen koşullara, kimi zaman gizli kalan sınırlamalara, kısıtlamalara işaret ediyor. 2020’de iki Güneş tutulmasına tanık olacağız. Bunların ilki 21 Haziran’da Yengeç burcunda. Yılın ikinci yarısında iş ve çalışma konularına daha yapıcı şekilde odaklanabileceksiniz. Son Güneş tutulması ise 14 Aralık 2020’de Yay burcunda gerçekleşecek. Bu tutulma daha çok aralık ayında ve 2021’in ilk yarısında sizi eğitim, hareket ve iletişim alanında hızlandırmakta. 2020’de dört Ay tutulmasına tanık olacağız. Ay tutulmaları süregelen konuları öne çıkarıp, aydınlatır. Bu zamanlarda ilişkilerimizden de çok şey öğrenmiş oluruz. 10 Ocak’taki Ay tutulması Yengeç burcunda gerçekleşirken, sizi ailevi konularda fazla dalgalandırabilir. 5 Haziran’daki Ay tutulması Yay burcunda, sosyal alanda yeni muhasebeler yapmanıza neden olabilir. 5 Temmuz’da Oğlak burcundaki Ay tutulması size bazı gizli durumları gösterirken, 30 Kasım İkizler burcundaki Ay tutulması aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konuları daha hassas bir şekilde ele alabileceğinizi gösteriyor.

Merkür gerilemesi bu yıl hangi temaları getirmekte?

Her yıl 3 kez, ortalama 22 gün geri giden Merkür bu yıl geri hareketlerine su elementinde başlıyor ve hava elementi burçlara geri dönüyor. Merkür geri giderken verilen pek çok kararı yeniden gözden geçirmek gerekebilir. Yarım kalan işlere özellikle dikkat etmelisiniz. Net ve son kararı Merkür döndükten sonra vermek en iyisidir. Merkür 2020’de ilk defa 17 Şubat-10 Mart arasında Balık burcunda geri gidecek. Bu dönemde iş hayatında destekler gündeme gelebilir. 2. gerileme, 18 Haziran-12 Temmuz arasında Yengeç burcunda olacağı için sağlık, düzen konularını yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. 14 Ekim-3 Kasım arasındaki geri iş hayatında statünüzü ve önemli projeleri ilgilendiren konularda daha dikkatli ilerlemeli.

İş, para ve kariyer olanakları

Bu yıl iş hayatınızı ve sorumluluklarınızı ilgilendiren konularda çok önemli değişiklikler gündeme geliyor. Yükselen burcu Saka olanlar sanki büyük bir boşluğa girmiş ve tam olarak bilemedikleri bir alana girmiş gibiler. Ancak bu yıl 22 Mart’tan başlayarak, ilk etapta 2 Temmuz’a kadar olan süreçte Satürn burcunuza girmiş olacak. Bu nedenle, kendi gündeminizi belirleme konusunda daha fazla kararlılık ve istikrar ortaya çıkmakta. Jüpiter henüz Oğlak’ta kaldığı için, bazı beklemeler var ve gerektiğinde sabırlı olmaya da çalışmalısınız. Güzel haberler 19 Aralık’tan son gelecek ve 2021’i daha da pozitif ve heyecanlı kılacak. 3 Ocak-16 Şubat arasında takım çalışmaları için daha gayretli ve hevesli olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart’ta sonunu göremediğiniz durumlar ve riskler içine girmemek gereği var. 30 Mart-13 Mayıs’ta kendine güvenen bir tutum içinde olabilirsiniz. 13 Mayıs-28 Haziran arasında ise iş hayatında harcamalarınıza, aniden çıkabilecek masraflara dikkat etmek gerekebilir. 28 Haziran’dan sonra başlayan döneme özellikle dikkat etmelisiniz. Sizi özellikle zihinsel alanda meşgul edebilecek bir dönem başlamakta. 28 Haziran-6 Ocak’ta görüşmeler beklediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Mars’ın geri harekette olacağı 10 Eylül-14 Kasım arasında hiçbir yenilik yapmamak daha doğru olacaktır.

Yükselen burcunuza göre 2020

Yükselen Koç: Bu yıl iş hayatınız ve kariyer alanında dikkat çekici adımlar ve ilerlemeler söz konusu. Daha fazla tanınma ve terfi imkânına sahip olabilirsiniz. 16 Şubat-30 Mart arasında güçlü bir rekabet gündeme gelebilir. 10 Eylül-14 Kasım’da eksiklerinizi tamamlamanız gerekebilir.

Yükselen BOĞA: Güçlü Uranüs transiti altında kendinizi daha özgür ve yenilikçi hissedebilirsiniz. Aydınlanma içindesiniz. 22 Mart sonrasında iş hayatında daha ciddi davranma gereği var. 30 Mart-13 Mayıs’ta iş hayatında daha sakin ama hızlı da davranmanız gerekiyor.

Yükselen İKİZLER: 2020’de finansal konular ve başkaları ile ortaklı gerçekleştirdiğiniz işler sizi oldukça meşgul edebilir. 22 Mart-2 Temmuz’da işte daha çok istikrar ve yabancılarla ya da eğitimle ilgili konularda kendini geliştirme imkânı var. 13 Mayıs-28 Haziran’da iş hayatında rekabet daha yüksek.

Yükselen YENGEÇ: Son iki yıldır gerek işte gerekse özel hayatınızda sizi test eden ve daha güçlü olmayı öğreten gelişmeler var. Bu yıl iş hayatında ilişkilerden daha çok yararlanabilirsiniz. Evlilik de gündeminize gelebilir. Mesleki alanda ilerleme fırsatları var.

Yükselen ASLAN: Bu yıl gündeminizi iş ve çalışma koşulları daha fazla belirleyecek. Enerjinizin, zamanınızın büyük bir kısmını çalışma ve düzen konularına ayırmanız gerekebilir. 22 Mart’tan sonra iş hayatında sizi daha fazla öne çıkaran fırsatlar gelmeye başlayacak.

Yükselen BAŞAK: Son iki yılda belirli bir denge ve istikrara kavuştuktan sonra bu yıl özellikle iş hayatında daha fazla çaba ve sorumluluk olacak. Gruplarla daha fazla uğraşabilirsiniz. 22 Mart sonrasında sizi daha fazla iş bekliyor olabilir. Bu yıl aşkta şanslısınız.

Yükselen TERAZİ: Son iki yıldır aile cephesinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Bu alanda sorumluluklarınız arttı. İş hayatında da bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. 2020’de 22 Mart’tan itibaren severek yaptığınız işlere daha çok zaman ayırabileceksiniz.

Yükselen AKREP: Bu dönemde sizi zihinsel açıdan ilgilendiren koşullar ve gelişmeler daha sorumlu kılmakta. Aşkta ve evlilikte ani gelişmelere hazır olmalısınız. Sürprizler söz konusu. Evlilikte gerginlik var ise bu ani kopmalara da yol açabilir.

Yükselen YAY: Bu yıl özellikle iş ve para durumunuza yönelik güçlü adımlar atabileceksiniz. İş yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. 2 Temmuz-17 Aralık’ta bu alanda sorunlar kolay çözülebilir. Yıl sonunda eğitim, zihinsel uğraşlar açısından hareketli süreç başlıyor.

Yükselen OĞLAK: 2018’den bu yana yükselen burcunuzda ilerleyen Satürn size çok fazla sorumluluk getirdi. Jüpiter sayesinde kendinize güveniniz çok daha artıyor. Yolculuklar, eğitsel imkânlar önünüzü açacak. Aşkta da daha canlı ve yenilikçi olabileceksiniz.

Yükselen SAKA: 2020’de hayatınıza yeniden yön verme konusunda şanslısınız.. Bu yıl biraz sabırlı olmak ve daha çok hazırlık yapmak durumundasınız. Acele etmemelisiniz. Aralık ayı ile birlikte, pek çok alanda yepyeni başlangıçlar, pozitif koşullar gündeme gelecek.

Yükselen BALIK: Bu yılınızda sosyal alanda ve gruplar içinde çok daha aktif olabilirsiniz. Mesleki olarak ait olduğunuz topluluklardan destek bulabilirsiniz. Bu sayede iyimserliğinizi de koruyabilirsiniz. Arkadaşlıklar cephesi de oldukça hareketli.

ÖNEMLİ NOT: Yıllık horoskobunuzu okurken, mutlaka yükselen burcunuzu da okuyunuz.

YARIN: BALIK