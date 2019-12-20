Girişimciler için Uluslararası Açılımlar ve Kurumlarla İşbirliği Fırsatları

Son on günde takip edebildiğim kadarıyla girişimciler için üç fırsat dolu etkinlik vardı. Bir tanesi Türk girişimlerini İngiltere pazarıyla buluşturan ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı demo günü, bir tanesi TEB Girişim Bankacılığı ve Business France iş ortaklığı ile yapılan Corporates & Startups Innovation Day etkinliği, bir tanesi de Limak Enerji’nin organize ettiği TEA İnovasyon Programı demo günüydü. (Kaçırdığım başka etkinlikler de olabilir)

Bu tip programlar hem girişimlere yeni iş ortakları, yeni müşteriler kazandırmak açısından önemli, hem uluslararası açılımlar için önemli. O yüzden bu tip programları kurumlar ne kadar çok sahiplenirse girişim ekosistemimiz için o kadar güçlenecektir diye düşünüyorum.

ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı Demo Günü

Istanbul Üniversitesi’nin teknoparkı olan Entertech girişimlerine yönelik, T.C. Istanbul Kalkınma Ajansı desteği ile hayat bulan ve Hackquarters desteğiyle eğitim, danışmanlık, mentorluk ve strateji geliştirme destekleri alan 11 girişim bu hafta yatırımcıların karşısına çıktı. Bu girişimler Şubat ayında Londra’ya da giderek kampa girecekler ve yurt dışında büyümenin yollarını arayacaklar. Her zaman söylediğim gibi startup kelimesinin DNA’sında global olma var. O nedenle bu tip bir uluslararası açılım yapmaları süper. Umarım hepsi başarılı olur.

Sahne alan girişimler şu şekilde:

Bulut Tahsilat

Bankalarda tüm hesaplara gelen ödemeleri anlık denetleyerek muhasebe ve ERP sistemlerine otomatik olarak işlenmesini sağlıyor.

Dermoda Deri

Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen malzeme ve yöntemlerle üretilen mamul deri sistemi.

ForFarming

Yapay zeka destekli Farmio ile sera, park ve bahçe gibi üretim alanlarınızı akıllı hale getirebiliyorsunuz.

PACHA

Cildinizi ve kaslarınızı içeriden yenilemeniz için %100 doğal sığır kolajeninin yüksek proteinle birleştiği bir cips.

PEDUDİ

Bilişim çağı bebek ve çocuklarının zihinsel, duygusal ve motor beceri gelişimleri için mobil platform.

Pepapp

Kadınların özel günleri için bir dijital asistan ve adet takvim.

Sanction Scanner

13 ülkenin yaptırım listelerini izleyen, raporlayan ve anlaşılması kolay bildirimlerle verileri müşterilerine ulaştıranbir girişim.

SolonPort

Liman otomasyon girişimi.

The Snack Haus

Yüksek besin değerlikli gıdaların sağlıklı atıştırmalıklara dönüştürülmüş hallerini sunuyor.

Visiosoft

AI ve görüntü işleme kullanarak hassas konum üretme uygulamaları sunuyor.

VisitorLAB

VisitorLAB, web sitelerindeki ziyaretçilerin site içindeki bütün deneyimlerini görselleştiren ve ziyaretçilerden direkt geri bildirimler toplayabilen bir yazılım.

Corporates & Startups Innovayion Day

Dijital dönüşüm ve inovasyona önem veren şirketler ile TİM-TEB Girişim Evi girişimleri arasında network sağlamayı ve işbirliği geliştirilmesinin amaçlandığı etkinlikte girişimciler, 50 farklı kurumla görüşme fırsatı yakaladılar. Bir girişim için büyük bir kurumdan toplantı talep etmek, doğru kişilere ulaşmak oldukça zordur. O yüzden bu tip kurum ve girişimci buluşturmaları da oldukça değerli.

Bu etkinlikte de sunum yapan girişimler şu şekilde:

Thread In Motion

Mevcut iş süreçlerini giyilebilir teknoloji ile hızlıca dijitalleştiriyor.

Udentify

1000+ kamera ile mağazalardaki müşteri davranışlarını yorumluyor.

Bead Technology

Binaların dijital dönüşümünde etkin rol oynayan BEAD, gerçek zamanlı veri analizi ile binalarınızın sadece akıllı değil aynı zamanda zeki olmasını sağlıyor.

Optiyol

Yük ve yolcu filolarına akıllı rotalar oluşturarak hem maliyetlerini azaltıyor, hem de zamanında teslimat yapmalarını sağlıyor.

Jetlink

Chatbot'ları ile günde 233.000 tekil kullanıcıya dokunan Jetlink, kendi doğal dil işleme altyapısı ile müşteri hizmetleri maliyetini ortalama %35 oranında düşürüyor.

Pisano

25 ülkede 200’ün üzerinde markanın, müşteri yolculuğunu yeni nesil çözümlerle analiz ediyor.

TEA İnovasyon Programı Demo Günü

Limak Enerji’nin, Mentors Network Turkey iş birliğiyle hayata geçirdiği hızlandırma programından çıkan Blink, Bren, Deveci, Dream, Hexatech, HVS Enerji, Mavi Alp, Karayel, Demircioğlu, Solarify gibi girişimlerin sahne aldığı etkinliği işlerim nedeniyle yakın takip edemedim fakat girişimcileri tek tek inceledikten sonra yine burada sizlere anlatırım.