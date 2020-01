Alternatif mekânlar olarak da tanımlayabileceğimiz yeni nesil galeriler, her geçen gün İstanbul’un sanat hayatını zenginleştiriyor





İstanbul her geçen gün dünya sanat haritasındaki yerini sağlamlaştırıyor. İnternette yapacağınız kısa bir araştırmayla büyük müzelerdeki/galerilerdeki sergilere dair bilgi edinme şansınız var. Bu galerilerin/müzelerin çoğunluğu birbirine son derece yakın yerlerde, benzer muhitlerde yer alıyor. Ama biraz daha farklı bir yaklaşımla yeni galerilere de gereken önemi vermek gerektiğini düşünüyorum.



Yeni galeriler gençliklerinin getirdiği dinamizme sahip oldukları için daha riskli ama sonuç itibarıyla daha dikkate değer sergilere ev sahipliği etme ihtimalleri yüksek. Ayrıca özellikle sosyal medya kullanımlarında yerleşik galerilere/müzelere göre çok daha başarılı olduklarını söyleyebilirim. Bunlardan daha da önemlisi bu görece genç galerilere yaptığınız ziyaretlerde talep etmeniz hâlinde görevlilerden daha geniş bilgi alıp sergilenen sanatçıyı yakından tanıma ihtimaliniz mümkün. Müzeler söz konusu olduğunda rehberli turlar için ayrıca ödeme yapmanız gerektiğinden genç galeriler bu alanda da avantajlı konuma geçiyor.



Galerilerden seçmeler



Zaman zaman ziyaret ettiğim bazı yeni nesil galerileri sizlere tanıtmak isterim:



The Pill Gallery, öncelikle bulunduğu semtle dikkati çekiyor. Birçok galeri Beyoğlu civarındayken The Pill, Balat’ta yer alıyor. Genç sanatçılara daha fazla yer veriyor. Şu günlerde Aykan Safoğlu’nun “Hafta Sonu” başlıklı solo sergisine ev sahipliği ediyor. Sergiyi ziyaret etmeden önce “thepill.co” adresinden sanatçıyla yapılmış “Senin Fotoğrafını Çekmek İsterdim” başlıklı söyleşiyi okumanızı tavsiye ederim.









Anna Laudel Gallery, Karaköy Bankacılar Caddesi’nde. Geçen yıl düzenlediği Fırat Neziroğlu, Ardan Özmenoğlu, Tuğçe Su Koç sergileri son derece başarılıydı. Galeri 30 Ocak’tan itibaren Bilal Hakan Karakaya’nın “Âlemi Mülk” başlıklı sergisine ev sahipliği edecek.



Avto Galeri, Arnavutköy’de bulunuyor. Yeni nesil galeriler arasında özgün duruşuyla dikkatleri çekiyor. Araştırma ve sanat pratiği içinde deneysel yöntemler ve bilimsel anlayışı teşvik etmeyi amaçladığı belirtilen mekâna sadece galeri demek eksik kalacaktır. Çünkü faaliyetleriyle araştırma ve etkileşimle dönüşen açık, değişken ve çok biçimli bir kurum modeli oluşturmak hedefleniyor.



Maçka Caddesi’ndeki Ferda Art Platform’da (FAP), etkinlikler iki kısımda yer alıyor. Ana Salon’da daha bilinen sanatçıların eserlerine yer verilirken Genç Odası, adından da anlaşıldığı üzere genç sanatçılara ayrılmış durumda. Galeri şubat ayında Gülcan Şenyuvalı ve Hüseyin Aksoy’un solo sergilerine yer verecek.



Okullar tatilken



Okullar dönem arası tatiline girdiğinde ebeveynleri bir telaş alıyor. Evde sıkılan çocuklara faaliyet aranıyor. Eğer şehir dışına tatile gitmemişseniz benim tavsiyem İstanbul Modern, Arter, Pera Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi ve İKSV Alt Kat’ın çocukların yaş gruplarına özel olarak düzenlediği etkinliklere katılmanız. Bu etkinlikler çocuklarınızın hem sanatla daha yakından tanışmalarına hem de güzel ve eğlenceli vakit geçirirken yeni şeyler öğrenmelerine olanak sağlayacaktır.