UFAK AYRINTI...

MasterChef Türkiye’nin iki başarılı ismi Güzide ve Cemre, elemeye kaldı. Sonuçta başardılar. Arkadaşları karşıladı. Güzide’ye önce Yasin koştu, ‘Çak’ yaptı. Ardından Suna, “Çekil, bana sarılacak” dedi. O sırada bir uyarı geldi Güzide’den; “Temas yok” diye... Sonra Cemre geldi, ilk kim sarıldıysa, sevincini paylaştı!

Yarışma kendi yıldızını çıkardı

Bizde sunucu parlatmak, en büyük sorun. Yarışmalarda bir bakıyorsunuz ünlü oyuncu, sunucu olmuş. Neden? Tanınıyor, reyting yapar diye... Önemli olan, ‘starı’nı yaratmak. “En kral yarışmayı sunarım” mesajını veren bir isim var; Alper Ateş... 360’ta ‘Ben Bilirim’i sunuyor. Ateş, ses tonu ve duruşuyla programa hakim... Onu büyük televizyon yarışmasına koy, izletir mi izletmez mi, gör!

Hafta kavgalı geçti!

‘Tarafsız Bölge’, geçtiğimiz hafta aralıklarla, ‘kavgalı oturumları’yla dikkat çekti. Önce Orhan Miroğlu ile Aytuğ Atınç kapıştı. Bir gün sonra ise Doğu Perinçek, Erdal Aksünger ve gazeteci Necdet Saraç seslerini yükseltti. Bu kadar üst üste gelince...

Müzik yorumu

beIN SPORTS spikeri Yalçın Çetin, “10 Oscar’lık film müziği gibi” dedi Galatasaray-Real Madrid maçı öncesi, Şampiyonlar Ligi müziğ çalınca... Koy bu parçayı, film, Oscar’ları toplasın!

Bu savcının dizisi olur mu?

‘Kurşun’, üstü kapalı da olsa bir Marlon Kemal hikayesi... 70’li yılların meşhur savcısıydı, öldürüldü. İzlerken ev ahalisinin aklına başka bir savcı daha geldi; Doğan Öz... Hazin bir hikayesi vardır, Öz cinayetinin. 70’li yıllara damga vurmuş bir savcıdır. “Asıl bu ismin dizisi yapılır mı?” diye sordular.