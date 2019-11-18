İSPANYA TV’Sİ BU MAÇLARI YAYINLAMAYACAK!

Suudi Arabistan ‘açılım’ halinde. Batı da bu duruma ön ayak oluyor. Futbol önemli bir araç. Milan-Juventus ‘İtalya Kupası’ maçı S. Arabistan’da oynanmıştı. ‘Sadece duygusal’ değil tabii ki. 21 milyon euro aldığı yazılmıştı İtalyan Futbol Federasyonu’nun. Epey bir tepki oldu. Kaşıkçı cinayeti ve kadın hakları üzerinden... Şimdi sırada ‘İspanya Süper Kupası’ var. 8-12 Ocak tarihlerinde S. Arabistan’da Valencia, Atletico Madrid, Bercelona ve Real Madrid aralarında oynayacaklar bu kupa için. Tantana şimdiden başladı. İspanyol devlet televizyonu RTVE, “Ben ihaleye katılmıyorum” dedi.

İnsan hakları ihlali yanı sıra, ‘Ekonomik olarak zorlar’ diyerek iki farklı gerekçe sundu. Özel televizyonlarda durum nedir? Atresmedia ve Mediaset turnuvanın oynanacağı yer bilinmeden önce böyle bir ihaleye girme niyetlerinin olmadığını söylemişler. Birileri yayınlar bizde de alıcısı olur tabii ki.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇLARI!

Mesela Galatasaray-Fenerbahçe maçı için acayip para teklifi geldi. Bütün pürüzler kalktı, özel bir statü belirlendi. “Gelin bu karşılaşmaları burada oynayın, alın size bu kadar para”...

Klasik laf hani, beş sene önce kim düşünürdü İtalya Süper Kupa finali S. Arabistan’da oynanacak diye? Yakında büyük derbiler için de böyle durumlar olursa şaşırmayın. Bu para dünyası ve paranın fantazi gücü çok yüksek!

Hani deli bir kuyuya taş atmış diye düşünbelirsiniz!

Tüm bu yazılanlar 2000’li yılların başında düşünülebilir miydi? Futbol endüstrileştikçe, yani para kazanılır meta olduktan sonra geriye dönüşü yok. Geçenlerde TRT Spor’da gördüm Liverpool’un maç trafiğini, ligi, Avrupa Kupası, Kral Kupası, milli maçlar...

Liverpool sanki konser turnesi yapan bir ‘rock’ grubu! Ünlü takımlar ‘Medrano Sirki’ misali dolaşmıyorlar mı kıtaları?