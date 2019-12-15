Evlenmek üzere olan kızımız, tektaşını objektifin odağına sabitliyor ve çıkırt! Gelin, 2019’da nişanlanan yabancı ünlülerin tek taşlarını inceleyelim

Geçtiğimiz hafta nişanlanan Emma Stone, “Evleniyorum. Bu da tektaşım!” pozunu paylaştığında nedense pek bir sevindik, Emma’yı seviyoruz, ondandır herhalde. Nişanı takiben, “Hiçbir zaman evlenmem ve bebek yapmam diyordum. Ve sonra yaşlandım, gerçekten evlenmek ve çocuk yapmak istiyorum” şeklinde bir beyanda bulunan sevimli oyuncu, yazar ve yönetmen nişanlısı Dave McCary ile 2016’daki Oscar töreninde tanışmıştı. İki sene sonra da bum! Tektaş bir klasiktir. Fakat Emma Stone, Yoshinobu Kataoka tasarımı, küçük pırlantalarla çevrelenmiş inci bir tektaşla dünya evine girmeye hazırlanıyor. Yüzüğün tahmini fiyatı ise 40 bin dolar. Peki 2019’da nişanlanan diğer yabancı ünlülerin yüzükleri ne alemde dersiniz?

ELALEM NE ALEMDE?

Şarkı sözü yazarı Matthew Koma ile iki yıllık birliktelikten sonra nişanlanan Hillary Duff’ın tektaşı üç karat büyüklüğünde ve fiyatı 45 bin bin dolar civarı.

Arnie’nin kızı Katherine Schwarzenneger, 13 Şubat’ta nişanlandığı oyuncu sevgilisi Chris Pratt, kızımıza beş karatlık ve yaklaşık 150 bin dolarlık bir kaya parçası armağan etti.

Canımız Scarlett Johansson’a, Saturday Night Live’ın yıldızı Colin Jost’un hediye ettiği tahmini 9 karatlık yüzüğün fiyatının 400 bin dolar olduğunu söyleniyor.

Yüzüklerin yıldızı JLO, New York’un eski Yankee’si Alex Rodriguez’den 15 karat civarında bir yüzük aldı. Tahmini fiyatı 1.4 milyon dolar.

Takvimler geçtiğimiz 14 Şubat’ı gösterdiğinde, yakışıklı oyuncu Orlando Bloom, çılgın şarkıcı Katy Perry’ye pembe çiçek motifli, yaklaşık 4 karatlık, yakut bir yüzük hediye etti. Fiyatının 500 bin dolarla 2 milyon dolar arası olabileceği söyleniyor.

Jennifer Lawrence, sanat eseri ticareti yapan Cooke Maroney ile nişanlanıp 5 karatlık, 100 bin dolarlık yüzüğü parmağına taktı.

STATÜ MÜ, SEVGİ Mİ?

1447’de Avusturya Arşidük Maximillian, nişanlısı Burgundy Mary’ye dev bir pırlanta taş hediye eder ve olaylar gelişir. 1930’larda hepten popüler olan tek taşlar, 1965’e gelindiğinde müstakbel gelinlerin neredeyse yüzde 80’ine takılmış. Antropologlar ise, bu geleneğin Roma kökenli olduğuna inanıyor. Kesimi, rengi ve berraklığı zaman içinde önem kazanan tektaşlar, bir evlilik teklifinin olmazsa olmazı artık. Geçen gün birisi yazmış Twitter’a, “Tektaşı büyük olanın evliliği gümler” diye. Sanırım romantik bir ilişkide yapılan abartılı jestlerin ardının deprem olduğunu anlatmak istemiş. Siz ne düşünüyorsunuz, ne kadar önemlidir tektaş?

Haftanın güzellikleri

MARKA KONFERANSI: Dile kolay, tam yirmi yıldır hayatımızda Marka konferansı. Ve bu yılı Türkiye’nin en güçlü markasına, İstanbul’a adıyor. Ses sanatçısı Yalın’ın, konferansa özel besteleyip seslendirdiği İstanbul şarkısını dinleme fırsatı buldum. 18-19 Aralık tarihlerini de iple çekiyorum, bakalım bizleri başka ne sürprizler bekliyor.