Ne yaptın sen Keanu Reeves?

Sen nasıl bir modelle, dünyalar güzeli bir oyuncuyla ya da 20’lik bir çıtırla çıkmazsın da gidip 46 yaşındaki Alexandra Grant’le bir ilişkiye başlarsın?

İki kişi birlikte olmuşsa konu tamamen o ikisini ilgilendirir, her ne arıyorlarsa birbirlerinde bulmuşlardır, bu kadar basit. Hele ki erkeklerin paşa gönüllerince istedikleri yaş baremiyle birlikte olup, oklar kadınlara çevirilince “Vay efendim, kendinden şu kadar küçük yaşta birisiyle” diye konuşulması feci şekilde geriyor sinirlerimi. Evet arkadaşlar, bu hafta benim bam telime basan bir haberi masaya yatırıyoruz; Keanu Reeves’in 46 yaşındaki sevgilisi Alexandra Grant’le ilişkisini.

Sanırsın herkes İrina Shayk

Reeves geçtiğimiz hafta, Los Angeles’ta düzenlenen LACMA Art Film Festivali’nin galasına, sevgilisi Alexandra Grant ile katıldı ve olan oldu. Aman yarabbi, sosyal medya üzerinden kadına edilmeyen laf kalmadı. Ortak payda, bu iki ismin tipinin yakıştırılmamasıydı. Bir kişi de çıkıp demedi, “Yahu Alexandra Grant, eserleri dünyanın her yerinde sergilenen, tanınmış bir sanatçı; Yazıyı ve dili türlü disiplinlerle birleştirip sanat severlere sunuyor; Reeves’in ‘Ode To Happiness’ ve ‘Shadows’ isimli kitaplarının çizimlerini yaptı.” Bunların hiçbirini demediler. Grant’in yaşı ve fiziksel özelliklerine kitlendiler kaldılar ki sanırsınız bu eleştirileri yapanların hepsi İrina Shayk.

Bize dayatılan güzellik kodlarına nasıl saplandıysak, yolda gördüğümüz beş kadından üçünün dudağı, elmacık kemikleri, kılık kıyafeti aynı. Sanki birisi bizi geniş bir meydanda toplayıp ‘ideal insan nasıl olmalıdır’la ilgili bir demeç verdi, hemen ardından da “Şimdi gidin, hepiniz bu demece uygun forma girin’ dedi ve bizler de ödevimizi yapmaya koyulduk. Bu arada demecin içeriği tamamen fiziksel. Kimse kafamızın içini nasıl doldurmamız gerektiğiyle ilgili bir yorumda bulunmuyor. Doldurmamız gereken tek şey dudağımız, çenemiz.

Siz ‘İdeal’ misiniz?

Benzer şiddette bir eleştiri Fransa semalarından Emmanuel Macron ve kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte Trogneux için de yapılmıştı. Macron da, “Ya ben eşimden 25 yaş büyük olsaydım ne diyecektiniz?” şeklinde bir soru sormuştu. Cevap belli, kimse bir şey demeyecekti. Çünkü erkek dünyasında bu son derece normaldi.

Bu konu kolay kolay toparlanmaz da, toparlamam gerekirse birliktelikleri eleştirmeden önce bir yutkunmalıyız zira ‘ideal’ diye bir şey yok. Bu söylediğimi uzaklarda aramanıza da gerek yok, kendinize, kendi hayatınıza bakın. Siz ‘ideal’ misiniz?

Haftanın güzellikleri

TOHUM OTİZM VAKFI: Mine Narin, geçtiğimiz hafta düzenlediği buluşmada bu denli gözümüzün önünde olup da fark edemediğimiz dev bir gerçekle, otizmli kişilerle ilgili büyük bir farkındalık yarattı bizlerde. Bundan sonra çalışmalarını ilgiyle takip edeceğim.