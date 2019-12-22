2020’de teker hızlı dönecek

Kur ve faizdeki ani artış ile euro’dan TL’ye dönen sözleşmelerin ‘sert fren’ yaptırdığı oto kiralama pazarında taşlar yerine oturdu. 2020’de orta sınıfta ciddi büyüme bekleniyor



Döviz hareketliliğinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomobil kiralama pazarı yeni yıla umutla giriyor. Döviz ve faizlerdeki yükselişin ardından, sözleşmelerin de TL’ye dönmesi şartıyla aylık kiralama fiyatları bir anda zirve yaparken, yaşananlar sektörde ciddi küçülmeye yol açmış hatta bazı firmalar pazardan çekilmişti.



Ağırlıklı lüks segmentte iş yapan Sentez Filo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Çınar, “Dip artık geride kaldı. Talep canlanmaya başladı. 2020’de oto kiralamada hareketli günler bekliyoruz” dedi.



Bir grup gazeteciyle yaptığı buluşmada “Türkiye’de bu iş kesinlikle büyüyecek” diyen Çınar, “Evet pazar bir anda çok daraldı ama artık taşlar yerine oturdu. Hedefimiz kredi penetrasyonunu düşürerek büyümek. Grup olarak kesinlikle bu işte fırsat görüyoruz. Çalkantılara karşı direnç kazanarak büyüyeceğiz” ifadelerini kullandı.



‘Balonları yaydık’



Çınar, “Sıkıntılı süreci şirket olarak nasıl atlattınız, formülünüz neydi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bizim sektörde krediler ortalama 2 yıllık. Uzun vadeli değil. Euro kredi üzerinden iş dönüyordu. Bir anda euro 8 TL’ye çıkınca sistem artık işlemez oldu. Aracı satsanız da krediyi kapatmaya yetmez oldu. Sistem çöktü. Sıkıntılı süreçte panik yapmadık. Aslında herkes batabilirdi o dönemde. Çünkü toplu, balon ödemeler vardı. Finans kuruluşlarıyla konuşarak bu balonları zamana yaydık. Araç satmadık hiç. Sıkıntılı süreci bu sayede aştık. Şu an tam eskiye dönmedi işler ama çarklar dönmeye; iş karlı eski günlerine yeniden dönmeye başladı.”



Yeni hedef ‘orta sınıf’



Mercedes Maybach, Mercedes GL350, Porsche Cayenne, Audi A8, Volvo S80 gibi büyük çoğunluğu lüks sınıfta 400 araçlık filoyla iş yapan Sentez 2020’de VW Passat, Skoda Super B muadili orta sınıf araçlarda hızlı büyüme bekliyor. Bunun sebebi de vergi kanundaki yeni düzenleme. Yakın zamanda araç kiralamalarında gider gösterilebilecek üst limit 5.500 TL olacak. Bu da pazar yapısını değiştirecek.



Yönetici araçları...



Haluk Çınar 2020 hedeflerini anlatırken, “Türkiye’nin önde gelen gruplarıyla çalışıyoruz. Biz orta segment (Passat, Superb...) işlere talip olmuyorduk. Genel müdür ve üstü kategorilerde iş yapıyorduk. Ama şimdi yönetici araçlarına da talibiz. Yeni hedefimiz bu işler, artık buralara da gireceğiz. Böylece bir anda 4.000-5.000 adetlere çıkılabilir” dedi.



‘Faiz düştü işler açıldı’



Euro’nun bir anda yükseldiği, sözleşmelerin TL’ye döndüğü dönemde eskisine göre fiyatların oldukça arttığına değinen Çınar, şunları anlattı:

“Örneğin Mercedes C serisi bir araç 700-750 euro aylık fiyattan bir anda 8 bin liraya çıktı. Düşünün 1.000 euro’dan fazla bir fiyattı. Ayrıca kira fiyatlarını ana etkileyen faktör faizdir. 2019 başında TL faizler yüzde 28 idi. 8.000 TL’nin 5.000 TL’si finansman maliyeti idi. Yükselen fiyatlar ve artan faizle talep gitmişti. Ama o zamanlar geçti, faizler yüzde 12’lere kadar düştü. İşler dönmeye başlayınca gecikmiş talep de ortaya çıkmaya başladı.”



S 350 de yok, A8 de!









2019’da düşen taleple birlikte Türkiye’ye gelen lüks araç sayısının ciddi oranda azaldığına dikkat çeken Çınar, “Düşünün şu anda Türkiye’de sıfır S serisi Mercedes yok. Bunlar 2 milyon liraya satılan araçlar. Bugün binmek isterseniz Nisan 2020’ye gün veriliyor. Kiralamak isterseniz de yok. Bu başka araç modellerinde de böyle. Audi A8 de yok, A6 da yok. 2020 yılında sipariş ve talep dengesinin de oturacağını, düşünüyorum” dedi.