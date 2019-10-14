Çinliler bahçe duvarını aşacak!

Pekin’deki Expo için Türkiye’nin tasarladığı ve 7 iklim 7 bölgede bizi anlatan pavilyonu Çinliler çok sevdi, “Fuar bitti ama bu bahçe burada kalsın” dedi. Bu ilgi, her yıl 20 milyon kişinin turistler kervanına katıldığı Çin’den misafirlerimizin artacağını gösteriyor





Altı ay boyunca dünya ülkelerinin doğal güzellikleri aracılığıyla kültürlerini tanıttığı Expo’ların, 21’incisi bu yıl Çin’de yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından 2400 metrekarelik alanda gerçekleştirilen, mimari tasarım ve uygulaması dDf tarafından üstlenilen Türkiye pavilyonu, Expo’nun en çok ziyaret edilen ülkelerinin başında geldi. Beklendiği gibi Türkiye olağanüstü pavilyonuyla, Expo 2019 Pekin’i altın ödülle tamamladı.

Altı ay boyunca yaklaşık 20 milyon ziyaretçinin akınına uğrayan, Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Türkiye Pavilyonu’nun her köşesini ziyaretçiler selfie alanı olarak kullandı.

Expo’lar, turizme doğal olarak yansıyan katkıları nedeniyle de çok önemli. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı, ihracatçı birlikleri başta olmak üzere böyle özel bir pavilyon tasarımı ortaya koydukları için dDf’yi de kutluyorum.

Turizm potansiyeli

Zenginleşen Çin lüks markaların, ülkelerine turist çekmek isteyen ekonomilerin radarında.

Çin turizm potansiyeli nedeniyle de bizim için önemli. Avrupa’dan artan turist potansiyeli ile Çin arasında büyük farklar var. Çin geleceğin dünyaya en çok turist gönderecek ülkesi. Dünyaya her yıl 20 milyon yeni turist kazandırıyor ve bu sayı her yıl artarak büyüyor...

Gelir düzeyleri yükseldikçe dünya turizm haritasını inanılmaz etkiliyorlar. Maalesef eşsiz coğrafyası, tarih ve kültürel dokusuna karşın Türkiye’ye Çin’den çok az turist geliyor.

Ticaret Bakanlığı himayesinde yapılan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açılışını yaptığı Türkiye Pavilyonu, Expo Pekin 2019’da ‘Özel Altın’ ödülüyle onurlandırıldı.

İyi bir tasarım

Expo’daki Türk pavilyonu bu anlamda da çok önemliydi. Türk pavyonunda 7 farklı yapıyı temsilen, Galata Kulesi, Serender, Harput Evi, Düğmeli ev, Harran Evi, Bodrum Evi ve Kapadokya sergilendi. Bu uluslararası tanıtım açısından çok iyi bir kurguydu. Çin TV’lerine yansıyan görüntülerde Kapadokya vardı, Bodrum vardı.

Çin’in en çok izlenen TV’si CCTV 4 için yapılan yayında, ülkenin popüler sunucusu Anzelika Smirnova Kapadokya semalarında eşsiz görüntüler yaratan balon turunu anlattı, Kapadokya semalarında uçtu. Serender’de çay içti. Bodrum evine konuk oldu, Bodrum müzesini gezdi. Endemik bitkili mücevherleri taktı. Büyük beğeni alan program Expo bitmesine rağmen bu ay kanalda prime time kuşakta yeniden yayınlanacak. CGTNTV, Guangdong TV gibi birçok kanalda Türk Pavilyonu gündem oldu. Expo ile Çin’de Türkiye’nin marka değeri yükseltilirken, turizme destek çıkıldı.

Kalıcı eser

Expo’lar ülkelerin marka değerini yükseltir. Satışın olmadığı Expo’larda ilerideki büyük işbirliklerinin temeli atılır. Nitekim Çin’de de ihracatçı birliklerimiz, mücevher, zeytinyağı, tahıllı bitkiler, kozmetik ürünler başta olmak üzere güçlü olduğumuz ürünleri stantlara koyarak tanıttı. Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan endemik bitkilerden tasarlanan mücevherler, Çinli ziyaretçilerin büyük hayranlığını kazandı. Pavyonu gezen her Çinli Türk fındığını yedi, suyunu içti! Expo Pekin 2019 Türkiye Pavilyonu, Çin hükümetinin isteği ile sökülmeden kalıcı bir eser olarak Pekin’de kaldı. Bu hediye pavilyon, Çinlilerde Türkiye hatırasını hep canlı tutacak.

dDf Ajans Başkanı Doğan Ekmekci’nin, “Türkiye, herkesin beğenisini kazanan bir pavilyon inşa etti. Çin hükümeti Türkiye pavilyonunun kalıcı bir eser olarak alanda yaşamasını istedi” sözleri bu anlamda çok önemli.

CCTV’nin en çok izlenen, ‘Zhongguoyuan’ adlı programında canlı yayına katılan Prof Dr. Esra Ekmekci, yeni İpek yolu projesi, ‘Bir yol bir kuşak’ta Türkiye’nin önemini anlatırken ülkenin popüler program sunucusu Anzelika Smirnovale ile Çinli izleyicilere, kalp işaretiyle sevgilerini yolladılar.

Her türlü detay düşünüldü

Üç ana bölümden oluşan Türkiye pavilyonunda ziyaretçileri Pamukkale’den esinlenerek tasarlanan travertenler karşıladı. Pavilyonun içine giren ziyaretçiler, Osmanlı saraylarının en güzel unsurlarından rengârenk çiçeklerle süslenmiş Hasbahçe’yi gördüler. Hasbahçe’nin ardından ziyaretçiler, Sultan Abdülaziz Av Köşkü, Kılıç Ali Paşa Camii Çeşmesi ve eski Osmanlı kıraathanelerinden esinlenerek tasarlanan “Bahçehane” içine misafir edildiler.

Dünya standartlarında

dDf kurucu ortağı mimar Arhan Kayar da Türk markalarının uluslararası fuarlarda temsil edilmesinin önemini vurguladı ve Expo tecrübesinin dDf’i bu fuarların yapımında dünya standartlarına taşıdığını söyledi. Son yıllarda ev aletlerinde dev IFA/ Berlin ve digital teknolojilerde MWC /Barcelona gibi fuarlarda önemli Türk firmaları için binlerce metrekarelik stantlar yaptıklarını vurgulayan Kayar, “Tasarım ve uygulamasını yaptığımız alanlar dünya markalarıyla göğüs göğüse yarışıyor. Büyük beğeni kazanıyor. Uluslararası alanda iş yapabilme kapasitesi ve tecrübesi çok önemli” dedi.

Türkiye başka kampanyalarla desteklerse, büyük bir başarıyla geçen ve altın ödüle uzanan Expo Pekin, milyonlarca Çinli turistin Türkiye’ye gelmesine ön ayak olabilir. Zira Expo Pekin 2019 Türkiye Pavilyonu, Türkiye’nin sahip olduğu eşsiz coğrafyanın bahşettiği güzellikleri Çin’den tüm dünyaya duyurmayı başardı.