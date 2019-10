Ekimde terapi başkadır

Çift terapisi, ilişki veya evlilik danışmanlığı... Adına ne derseniz deyin, son yıllarda bu terapiler çiftlere adeta can simidi oldu.



Can simidi derken, garantisi yok, her can simidi de hayat kurtarmaz biliyorsunuz. Ama ilişkinin tıkandığı noktalarda, havayı ısıtmak için, daha sağlıklı günler yaşamak adına bir çare sarılıyoruz terapistlere. Biliyor musunuz, en çok da ekim ayında sarılıyormuşuz. Peki koskoca bir yıl varken neden ekim?



Ekimde ekim yapılır



Adından belli, ekim ayında ekim yapılır. Yaz mevsimi resmi olarak bitmiştir, otlar çiçekler kurumuştur, doğa kendine gelmeye çalışmaktadır. E biz de doğanın bir parçasıysak, biz de kurumuşuzdur. Son derece normal o zaman bu durum.



Efendim, güle oynaya hoppala şeklinde geçen yazın ardından yuvaya dönüş hiç de kolay değildir. Düşünün, yaz boyunca ıstakoz gibi kumlardasınız, bir anda hop tatil bitiyor ve masa başı işinize dönüyorsunuz. Bilgisayara alış, çalışma masana alış, sana laf sokan iş arkadaşlarına alış... Büyük şok. Aynı durum ev için de geçerli. Evin düzenine alış, evdeki partnerine alış... “Ona niye alışayım, o hep vardı?” demeyin çünkü yaz tatilinde baş başa fazla zaman geçirmekten yaz sonunda yuvaya dönünce kısa devre yapabilirsiniz. Nasılsa tatildeyiz diye ses etmeseniz de bir noktada isyan çıkabilir, normaldir.



Peki çiftleri ekimde çift terapisine hazırlayan faktörler nelerdir? Yani yaz tatili boyunca içimizde en çok ne birikiyor da yüklerimizden kurtulma ihtiyacı hissediyoruz dersiniz?



Terapiye hazırlayan faktörler



İlki, sosyal medya kullanımı. Sevdiğinle baş başa tatil denince eskiden romantik anlar gözümüzün önüne gelirdi. Şimdiyse herkes telefonlarına gömülüyor. Her iki taraf da sosyal medya bağımlısıysa o ayrı, ama taraflardan birisi gerçek dünyada yaşamak istiyorsa arıza çıkarabiliyor, “O telefondan başını kaldır da biraz benimle ilgilen!”



İkinci sıkıntı, sürekli tekrarlayan seyahatlerde yaşanabiliyor. Mesela 6 yazdır üst üste kayınçonuzun Didim’deki yazlığına gitmek, yedinci sene “Yetti beeee!” efekti yaratabilir bünyede. O zaman da tatil dönüşü pirincin taşını ayıklarsınız işte böyle.



Üçüncü sıkıntı aynı odada günlerce, gün boyu beraber yaşamaktan çıkar. Malum, normal zamanlarda herkes sabah yataktan kalkıp yapacağı işe gidiyor fakat tatilde öyle olmuyor. Ortak banyo kullanımı, horultulu yatak tecrübesi, “Hadi hazırlan da çıkalım artık!” komutu irrite edici olabiliyor.



O zaman çare tatile çıkmamak mı? Yo. Çıkın. Çıkın da, her iki taraf net olarak beklentisini söylesin ve birbirini en azından zorlamamaya çalışsın. Terapistler pahalı kardeşlerim. En iyisi konuyu kendi içimizde halletmek.



Haftanın güzellikleri



KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ: Yaşasın tiyatro sezonu açıldı! Baba Sahne’de izlediğim “Kafkas Tebeşir Dairesi” benim için süper bir başlangıç oldu, gülmekten yerlere yattım. Siz de izleyiniz, gülünüz, yerlere yatınız.