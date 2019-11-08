YFYİ Girişimcileri Yatırımcılarla Buluştu!

Geçtiğimiz hafta sonu girişim ekosisteminin önemli oyuncuları Sapanca’da bir araya geldi. ODTÜ Teknokent’in ev sahipliği yaptığı toplantıda hem başarı hikayeleri anlatıldı, hem ilham veren konuşmalar yapıldı, hem de “Yeni Fikirler Yeni İşler 2019” girişimleri tanıtıldı.

Barış Telli’nin hayat hikayesi girişimcilere ilham verecek türdendi. Bora Yılmaz’ın “Neden?” başlıklı sunumu etkileyiciydi. Sahne alan 24 girişimden de 5-6 tanesine yatırımcı olsaydım yatırım yapmayı düşünürdüm. Bu arada 24 girişim için 5-6 oldukça iyi bir oran.

ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Alemdar da hem Türkiye’nin 15 yıllık geçmişi olan tek hızlandırma programı ile ilgili hem detaylar verdi hem de geleceğe yönelik planlarından bahsetti. ODTÜ mezunu biri olarak keşke benim zamanımda (1995-2000) arasında da böyle hizmetler olsaydı dedim ama o yıllar girişimci olmak çok gündemde değildi. Amerika’da girişimci olanlar da “dotcom” krizi nedeniyle 2000’lerin başlarında biraz geri adım atmak zorunda kalmışlardı.

Etkinlikte en zayıf bulduğum kısım destekleyenlerdi. Elginkan Vakfı olmak üzere çok iyi destekçiler vardı fakat büyük bildiğimiz markaların, firmaların çoğu yoktu. Türkiye’de ODTÜ gibi üniversite sayısı bir elin parmaklarını geçmez. O nedenle AR&GE’ye, inovasyona, girişimciliğe destek veren, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin 100’den fazlasının ODTÜ’den ve dört beş üniversiteden daha çıkan girişimlerin kapısında yatması gerekiyor. O nedenle bu firmaların ODTÜ ve diğer top üniversitelere iyice yaklaşması şart.

Gelelim sahne alan girişimlere;

AeroES, optimal tasarım kriterlerine uygun bir rüzgar tüneli yapıyor.

Akıllıfon, yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon ve robo danışmanlık platformu.

Algodocs, yapay zeka destekli doküman veri çıkarma yazılımı. Girişim ilk yılında yaklaşık 1 milyon evrak işlemiş.

Bakiyem.com online ödeme sistemi ile kurumlar POS cihazına gerek duymadan ve herhangi bir sabit ücret ödemeden, tüm kredi kartlarına taksit yapabiliyor, müşterileri yanlarında olmasa bile sistem üzerinden oluşturdukları ödeme linki ile ödemelerini alabiliyormuş.

EarFit işitme cihazları için 3D yazıcı ve tarayıcı teknolojisi ve otomatik modelleme algoritmalarıyla kulak kalıbı üretiyor.

EN/IO, doğanın kendi koruma kalkanı olan yıldırım ile ürettiği doğal pestisiti organik kategoride kullanıcıya sunuyor.

Fado, kullanıcıların farklı markaların 8-18 saniye arası kısa videolarını izleyip, ilgili üç soruyu cevaplayarak belirli bir markada yüzdesel indirim kazandıkları ya da cüzdanlarında Fadocent biriktirerek sahip oldukları bakiyeyi herhangi bir markada indirim olarak kullanabildikleri bir platform.

Geodo, jeo-uzlamsal uygulamalardaki analiz süreçlerini, yani arazi işaretlemesi, raporlaması ve haritalandırması işlemlerini otomatize edecek donanım ve yazılım birleşimi bir sistem.

Hetra, sağladığı demografi ve kullanım analizleri ile ortak kullanım alanı yöneticilerinin veri ile plan yapabilmesini ve müşteri memnuniyetini artırmasını sağlıyor.

Inspecthink klasik görüntü işleme yöntemleri ile algılanması imkânsız olan hataları yakalayan derin öğrenme tabanlı bir makine görüsü sistemi.

Lonca, yapay zeka tarafından oluşturulan lokasyon ve damga tabanlı artırılmış gerçeklik kampanyaları sayesinde fiziksel mağaza içinde dijital alışveriş yapılmasına olanak sağlıyor.

Neopoliklinik, hastalandığınızda belirtilerinizi semptom analizi algoritmaları ile analiz edip ve sizi doğru uzmanlık branşına yönlendiriyor.

Notrino Research, dünyanın ilk taşınabilir dahili PPG sensörlü 6 kanallı EKG cihazı olan “CurAlive Touch”, bu ölçümlerin doktorlara gerçek zamanlı ulaşmasını sağlayacak web ve mobil platformu “CurAlive Bridge” ve ölçümlerin çözümlenmesinde doktorlara destek olacak yapay zeka “CurAlive Core” dan oluşmakta.

Persona, çalışan memnuniyetsizliğinden kaynaklı çalışan devir oranını düşürmeyi amaçlayan, İK ve yönetim süreçlerini destekleyen psikoloji temelli bir yazılımı.

Powder Tech , 2500°C de bor karbürü oda sıcaklığında üretiyor. Bu sayede enerjiden %95, zamandan %96 ve toz kalitesinde %11 oranında artış sağlıyorlar.

Renty ile üniversite öğrencileri senede bir kez kullandıkları bir ürünü bu platform üzerinden sergileyip başkalarına kiraya verebilecek ve başkalarının ürünlerini de ihtiyaçları olduğunda uygun fiyata hızlı ve pratik bir şekilde kiralayabilecekler.

Safellence, bulut tabanlı yazılım, nesnelerin interneti ve yapay zekâ teknolojilerinden faydalanarak tasarlanmış bir iş güvenliği platformu.

Solar Roof Track, kurulduğu çatı üzerinde güneşi doğuşundan batışına kadar takip eden ve güneş ışınlarının maksimum sürede dik açıyla alınması sayesinde yaklaşık %35 oranında daha fazla elektrik üretimi sağlayan bir girişim.

Alp Imaging, tiroit kanserinin erken tanısı için kullanılan bir görüntüleme yöntemi.

Tuvis, kumaş üreticileri için yapay zeka tabanlı görsel kalite kontrol sistemi geliştiriyor.

Tvoystol.ru Rusya’da hem Rusça hem İngilizce restoran rezervasyonu yapan tek platform, ayrıca her restorana ait indirim ve etkinlikler güncel olarak listeleniyor.

TradeMate, geliştirdiği doğal dil işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla, yatırımcılara, takip ettikleri hisse senetleri ile ilgili piyasada oluşan birçok farklı kaynaktan haberlere ve veri analitiklerine anlık ve otomatik olarak tek bir platformdan ulaşma imkanı sağlıyor.

Volte, kullanıcıların, araç şarj istasyonlarına uygulama üzerinden daha rahat ulaşmasını, hizmetleri daha kolay ve güvenilir bir şekilde almasını, farklı abonelikler yerine tek bir abonelik ile bütün istasyonlara erişebilmesini ve mobil ödeme yapabilmesini sağlıyor.

Wobeya, iş sahiplerinin pazarlama, iş geliştirme ve satış alanlarındaki yetkin serbest çalışanlar aracılığı ile süreçlerinin verimli bir şekilde ilerletmesini amaçlıyor.