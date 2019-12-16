Doğunun Oxford'una yıldız yağmuru

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, "İbrahimler, 'Doğuda Oxford var, ben de orda okudum' desin" hayalinin vücut bulmuş hali... Beş yıldır düzenlenen Altın Film Festivali de yıldız yağmuru altında Antep'i başrole taşıyor

Antep’teyiz... Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ) birazdan genç sinemacılar ödüllerini alacak. Etrafta heyecanla koşturan öğrenciler, her adım başı bir ünlüye rastlayınca selfie molası verdiklerinden dev bir kabarenin ortasına düşmüş gibiyiz.

HKÜ, benzerini Avrupa şehirlerinde dahi az gördüğüm, 380 bin metrekare alan üzerine kurulu, her bir fakültenin kendi özgün binasının olduğu, her türlü sosyal aktivitenin düşünüldüğü dev bir yerleşke.

Yöneticilerden uzaklaşıp öğrencilerin arasına koridorlara yöneliyorum. Sinema, müzik, medya kulübü, Ortadoğu Barış Kulübü, Toplum Gönüllüleri Topluluğu, kuluçka merkezi, Ar-ge bölümü, golf sahası, fitness salonları ile müthiş bir sosyal ve akademik ortam yaratmışlar. İstanbul ve Ankara’dan akademisyen ve sanatçılar düzenli olarak gelip, bu kulüplerde öğrencilerle buluşuyor. Öğrencilerden ayrılıp, tören için protokolün yanına dönüyorum, HKÜ Mütevelli Heyeti Vekili Haluk Kalyoncu “Neredeydiniz, tören başlıyor” diyor. Babanızın hayali bu üniversiteyi kurmakmış, sizin hayaliniz nedir sorumu, İbrahim Tatlıses’e atıfla, “İbrahimler, ‘Doğu’da Oxford var, ben de orda okudum desin’ istiyorum. Yöre gençleri çok başarılı, çok azimli. İngilizce eğitimi dâhil olmak üzere en nitelikli eğitimi sunuyoruz” şeklinde cevaplıyor.

Uluslararası festival

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile ilgili gözlemlerimi yazacağım. Ancak önce Altın Baklava Film Festivali töreni... Üniversite uluslararası hale getirdiği film festivalinde, Antep’i tanıtmak misyonunu da üstlenmiş.

Bu nedenle uzun tartışmalardan sonra; Altın Baklava Film Festivali ismini seçmişler.

Amaç, sinemaya ilgi duyan, sinema ile tanışmak isteyen gençlere buyurun sahne sizin derken, başrolü de Antep’e vermek

Üst düzey katılım

HKÜ tarafından, bu yıl beşincisi düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli film festivalleri arasına giren “Altın Baklava Film Akademisi 5. Uluslararası Öğrenci Film Festivali” birbirinden renkli söyleşilere ve film gösterimlerine sahne oldu. Sanki Antep’te değil de, Altın Portakal ödül törenindeydik. Kerem Alışık, Cansel Elçin, Osman Sınav, İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimlerin katıldığı ödül gecesinde, Antep’in bir sahili eksikti.

Bu arada öğrencilerin çektiği kısa filmlerden; çalıştığı mağaza soyulup, hırsız silahını burnuna dayamışken, selfie yapmaya çalışan kasiyer kız sahnesine bayıldım. Nitekim ikincilik filmi bu kurguya gitti. Öğrenciler toplam 60 milyon TL para ödülü yanı sıra gapro kameralarını da ünlü isimlerin elinden aldı.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan gala gecesi ve ödül töreninin açılış konuşmalarını; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sofia National Academy For Theatre And Film Arts’’ Rektörü ve Dünya Sinema Okulları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Stanislav Semerdjiev, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen yaptı. Tören öncesinde, oyuncu Cansel Elçin’in “Albert Camus Okuma” performansı; Kerem Alışık, İrem Helvacıoğlu ve Ebru Şahin ile söyleşiler gerçekleştirildi. ‘Benim Adım Melek’ dizisi yapımcı ve oyuncu kadrosu da salondaydı.

Ödül, teşvik edici

Festivalde, Sadri Alışık ve Hasan Kalyoncu özel ödülleri de sahiplerini buldu. Sadri Alışık Özel Ödülünü Moo filmi ile yönetmen Indy Khawe, ünlü oyuncu Kerem Alışık’ın elinden aldı. Cansel Elçin ise ödülünü Revna Demirören’in elinden aldı. Hasan Kalyoncu Özel Ödülü’nün sahibi ise İnci Anne filmi ile yönetmen Yiğit Can Çaylı oldu.

24 ülkeden başvuru

Sahneye ardı ardına yabancı isimler çağrılınca, ‘neredeyiz, ne oluyoruz’ demeye kalmadan Haluk Kalyoncu kürsüye çıkıp: “24 ülkeden 200 başvuru aldık” deyince durumu anladık.

Festivalin genç yapımcılara, yeni filmler üretme yolunda katkı sunmak ve yeni yetenekleri keşfedebilmek için düzenlendiğini ifade eden HKÜ Mütevelli Heyeti Vekili Haluk Kalyoncu, “Sinema gibi zor bir alanda emek vererek, amatör ruh ile hazırlanan filmlerin bugünün emekçilerinden ilerde aralarından bir Osman Sınav, bir Clint Eastwood çıkar mı bunun peşindeyiz. Onların ulusal ve uluslararası platformlarda tanınmasına destek vermek için buradayız. Özellikle bu sene Kayseri Üniversitesi’nden, Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne, Mimar Sinan Üniversitesi’nden, Notre Damme Üniversitesi’nden Saint Petersburg Üniversitesi’ne, Azerbaycan Üniversitesi’nden Beyrut Üniversitesi öğrencilerinden 24 ülkeden, belgesel ve kurmaca kategorilerine 200’ü aşkın kısa film başvurusu Altın Baklava Film akademisini bu sene çok farklı bir noktaya taşıdı” dedi.

Radyo da kurdular

Gala öncesinde HKÜ İletişim Fakültesi ve öğrencilerinin çabalarıyla kurulan HKÜ Radyo’nun açılışı da gerçekleştirildi. Gaziantep’te 106.8 frekansı ile yayın yapacak olan HKÜ Radyo’nun açılışında kurdeleyi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin eşliğinde protokol üyeleri kesti.

İş odaklı eğitimle yüzde 97 doluluk

HKÜ gerek imkanları gerekse de öğrencilerinin enerjisi ile beni çok etkiledi. Haluk Kalyoncu’ya birkaç soru sormadan duramadım.

Mükemmel bir üniversite kurmuşsunuz. Batıya da yapabilirdiniz. Neden Antep?

Herkes İstanbul, Ankara’ya yoğunlaşırken babam merhum kurucumuz Hasan Kalyoncu ve mütevelli heyeti başkanımız Cemal Kalyoncu’nun vizyon ve katkıları ile üniversitemizi Antep’te kurduk. Üniversite bu bölgede bir fonksiyon icra ediyor. İstanbul, Ankara’da olsaydı, sunduğu nitelikli eğitimin çarpanı bu kadar büyük olmazdı. Büyük eğitim yatırımları Batı’da zaten var. Bu bölgede olması kentin kalkınmasına sunduğu katkı yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir’e gidemeyen öğrencilerimiz açısından değerli bir seçenek haline gelmesini de sağlamış durumda. Adana, Urfa, Mersin, Diyarbakır’dan gelen hepsi birbirinden başarılı gençlerimizin talebi bunu gösteriyor. Nitelikli eğitime ulaşılması açısından bir çekim merkezi olmuş durumdayız. Ankara, İstanbul’daki vakıf üniversitelerinin doluluk oranı yüzde 70’lere gerilemişken, Antep’te olmamıza rağmen yüzde 97’e ulaşan doluluk oranımız da bunu teyit ediyor. 8 bin 500 öğrencimiz var, her yıl sayımız artıyor.

Staj zorunlu

Antep gelişmiş sanayisi ile parlayan bir kent. Üniversite ve sanayi işbirliği ne durumda?

Mühendislik ağırlıklı bir grubuz. 40 yıllık geçmişi olan grup şirketlerimizden Kalyon İnşaat, çok ciddi altyapı projelerine imza atıyor. Öğrencilerimiz, kariyer merkezimiz vasıtasıyla buralarda staja yönlendiriliyor. Başarı oranımız çok yüksek. Açılalı henüz 5 yıl olan hukuk fakültemizden geçen yıl 52 öğrencimiz hâkimlik sınavını kazandı. Her bölümün kendi tavan puanına göre ilk üçte olduğumuz bölümler dahi var. Bölgenin gençleri çok başarılı. Üniversite sanayi işbirliğini çok önemsiyoruz. OSB ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde, teknokent inşa ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde Ar- Ge yaparken, sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirme misyonunu da yürütecek. Üç yıl önce 4 milyon Euro yatırımla bir çevre laboratuarı kurduk. Sanayi atıklarının dönüştürülmesi yanı sıra sektörün ihtiyaç duyduğu analiz, ölçüm, değerlendirme ve akreditasyonu yapıyor. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başlattığı sıfır atık projesinin ardından atık öğütme cihazlarının üretimini de dâhil ettik.

Kariyer Merkezi nasıl bir rol üstleniyor?

İkinci sınıftan itibaren başta İstanbul Havalimanı, su arıtma, altyapı şirketlerimiz olmak üzere öğrencilerimizi çalışmaya gönderiyoruz. Diğer sanayi kuruluşları ile işbirliklerimiz çerçevesinde şehrin büyük sanayi işletmelerinde staj yapıyor, çalışıyorlar. Ciddi bir külfet getirmesine karşın mesleki bölümlerimizde stajı zorunlu hale getirdik. Girişimci öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. İstanbul ve Ankara’da da kuluçka merkezimizi açtık.

Burs politikanız nasıl?

Ancak daha da önemlisi Silikon Vadisi’nde Kuluçka Merkezi olan 5 üniversiteden biriyiz. Girişimci öğrencilerimizin fikirlerine, start-up şirket kurmalarına destek olmak istiyoruz. Ankara’da Çinliler ile enerji yatırımı yaptık. Bu yatırımın, 10 milyon dolar değerindeki Ar-Ge çalışmalarını da üniversite ve teknokentimizde yapacağız. Öğrencilerimizin yüzde 40’ı burslu. Ortalaması yüzde 3 olan öğrencilerimiz, yüzde 75 burs ile okuyor. 3.5 ortalaması olan yüzde yüz burs imkânı ile okuyor. Başarı oranına göre burslarını veriyoruz. Yükseköğretim İstihdam Endeksine göre mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite arasındayız

Yatırım DNA’sında var

Kalyon Grubu için Antep’in özelliği nedir?

Antep Türkiye’nin en büyük 6’ncı şehri olmasına karşın ihracatta dördüncü sırada. Buradan Ortadoğu, Körfez ülkeleri, Kuzey Irak, Rusya hatta Asya’ya ihracat yapılıyor. Kalyon grubu da 1980’de ilk fabrikasını Antep’te açtı. 8 organize sanayi bölgesi var. Merinos, Oba, Beşler, Şölen başta olmak üzere çok büyük halı, çikolata, makarna, un, cam, plastik fabrikaları var kentin. Şehrin DNA’sında yatırım var, önemli iş insanları çıkarmış bir kent. Onlar da, öteden beri şehirlerine sahip çıkmışlar.

Şahin’in gündemi Teknofest

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile de sohbet ettik. Fatma Hanım harıl harıl Teknofest için çalışıyor. Malum İstanbul’da yapılan ve geçen yıl 1 milyonu aşkın insanın ziyaret ettiği Teknofest, önümüzdeki yıl Antep’te yapılacak. En az 800 bin ziyaretçi bekleniyor.