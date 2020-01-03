2019’un Öne Çıkan Başlıkları

Geçtiğimiz yıl ile ilgili yatırım, satın alma konularına rakamlar netleşince değineceğim fakat 2019’da gündemimiz neydi başlıklar halinde anlatayım istedim.

Hazine ve Tübitak Destekli Fonlar

2019’da ekosistemi en meşgul eden konulardan biri buydu. Fon sayısının artması gerektiğini birçok yazdımda vurgulamıştım, Hazine 10 fon ve fon adayı arasından 5 tanesini seçti. Tahminen bu senenin ilk çeyreğinde yeni gelişmeler duyacağız ve bu fonlar yatırım yapmaya başlayacak (İkinci kapanışı için alanlar zaten yatırım yapıyorlar)

Yeni Fonlar

Geçtiğimiz yıl 212 ve Earlybird Digital East ikinci fonları ile Türkiye’de yatırımlara tekrar başladı. Collective Spark da ikinci fonu ile 2018 ortasında yatırımlara başlamıştı, 2019’da da hız kesmeden yatırımlara devam ettiler. Bu sene en çok konuşulan fonlar oldular desek yanlış olmaz sanırım.

Ayağımıza Gelen Marketler

Banabi, Bi Market, Getir, Glovo, istegelsin, Migros Hemen, Scotty ve daha bir çok girişim bu sene frekans anlamında bizlere en çok dokunan girişimler oldu desek yanlış olmaz sanırım. Girenler, çıkanlar, büyüyenler bu sene ekosistemin en çok konuştuğu alan oldu diyebiliriz. Kişisel olarak 2020’de de bu konunun çok konuşulacağını düşünüyorum. Tahminen günlük 100 bin siparişleri bu sene görürüz. Bu tutarlar çok hızlı geçilirse ilk unicorn’u bile görme ihtimalimiz var diyebilirim.

Exit’ler

Citus Data, Iyzico, Foriba, Masomo, Paraşüt girişimlerinin exit etmesi 2019’un en güzel haberleriydi. Üstelik bu girişimlere inanan, yatırım yapan Türkiye’deki yatırımcıların da yatırdıkları parayı kat kat fazlasıyla geri alması da yatırım ekosistemi açısından çok iyi oldu. Bu sene bu ölçekte exit görür müyüz bilmiyorum ama en az iki üç adet 100 milyon dolar üzeri exit görürüz diye bir tahminde bulunabilirim.

Global Girişimler

Oyun sektörümüz zaten nasıl global girişim çıkarılır az çok çözdü diyebilirim. Peak Games, Gram Games bu sene girişim ekosisteminde az konuşulsa da oyun sektörü sessiz ve derinden yeni girişimler çıkarmaya devam etti. En son Dream Games’in aldığı yatırım, oyun sektörü açısından güzel bir gelişme oldu. 2019’da oyun sektöründe exit yoktu fakat benim duyduğum bir kaç oyun girişimine teklif gelmişti. 2020’de satın alınan oyun girişimlerimiz olabilir diyebiliriz.

Insider da nasıl global olunuru çözen girişimlerimizden. 2019’da yine gözde girişimler arasındaydı. Bu sene de yine göz önünde olur, hatta daha büyük sıçramalar yapabilir diye tahmin ediyorum.

Aldığı yatırımlarla Modanisa, Mutlubiev gibi girişimler de gündeme yaratan girişimlerimiz oldu.

“Mobility”

Martı başta olmak (ETKU, HOP!, Palm) üzere e-scooter girişim dikeyi en çok konuştuğumuz konulardan biri oldu. Henüz kullanma fırsatı bulamadım fakat bu sene denerim artık diyorum. Pazar kaç girişimi kaldıracak, yabancı oyuncular girecek mi, pazara girerken yerli oyuncuları satın alacak mı... gibi bir çok sorunun cevabını bu sene öğreniriz diye tahmin ediyorum.

Kitlesel Fonlama

Geçtiğimiz sene en çok merakla beklediğimiz konulardan biri hisse bazlı kitlesel fonlamaydı. “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği” şeklinde Resmi Gazete’de de yayınlandı fakat henüz lanse edilen bir girişim duymadık. Tahminin bu çeyrekte birkaç platform/girişim lanse edilir.

Fintech

Fintech girişimleri için bu sene yatırımdan çok exit konuşuldu diyebiliriz. Exit dışında da en çok gündeme damga vuran konu Fintech konusunda hızlıca yasalaşan regülatif değişiklikler oldu. Bu sene tahminim fintech girişimleri yine önceki yıllardaki gibi yatırımlarla gündeme oturacak.

KVKK

Kişisel veri konusu 2019’un en gündemdeki konularından biri oldu. Bir çok girişim bu konuda adımlar attı fakat henüz daha emekleme aşamasında bir çok girişim var diyebiliriz. Bu nedenle 2020’de de kişisel veri konusu gündemimizde çokca yer alacak gözüküyor.

Aklıma gelenler şimdilik bunlar. Unuttuğum önemli bir gündem varsa şimdiden özür dilerim. 2019’da en çok gündeme gelen, gündem yaratan hatırlayamadığım bir konu varsa bana yazabilirsiniz.