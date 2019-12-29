PROGRAMLAR DNA’YA BU PARAYI MI VERİYOR?

Malum, bizim gündüz kuşağının, özellikle Esra Erol’un vazgeçilmezlerinden biri DNA... Bütün heyecan, bu sonuçlarda yatıyor. Geçtiğimiz hafta, ‘Hekimoğlu’nun yeni bölümünde Hekimoğlu, gizli DNA testi yapıyor. Tabii bir fatura çıkıyor. Patroniçe İpek (Ebru Özkan) “Ödeyeceksin bu parayı” diyor. Peki ne kadar? 3 bin 200 TL... Ev ahalisi, “Her teste bu parayı veriyorsa, Erol iflas eder” dedi!

RTÜK ilgilenmedi!

Akit TV’de bir gazeteyle ilgili ‘bombalama’ sözleri ekrana gelmişti. Merak edip sordum, ‘RTÜK gündeme aldı mı?’ diye. “Yok almadık” yanıtı geldi.

‘Hocam bir izin verin!’

‘Tek Tek’te, Kanal İstanbul konuşuluyordu. Bu arada belirteyim, ekrandaki nadir ‘uzmanların katıldığı’ bu konuyla ilgili bir program oldu. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, savunma tarafındaydı. Prof. Dr. Cemal Saydam, karşı tezlerini anlatırken, Mustafa Hoca pek susmadı. Fatih Altaylı, “Hocam, Allah aşkına, siz konuşurken ağzını açıp tek kelime etmedi hoca” dedi. Gecenin ilginç anlarından biri ÇED raporuyla ilgiliydi. Cemal Hoca, “Kanalla birlikte yüzde 11 kirlenme olacak, ÇED raporunda yazıyor” dedi. Mustafa Hoca, “Boşverin ÇED raporunu... İkimiz de mühendisiz, eni boyu belli kanalın, çarpalım” dedi.

‘ÖSYM numaramı unutmadım’

Haber Global’de hoş bir program var, ‘Öteki Gündem’... Moderatörü Serdar Akdoğar... ‘Suç ve zihin birlikte nasıl işliyor?’ konuşuldu. Zihnin unutmamasıyla ilgili Akdoğar çarpıcı bir örnek verdi kendisinden: “25 sene önceki ÖSYM numaramı unutmadım. Üç telefon numarası bilirim. Bir de ÖSYM numaramı... Hocamız, hayatımızdaki en önemli numara olduğunu söylemişti.”