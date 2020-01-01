Yılbaşı testine siz de katılın: 2020’DE NELER OLACAK?

2020’nin ilk gününde, önce hepinize sağlıklı, başarılı, huzurlu, mutlu bir yıl dilerim.

Bugün sizi tam 20 yıldan beri her senenin ilk gününde olduğu gibi, yeni yılda DÜNYA’da ve TÜRK DIŞ POLİTİKASI’nda neler olabileceğine dair tahminlerinizi yapmaya davet ediyorum.

İşlem gayet basit: Bu “Yılbaşı Testi”ndeki soruları okuduktan sonra öngörülerinizi ve tercihlerinizi işaretleyin. Bunu eksiksiz tamamladıktan sonra, bu metni kesip yıl sonuna kadar saklayın...

Gelecek yılbaşında, tahminlerinizin kaçta kaçının doğru çıktığını, yani skorunuzu öğrenebilirsiniz.

Ben 2019 testinde, tahminlerimi burada açıklamıştım. Şimdi görüyorum ki her iki konuda, yani DÜNYA olayları ve TÜRK DIŞ POLİTİKASI ile ilgili sorularda, 5 üzerinden 3’üne verdiğim yanıtlar doğru çıkmış. Yani açıkçası, benim skorum beklediğim kadar iyi olmamış. Bu da dünya meselelerinin ne kadar belirsiz ve öngörülmesi zor hale geldiğinin bir göstergesi.

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Şimdi gelelim 2020 yılına dair sorulara:

DÜNYA OLAYLARI

1-LİBYA

a) Trablus’taki Serrac rejimi devrilecek.

b) Serrac tüm ülkeye hâkim olacak.

c) İç savaş kızışacak.

2- DOĞU AKDENİZ

a) Savaş çıkacak.

b) Anlaşma olacak.

c) Gerginlik tırmanacak.

3-SURİYE

a) Barış sağlanacak.

b) Çatışmalar devam edecek.

c) Esad rejimi devrilecek.

4- ABD

a) Trump azledilecek.

b) Trump başkan seçilecek.

c) Demokrat aday kazanacak.

5- İRAN

a) Rejim devrilecek.

b) Yaptırımlar kalkacak.

c) İç karışıklık sürecek.

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DIŞ POLİTİKA

1-TÜRK-YUNAN

a) Silahlı çatışma çıkacak.

b) Anlaşma sağlanacak.

c) Gerginlik devam edecek.

2- KIBRIS

a) Müzakereler başlayacak.

b) Çatışma çıkacak.

c) KKTC tanınmaya başlayacak.

3- TÜRK-ABD

a) İlişkiler düzelecek.

b) İlişkiler kopacak.

c) Gerginlik sürecek.

4- TÜRKİYE-SURİYE

a) Ankara Esad’la görüşecek.

b) TSK yeni operasyon yapacak.

c) Mevcut statü devam edecek.

5- TÜRKİYE-NATO

a) Türkiye NATO’dan çekilecek.

b) Türkiye üyelikten çıkarılacak.

c) İlişkiler devam edecek.

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Bu listeye göre benim 2020 yılı için tahminlerim şöyledir:

DÜNYA OLAYLARI: 1(c)-2(c)-3(b)-4(b)-5(c)

DIŞ POLİTİKA: 1(c)-2(a)-3(c)-4(c)-5(c)

Şimdi sıra sizde...

MUTLU YILLAR