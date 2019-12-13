Workup 5. dönem girişimleri mezun oldu!

Geçtiğimiz hafta girişim ekosistemi için hareketli bir haftaydı. Girişimler birçok yerde sahne aldı, yatırımcılarla buluştu, hızlandırma programlarından mezun oldu. Bunlardan biri de İş Bankası’nın Workup hızlandırma programıydı. Perşembe akşamı düzenlenen demo gününde 9 girişim sahne aldı.

Sahne alan girişimler şu şekilde;

Agrovisio: Uydu görüntüleriyle toprağı, ürünü ve iklimi takip eden ve gerçekleştirdiği toprak analizleriyle sürdürülebilir ve planlanabilir bir tarımın yolunu açan SaaS tarım teknolojisi girişimi. Anladığım kadarıyla uydu görüntülerine bakarak nerede domates yetiştiriliyor, nerede mısır yetiştiriliyor birkaç gün farkla görebiliyorsunuz.

Girişimi dinlerken Tarım ve “Big Data” kavramlarının ülkemizde ne durumda olduğunu düşünmeden edemedim. Son 10 yılda ekilebilecek alanları ne kadar verimli kullandık? Hangi ürünleri ekmeyi tercih ettik? Tarım koşullarımızda daha verimli bir ürün varken biz daha az verimli ürünleri mi tercih ettik? İthalat için karlı ürünlerimizi tercih edebildik mi? Buna benzer bir çok soruların cevapları, bence bu tip “agritech” girişimleri sayesinde “gerçek zamanlı takip” edilebilirse tarımda birçok ülkeye fark atabiliriz. Tabi “gerçek zamanlı takip” için sanırım kendi uydularımızı da kullanmamız gerekiyor.

Cameralyze: Kamera görüntülerini analiz ederek, elde ettiği sonuçlarla önerilerde bulunan yapay zeka destekli çözümler sunuyor. Özellikle perakende sektörünün dijital dönüşümü için güzel bir çözüm sunuyor diyebiliriz. Girişimin rakiplerinden en büyük farkı sadece yazılım sunmaları.

FakeFind: Instagramda açılan sahte hesapları tespit etmeyi ve sosyal medyayı daha güvenilir bir şekilde kullanmayı sağlayan mobil uygulama. Son zamanlarda artan sosyal medya dolandırıcılığının önüne geçebilecek bir girişim.

Gamer Arena: Çeşitli dijital oyunlarda benzer yetenekteki rakipleri turnuva ve düello ortamında karşı karşıya getirerek oyunculara para kazanma ve kendilerini ispatlama imkânı sağlayan eSpor platformu.

HoloNext: Firmaların ve maker'ların Artırılmış Gerçeklik (AR) deneyimlerini kolayca tasarlayabilmelerine ve farklı platformlar üzerinden görüntülemelerine yardımcı olan SaaS tabanlı AR içerik geliştirme platformu. Yani koltuk alacaksanız koltuğunuzu evinizdeymiş gibi görebiliyor ve ona göre satın alabiliyorsunuz.

Qubitro: IoT projelerinin geliştirme sürecini kolaylaştırarak bireysel ve kurumsal kullanıcılar için gerekli tüm senaryoların kodlama ve kurulum yapılmadan hayata geçirilmesini sağlayan bulut platformu

Teamfluencer: Nano-influencerların sosyal medya hesaplarında toplu bir şekilde paylaşımda bulunarak markaların tanıtımını organik bir şekilde gerçekleştiren topluluk bazlı pazarlama teknolojisi platformu

Verilogy: Şirketlerin ve avukatların KVKK ve GDPR gibi karmaşık veri koruma regülasyonlarına uyum sağlayarak kişisel veri akışlarını yönetmelerini ve raporlamalarını sağlayan SaaS girişimi.

Vidyou: E-ticaret ve pazaryerlerinin yüzbinlerce ürününü saniyeler içerisinde otomatik video reklama dönüştüren ve otomatize eden video pazarlama platformu.

Favori girişimlerim Agrovisio, Holonext, Qubitro ve Vidyou oldu. Yine hepsi birbirinden güzel ve iyi hazırlık yapmış girişimleri incelemenizi öneririm. Bireysel olarak denemek isterseniz Fakefind, Gamer Arena ve Holonext’i deneyebilirsiniz. Eğer küçük çaplı bir sosyal medya fenomeni iseniz Teamfluencer’ı deneyebilirsiniz.