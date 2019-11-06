BU DİZİYİ İSRAİL YAZIYOR!

Dizinin adı ‘Bereketli Hilal’... (Fertil Crescent) Proje, dört farklı şirketin ortak yapımı... Dağıtımı Hulu TV (Netflix’in rakibi) ve Freemantal. Neyi anlatıyor? Suriye iç savaşında ‘Kürt kadın savaşçıların kahramanlıklarını!’ IŞİD’e karşı nasıl savaştıklarının hikayesi...

Bir Fransız abimiz var. Kız kardeşi Suriye’ye, YPG saflarına katılmış. Öldüğünü zannediyor ve onun izini takip etmek için yollara düşüyor. ‘Suriye’deki trajik olaylara toplu bir bakış’ olarak da belirtilmiş. Dizinin ismi pek manidar! Bir de işin yazan yöneten takımına bakalım. Senaryoyu Amit Cohen ile Ron Leshem yazmış. Cohen ilginç biri, ‘Kfulim’ bir İsrail gerilim-casusluk projesi, bununla ün kazandı. Biyografisinde askeri istihbarat çalışması, ABD’de terörizmle mücadele eğitim programı, yazılım mühendisliği ve Arap sorunuyla ilgili Maariv gazetesinde muhabirlik gibi gerçekten çok ilgi çekici bir geçmiş bulunuyor. Yapımın diğer senaristi de Ron Leshem, İsrailli ve ABD’de yaşayan önemli bir isim. ‘Euphoria’ dizisi en son yaptığı iş. Yazar, sinema ve televizyon yapımcısı. ‘Beaufort’ romanının filmi de yapıldı ve çok ses getirdi. Bir yerde Amit Cohen ile Ron Leshem için, “İsrail dizilerinin ideolojisini ve kurgusunu” kuran adamlar diyebiliriz. En son birlikte yaptıkları işleri ‘Gordin Cell’... Yine casusluk ve gerilim.

Bu işlerde hep ‘Ruslar’ negatif tarafta yer alır. İsrail’in bu projeden habersiz olması düşünülür mü? Seçilen isim, yine bir hayalin hikayesine götürmüyor mu? Çok konuşulacak... Şimdiden Batı’nın sinema dergileri ve gazetelerin sanat sayfalarında yerini aldı bile... Bizim için propagandanın önemi ve nasıl yapılacağı konusunda da belki çarpıcı bir örnek olabilir.

Kızmakla ve söylenmekle olmuyor.

BÜTÜN DUBLAJLAR KÖTÜ!

Ev ahalisi sık sık tematik yabancı kanallarda dolaşır. Takip ettikleri programlar var. Dün konusu geçti... İstisnasız bütün tematik yabancı kanalların dublajları kötü! Orijinalindeki diyaloglar tekrar edilmek isteniyor. Garip sesli kadın ve erkeklerden yine anlamsız cümleler duyuluyor ve izleyiciyi soğutuyor. Mesela TLC, ilk başlarda alt yazı veriyordu. Bir de Docubox mevcut.