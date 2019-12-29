2020 FLÖRT TRENDLERİ

Yeni yıla girmeye sayılı gün kala, 2020’nin flört metotlarını masaya yatırmak istedim ki kimseler kalbimizi kıramasın

2019’da ilişki literatürümüze giren “catfishing”, “ghosting”, “breadcrumbing” gibi trendleri hatırlarsanız köşemde detaylı bir şekilde paylaşmıştım fakat gönül işleri hız kesmiyor ki şekerim! Yeni yıl aşk hayatımız için yepyeni kavramları da beraberinde getiriyor. Mercekleri çıkaralım, inceleme başlasın.

CAUSE-PLAYING

İlişkiniz bitmiş, gitmiş, tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş fakat o da nesi, ex’iniz sizi arıyor. Peki pişmanlıktan mı, size geri dönmek için mi? Alakası yok. Bir hayır işi için maratona katılıyormuş da, sizin desteğinize ihtiyacı varmış. Story’de paylaşsanız olurmuş, maratona gelirseniz süper olurmuş. He evet kesin gelirim. Bir sonraki hayatımda.

DOGFISHING

Bakın hepsinin içinde en kalleş trend bu. Sırf sosyal medyadan kısmet düşürmek için el alemin tatlış köpeğini ödünç alıp foto çektiriyor, hatta fotonun altına #satınalmasahiplen hashtag’i koyuyor. Siz de fotoyu görünce dayanamayıp “Ayy nasıl minnoş bi şey bu” şeklinde bir mesaj atarak oltaya takılıyorsunuz.

DIAL-TONING

Ghosting’in (muhabbet iyi giderken ansızın ortadan kaybolma) bir tık daha manyağı. Karşı taraf sizinle aşırı ilgileniyor, telefonunuzu alıyor, arayacağını söylüyor, siz yükseliyorsunuz derken... Ne bir ses ne bir nefes.

ECLIPSING

Dağda bayırda çadır kurup kamp yapmayı sevmiyor musunuz? Olsun, sevgiliniz seviyorsa, siz de seviyormuş gibi yapacaksınız. 2020’de bu trend bayağı popüler olacakmış, yani hayatımızdaki insanın ilgi alanlarından hoşlanıyormuş gibi yapmak.

KANYE’D

Kim Kardaşyan ablamızın eşi Kanye’nin eşsiz kişiliğinden türeyen bu trend, bir randevuda karşı tarafın saatlerce kendini anlatmasına delalet ediyor. Ay en dayanamadığım şey. Hiç mi merak etmezsin date’inin ne yediğini ne içtiğini?

WHITE CLAWING

“Flörtüm inanılmaz sıkıcı ve boş kafa. Ama olsun, acayip çekici. İlerlemeye değer mi? Değer be!” diyenlere gelsin bu trend.

YELLOW CARDING

Flörtünüz hoşunuza gitmeyecek bir şey yaptığında içinize atmak ya da WhatsApp gruplarında kızlarla adamı çekiştirmek yerine doğrudan sarı kart gösterip adamın yüzüne şunu diyorsunuz: “Bu yaptığın hoş mu şimdi?” Bence hoş bir trend.

Haftanın güzellikleri

KUŞ AĞACI: Akasya Asıltürkmen’in yazdığı, Mustafa Delioğlu’nun çizdiği “Kuş Ağacı” kitabı geçtiğimiz hafta şahane bir tanıtımla sevenlerine kavuştu. Hele ki Tanju Babacan’ın Akasya için tasarladığı kostüm nefes kesiciydi.

TADINDA YOLCULUK: Jale Balcı ve Hande Çilek’ten “women power” çıkışlı, Akdeniz’i Kaliforniya ile buluşturan nefis bir yemek kitabı... Alın, mutfağınızın en görünür yerine koyun.