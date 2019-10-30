Bu destek ‘sayı’ olur

Yemyeşil bir doğada, sosyalleşerek ve her yaştan insanın bir arada yapabileceği kaç spor var? Tüm bu artıları yıllardır yaşayan iş insanları, gelecek nesillerin de bu yolu izlemesi için golfe desteğini artırıyor



Hafta sonunda Limak Kemer Golf Cup’ı izledim. Önce sporcularla kahvaltı ettik. Sporcular sahaya geçerken aile üyelerinin bazıları doğada yürüyüş yaparken kimi sosyal tesislerde zaman geçirmeyi tercih etti. İş insanlarının golf sporuna yönelik ilgisi özellikle son yıllarda hızla artıyor. Hemen akla gelen isimler Cemal Kalyoncu, Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Korhan Kurdoğlu, Selim Koray, Mehmet Ziylan... Sosyalleşme, konsantrasyonu artırması, temiz havada soluklanma imkânı yaratması en önemli motivasyonlardan. Nihat Özdemir golf tutkusunu bir adım öteye taşıyıp destek boyutuna ulaştırmış. Limak Kemer Golf Cup’ı Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile izledim.



Centilmenlerin oyunu



Limak Yatırım, sanat, müzik, eğitim alanlarında sosyal projeler üretiyor. Golf ise Nihat Özdemir’in kişisel ilgi alanı. Elinden gelse herkesi golfe başlatacak. Kemer Country’deki turnuva öncesinde heyecanını gizlemeyen Nihat Özdemir ile sohbet etme imkânı buldum. Golf sporunun yaygınlaşması için şirketlerin, iş insanlarının desteğinin önemine vurgu yapan Nihat Özdemir, “Genciyle, yetişkiniyle insanların temiz havada vakit geçirdiği golf sporu, hem güzel bir aktivite hem de sosyalleşme imkânı sağlıyor. Yüzlerce insanın centilmen değerlere bağlı olarak yarıştığı Kemer Country’deki turnuvayı desteklemek bizi çok mutlu etti. İnsanlar güzel zaman geçirirken bir yandan da spor yapıyor. Golf bu yönüyle çok önemli bir spor. Hafta sonu şehrin karmaşasından, stresinden uzak iki gün geçirdik. Yarışırken arkadaşlık ettik. Kemer’de, Bodrum’da golf sporuna desteğimiz devam edecek” dedi.









‘Kemer bir harika’



Kemer Country’nin bu anlamda bir aile ortamı sunduğuna dikkat çeken Ebru Özdemir’in golf sporuyla ilgili gözlemleri de aynı yöndeydi:



“Her yaştan insan birbirine karşı saygıyla mücadele ederken, sonra da arkadaşlık ediyor. Kemer Country Golf Club, bunun için muhteşem bir ortam sağlamış. Bu katılım profili beni gelecekteki uluslararası turnuvalar konusunda umutlandırdı.”



Turnuvada junior kategoride ödül alan çocukların coşkusu da inanılmazdı. Golf, adrenalini öyle çok yüksek bir spor değil. Gördüğüm kadarıyla çocuklar da bu sporu çok sevmeye başlamış ama.



Doğayla bağımızın zayıfladığı günümüzde sırf çocuklarımızı yeşille buluşturması bile golfün desteklenmesi için önemli bir gerekçe. Pek çok şirketin sahiplerinin ve yöneticilerinin bu spora gönül vermiş olması, golfün önünün gelişimi ve desteklenmesi konusunda umutları artırıyor.









Adeta meditasyon



Golf sporunun çocuklar için de önemli fiziksel ve zihinsel faydaları var. Öncelikle golf hakemi olmayan tek spor. Kişi kendi puanlamasını kendisi yapıyor. Dolayısıyla, sportmenliği, fair play ruhunu, dürüst oyunu, rakibine saygıyı küçük yaşta çocuklara kazandırıyor. Öte yandan, sahada saatlerce birlikte zaman geçirmek ve sohbet ederek spor yapmak, bütün gün doğada olmanın sağlık açısından yarattığı faydaların yanı sıra, teknoloji ve büyük şehrin etkisiyle stres yaşayan modern insan için adeta bir meditasyon görevi görüyor. Golf bu nedenle de yurt dışında çok popüler. Londra’da hemen her semtte bir golf sahası var.









Üç kuşak bir arada



Sohbetimizde çocukların yaptıkları spor dallarının çoğunu ileriki yaşlarda devam ettirmediğini belirten Revna Demirören, ilginç bir noktaya da dikkat çekti:



“Golf 7 yaşından 90 yaşına kesintisiz yapılabilecek bir spor. Ailelerin ilgisi de bu nedenle çok fazla. Üç kuşak birden golf yapan misafirlerimiz var.”



Evet, torununuzla basket, futbol oynayamazsınız ama golf yapabilirsiniz gerçekten