Vodafone’den babaya da 16 hafta ücretli doğum izni

Vodafone Grubu, 4 yıl önce tüm dünyada her seviyeden kadın çalışanına yönelik başlattığı global doğum izni politikasının kapsamını genişletti. Yeni ebeveyn olan çalışanlarına çocuklarıyla daha çok vakit geçirme imkânı sunarak destek olmayı hedefleyen Vodafone, faaliyet gösterdiği ülkelerde tüm çalışanlarına 16 hafta tam ücretli ebeveyn izni verecek. Eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde, istedikleri bir tarih aralığında, 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabilecek. Bu hak, toplu olarak kullanılabileceği gibi, maksimum 4 blok halinde de planlanabilecek. Vodafone çalışanları ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabilecek.

Türkiye’den başlıyor

Bu uygulama dünyada ilk kez Türkiye’de 1 Ocak 2020 itibaren uygulanmaya başlanacak. Vodafone Grubu, Nisan 2020 itibarıyla devreye alınacak yeni ebeveyn izni uygulamasını, Mart 2021 sonu itibarıyla da Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve ABD’yi kapsayan 24 Vodafone ülkesinde, cinsiyet, cinsel yönelim ya da hizmet süresi fark etmeksizin, doğum yapmamış tüm ebeveynlere sunacak.

Cinsiyet eşitliği için

Vodafone’un daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamayı hedeflediğini ve bu yolculukta herkesi kapsamak istediğini vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, “Vodafone’un çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konularındaki taahhüdünün bir sonucu olarak geliştirilen yeni global ebeveyn izni politikası da bu anlamda çok önem verdiğimiz bir uygulama. Ebeveyn olan her çalışanımıza, alacağı iznin mali durumu ya da kariyeri üzerindeki etkisini düşünmeden çocuğuyla daha çok vakit geçirme imkânı sağlayacağız. Bu uygulamamız, cinsiyet eşitliğini desteklemesi açısından da çok kıymetli bir adım” dedi.

Ara veren kadın da işe dönebilsin

2025 yılına kadar kadınlar için dünyanın en iyi işverenlerinden biri olmayı hedefleyen Vodafone, binlerce kadının kariyer gelişimine destek olarak ekonomik hayata katılmasını teşvik ediyor. Bu doğrultuda 2017 yılında global işe alım programı ReConnect’i tanıtan Vodafone, bu programla, ailevi nedenlerle uzun yıllar iş hayatından uzak kaldıktan sonra tekrar çalışmak isteyen kadınlara destek olmayı hedefliyor. Bülent Bayram bugüne kadar bu Vodafone Türkiye’de 25 çalışanın bu programdan yararlandığını söyledi.

Aile içi şiddet prosedürü

Vodafone Grubu ayrıca, geçtiğimiz mart ayında, aile içi şiddetin belirtilerinin tanınması, çalışana destek olunması ve çalışanın konuyla ilgili doğru adreslere yönlendirilmesini kapsayan Aile İçi Şiddet Prosedürü’nü yayınladı. Bu prosedürle, şiddete maruz kalan çalışanlara 10 güne kadar ek izin ve finansal destek veriliyor. Çalışanlar, Vodafone Aile İçi Şiddet Destek Hattı aracılığıyla psikolojik ve hukuki danışmanlık alabiliyor.

Esnek çalışma da mümkün

Esnek çalışma saatleriyle farklı yaşam evrelerinde olan çalışanları da desteklediklerini anlatan Bülent Bayram, “Çalışanlar, kendi tercihlerine göre 07.00-16.00, 08.00-17.00 ya da 09.00-18.00 saatleri arasında çalışabiliyor. Dijitalleşmenin sağladığı esneklik sayesinde çalışanlara haftanın bir günü şirket dışında istedikleri lokasyondan çalışma imkânı sunuluyor. Ayrıca, anaokulu ve ilkokul çağında çocuğu olan çalışanlar için okulların açıldığı ilk gün ve karne gününde izin veriliyor” dedi.