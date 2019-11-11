90 bin kişilik aile plastiği azaltıyor

Koç Topluluğu, tek kullanımlık plastik tüketimine 2020 sonuna kadar son vermeyi taahhüt etti. Toplam 90 bin kişinin istihdam edildiği topluluğun bu adımının geniş kitlelere yayılması bekleniyor

İklim değişikliği ile birlikte en önemli çevre sorunları arasında gösterilen plastik kullanımı küresel bir meseleye dönüştü. 2016’da plastik üretimi yıllık 396 milyon tona ulaşırken, bu rakam dünya üzerinde her bir insan başına 53 kilogram plastiğe karşılık geliyor. Günümüzde, çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden plastik atığın neredeyse yarısından fazlasının tek kullanımlık ve son 20 yılda üretilmiş olması ise dikkat çekiyor.

Koç Holding, ana sponsoru olduğu İstanbul Bienali ile bir kez daha gündeme gelen bu küresel sorunun çözümüne yönelik kararlılığını CEO Levent Çakıroğlu’nun açıkladığı taahhüt ile ortaya koydu. Çakıroğlu, “90 bini aşkın çalışma arkadaşımızın yer aldığı tüm Koç Topluluğu kuruluşlarında 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt ediyoruz” dedi.

Şeffaf süreç

Koç Holding’in ana sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Bienali bu yılki temasını okyanuslarda yüzen devasa atık yığınına bilim çevrelerinin verdiği isim olan “Yedinci Kıta”dan aldı.

Önümüzdeki 1 yıl içinde bu taahhüdü gerçekleştirmeye yönelik bir dizi çalışmayı aynı anda başlatacaklarını belirten Çakıroğlu şöyle devam etti: “Öncelikle tek kullanımlık plastiklerin yerine kullanılabilecek alternatifleri belirleyecek, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü artıracağız.”

‘Bu daha başlangıç’

Tek kullanımlık plastik tüketimine yönelik davranış değişikliğinin Koç Topluluğu çalışanlarından başlayarak, onların ailelerine ve toplumun daha geniş kesimlerine dalga dalga yayılmasını umduklarını belirten Çakıroğlu, “Bu sadece bir başlangıç. Halen şirketlerimizde plastik kullanımının azaltılmasından, alternatif üretmeye veya döngüsel sistemler kurmaya kadar farklı çalışmalar mevcut. Bu çalışmaları hızlandıracağız” dedi.

Altınordu'ya Hasan Doğan centilmenliği

Yeşil sahalarda çıta yükseliyor. Bunu sağlayan projelerden birini İzmir’in Torbalı ilçesinde yer alan Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi’nde görme şansı bulduk. Türkiye’nin farklı illerinden gelen, 11-19 yaş arası 170 yetenekli gencin eğitim gördüğü akademide dünya çapında futbol yetenekleri yetiştirmek ana hedef, ama olay bununla sınırlı değil. Burada hayal edilen eğitimli, iyi konuşan, oturup-kalkmayı bilen, adab-ı muaşeret kurallarına hakim centilmen futbolcular yetiştirmek. Gürmen Group’un 41 yıllık geçmişe sahip markası KİP, Altınordu Futbol Kulübü’nün centilmenlik sponsoru olarak bu görevi üstlendi.

Sponsor oldu

Sponsorluk anlaşmasının lansmanı, Gürmen Group’un kurucularından ve bir dönem Futbol Federasyonu Başkanlığını da yürüten merhum iş insanı Hasan Doğan’ın adını taşıyan binada yapıldı. Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, böyle bir tesiste yer almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, “Altınordu Futbol Kulübü’nün felsefesindeki ‘İyi birey, iyi futbolcu, iyi vatandaş yetiştirme ilkesi’ değerlerimiz ile örtüşüyor. Babam futbolda şiddetin engellenmesini, centilmenliğin artmasını önemsiyordu” diyor.

Centilmenler

Sponsorluk sürecini ise şu sözlerle anlatıyor: “Kulübün yöneticileri, bize ‘Çocukların giyim stilleri, yaşam tarzı konusunda da eğitim almalarını istiyoruz” diye gelince bunun sıradan bir sponsorluk talebi olmadığını anladık. KİP olarak Türk erkeğini takım elbiseyle tanıştırmış bir marka olmakla kalmadık, bayrağımızı global pazarda da dalgalandırıyoruz. Marka felsefemizde centilmenliği sahiplenmek var. Futbolculardan teknik kadroya kadar ekibin tamamını KİP kombinleriyle sahalara çıkaracağız.”

Z kuşağı

Bir futbol takımına centilmenlik sponsoru olmak, gençleşen moda markasının hedef kitle stratejisiyle de bire bir örtüşüyor. Z kuşağına odaklandıklarını anlatan Zeynep Doğan, “Son beş yıldır bu alanda çalışıyoruz. Beş yıl önce 35 yaş altı müşteri oranımız yüzde 28’ken bugün yüzde 50’ye çıktı” diyor.

YERLİ VE MİLLİ

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise, Torbalı kompleksinde sadece futbolcu değil, tam donanımlı, Türkiye’yi her ortamda temsil eden gençler yetiştirdiklerinin altını çiziyor. Kompleksin, merhum Hasan Doğan’ın fikri olduğunu söyleyen Özkan sözlerine şöyle devam ediyor; "Hasan Doğan yaşasaydı, Türk futbolu bugün çok farklı bir yerde olurdu. Sırbistan, Brezilya gibi futbolcu ihraç eden bir ülkeydik belki de."

Futbol kompleksinin Türkiye’de tek olduğunu vurgulayan Özkan, “Altınordu yabancı futbolcusu olmayan tek kulüp. Hedefimiz 82 milyonluk Türkiye nüfusunu kullanmak. Bu ırkçılık değil sadece önce bu toprakların çocuklarına hizmet felsefesiyle çalışıyoruz” diyor.

Çocuklar uyudu, o büyüdü

Uykudan marka çıkarmak... İlginç değil mi? Reklamcı zekasından çıkabilecek cin fikirlerden biri... Nazmiye Sabuncuoğlu Arslantürk, Türkiye’nin ileri gelen reklam ajanslarından birinin ortağı ve başkan yardımcısı iken işi bırakıyor. Kaliteli uykunun çocuk gelişiminde ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan bir anne olarak, kızı için istediği uyku ürünlerini hiçbir yerde bulamayınca, Nanu Bedtime markasını kuruyor. Markanın internet satışları öyle talep görüyor ki, 2015’de Göktürk’te ilk mağaza açılıyor.

Doğal malzeme

Zaman içinde markanın fanatikleri, sevenleri, takipçileri artıyor. 2016’da Kanyon’da ikinci mağaza açılıyor.

0-14 yaş bebek ve çocukların iyi uyku uyumasını destekleyecek ürün ve hizmetler sunan Nanu’nun portföyünde; anne aklı ve özeniyle tasarlanmış, yüzde 100 pamuk kumaş ve doğal malzemeler kullanılarak üretilmiş pijama ve gecelikler, beşik ve yatak nevresimleri, su bazlı kokusuz boya ve cila kullanılarak üretilen uyku odası mobilyaları, anti-alerjik halı çeşitleri, duvar kağıtları, perdeler, yaratıcı aydınlatmalar bulunuyor.

Rüya mağazaları

Nazmiye Sabuncuoğlu ile bu ay Viyana’da açtıkları DreamStore mağazasını konuşmak için buluştuk. 2020 sonuna kadar Londra ve Berlin’de birer rüya mağazası daha açacaklar.

İcadı ödül aldı

Sabuncuoğlu, Pitti Bimbo sırasında büyük ilgi çeken Skin Bumper adını verdikleri ürünle ilgili olarak da şunları anlatıyor: “Beşik ve karyolalar için pratik kendinden kenar koruma buluşları ile Almanya’da Kind & Jugend yarışmasına davet edildik. Çocuk mobilyaları kategorisinde birinci olduk. Buluşumuz ile çocukların uyku kalitesine sağladığımız faydalar uluslararası seviyede takdir görmüş oldu. Tüm dünyada faydalı model patentini aldığımız buluşumuzu bebek beşiklerimizden çocuk karyolalarımıza kadar başarıyla uyguladık.”