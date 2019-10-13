Her bölüm önce fırça, sonra okşa...

‘Mucize Doktor’, tartışmasız en popüler dizi oldu, izliyoruz.



Ev ahalisinin dikkatini çekti ve şöyle dediler: “Her bölüm Ali önce fırça yiyor, sonra ‘Aferin oğlum’ diyorlar” Neredeyse izlerken bunu bekler olduk. Nazlı’nın da bir ‘iyilik meleği’ olduğunun sürekli altının çizilmesi... Görevli gibi Ali’nin peşinde olması... “Kimse bu kadar iyi olamaz!”

Kendini tekrar etmeme adına bir not...



Böyle laflar edebilmek









“Aşk konuşunca, intikam susar” diyor ‘Azize’ dizisinin fragmanında... Böyle büyük anlamlar ifade eden sözleri bulmak da yetenektir. Mutlaka altında önemli bir mesaj vardır, ağırlığını hissettirmesi, duyduktan sonra oturup, “Bunu bir düşünmeliyim” dedirtmesi bile yeter. Bir kompozisyon konusu olarak verilse, sınıf dökülür mü?



Dizi setine ziyaretçi artınca...



TRT 1’de yayınlanan ‘Kalk Gidelim’ dizisi Muğla’daki Yeşilyurt ve Saburhane’de çekiliyor. Köylü dışında dışarıdan da çok ziyaretçi oluyormuş. Muğla’ya dışarıdan gelenler, hatta yabancılar dizinin burada çekildiğini öğrenmiş, “İlla gidelim” diyorlarmış. Öyle bir durum olmuş ki yapımcı Staff sahibi Eyüp Üstün bir ‘konuk koordinatörü’ görevlendirmek mecburiyetinde kalmış düzeni sağlamak için... Kardeşimiz gelenleri ağırlıyor, set aralarında oyuncularla ‘selfie’ çekimlerine yardımcı oluyormuş.



Urfa dürüm neymiş meğer!



Ünlü şef Anthony Bourdain, artık aramızda değil. Ülke gezmeleri 24 Kitchen kanalında... Büyük metropolleri dolaşıyor. Onlardan biri de Paris... 10 bölge şehrin kozmopolit mahallerinde geziyor Bourdain. Bir küçük dükkana gidiyor. ‘Urfa dürüm’ yazıyor. “Anlamı nedir?” diye soruyor “Kürt sandviç dükkanıymış”, sahibi öyle diyor. Urfa dürüm, oralarda ‘Kürt sandviçi’ olarak satılıyor. ‘Kürdistan’da kendi evlerinde yaptıkları sandviçi sattıklarını söylüyor dükkan sahibi.