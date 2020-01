Mesaj ifşa etme sanatı

Ünlülerin çapkınlık mesajları bir bir ifşa edilirken akla şu soru geliyor: “Hoşlandığımız kişiyle nasıl iletişime geçeceğiz? Güvercin uçurarak mı?”



Âdettendir, hoşlandığımız çocuktan mesaj geldiği zaman ekran görüntüsünü alıp WhatsApp’taki kız gruplarımızla paylaşırız: “Ben ne cevap yazayım?”, “Bu ne demek istemiş tam olarak?”, “Hangi emoji uygun olur?” yolunda bitmek bilmez sorularımızı ortaya atar ve gelen yorumlar ışığında bir aksiyon alırız. Yani özelden atılan mesaj halka açılır, anonim olur, nesiller boyunca elden ele dolaşır gider. Bugün, bu köşenin konusu kötü niyetli mesajlar değil, safi çapkınlık mesajlarıdır canlarım.



Kişisel bilgi dolaşımı



Günümüz dünyasında hiçbir şey gizli değil. Kimlik numaramızdan kalp atışımıza, fotoğraflarımızdan ajandamıza her bilgi, birilerinin elinde. Hele telefon numaramız? Zıttırık Butik, Numan Döner, Kunter İnşaat’tan gelen, cinnet geçirme garantili, bitmek bilmez SMS’ler gökten inmiyor herhâlde! Korkunç bir kişisel bilgi dolaşımı var etrafta. Hâl böyleyken, DM’den atılan “Bu kadar güzel olmak zorunda mısın?” tadında mesajların ortalığa saçılmayacağını düşünmüyorsunuz umarım. Tamam, ünlüler de insan, birilerine yürüme özgürlükleri var ama onlar da bu kafalara gelmeli ki ertesi sabah manşette ifşa mesajlarını görüp şok olmasınlar. Millet boşuna Tinder kullanmıyor. “WhatsApp’tan, DM’den yazıp başkalarının telefonlarına meze olacağıma girerim mis gibi Tinder’a, sessiz sedasız takılırım” diyorlar.









Ünlüler için çare ne?



Açık ve net: tanıyıp, bildiğine yürümek; asla WhatsApp ve DM’nin sularında boğulmamak. An itibarıyla gerçekten başka çare yok. Bu arada tanıyıp bildiğinle bile dikkatli olmak. Seviyorsan git konuş, buluş lakin masada otururken karşı tarafın telefon kaydı almamasına dikkat et. Kısacası zaman kötü, kolla arkanı.



Manyak mıyız biz?



Ünlüleri geçiyor ve mesaj ifşa etme sanatının psikolojik tarafına odaklanmak istiyorum. Manyak mıyız biz? Neden özelimizi kendi içimizde yaşamayı bıraktık? Neden sürekli bir onay bekleme hâlindeyiz? Beğenildiğimizi başkalarına mı göstermek istiyoruz? Zira hoşlandığımız kişiye nasıl davranacağımızı bilemediğimiz yaşlar yedi-on arasıydı. Yıllar geçtikçe tecrübe edinip, nerede nasıl davranmamız gerektiğini kestirip özelimizi koruyacağımıza daha çok ortaya saçıp dökmeye başladık. Bu yol, yol değil canlarım. Acilen silkelenip kendimize gelmemiz lazım.



Haftanın güzelliği



ANLAŞILMAZ KONUŞMALAR: Neslihan Yeldan, Arda Aydın, Fatih Sönmez ve Nilay Erdönmez’den yepyeni bir tiyatro oyunu! İlişkileri odak noktası yapan oyunda dört oyuncu, dokuz farklı karakteri canlandırıyor. 2 Şubat, Caddebostan Kültür Merkezi için beklemedeyim.