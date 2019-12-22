GERİLİM FİLMİ İÇİN YARATILMIŞ!

Belki abarttım ama son bölümde izlerken o ‘hafif uçmuş’ hali aklıma geldi. Ev ahalisine sordum, “Valla olur” dediler. ‘Afili Aşk’ Tuğçe’den bahsediyorum. Zeynep Tuğçe Bayat, tam ‘Suspiria’ tarzı bir film için biçilmiş kaftan. Gerilim çekmek isteyenlere bir öneri...

Neyse o!

‘Televole’ arşivi, ‘UçanKuş’ kanalında... Türkiye’nin magazin arşivi... ‘Türkiye’nin Yıldızları’ 2004 görüntüleri ekrandaydı. Beren Saat ikinci, Engin Akyürek erkeklerde birinci olmuş. Ev ahalisi, “Beren o zaman da hırslı ve işini bilen bir kızmış. Akyürek de yine sakin ve beyefendiymiş” dedi. Birinin adı ‘Bal gözlü lolita’, ötekinin ise ‘Saç sakal Engin’miş!

‘Tarafsız haber’ dedikleri...

Ekrem İmamoğlu, söz vermişti, “Büyükada’daki faytonları kaldıracağım” diye... 81 at telef olmuş ruam hastalığından dolayı ve isyan eden hayvanseverler, belediyenin önünde protesto gösterisinde... Baktım, hem ‘iktidar’ hem de ‘muhalefet’ mikrofonları orada... Tarafsız olan kim acaba?

Bu tarih sorusu mu?

‘3’te 3 Tarih’ programını izledik. Yeni dekoru (biz eskiyi sevmeyiz ya!) ve sunucusu Pelin Çift... “Eldeki kayıtlara göre 1912 yılında batan Titanik’ten 706 yolcu yanı sıra kaç köpek kurtarılmıştır?” diye bir soru geldi. Tarihle ilgili sadece geminin kaç yılında battığı ilintiliydi. Yarışmacı, hocamız Tufan Gündüz’e danışmış

olsaydı, bu soruda tarih adına ne anlatacaktı, merak ettik doğrusu!

Futbolun sirke döndüğünün resmidir!

NTV’de rastladım, “Liverpool 24 saatte iki maça çıkacak...” Biri Kulüpler Dünya Kupası, diğeri Aston Villa... Resim ortada, futbolun geldiği nokta!