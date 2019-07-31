Faizde düşüş sürecek, ‘Türkiye’ye güvenen’ kazanacak

“Türkiye’ye güvenen yerli ve yabancı yatırımcılar kazandı, güvenmeyen kaybetti” diyen Albayrak, “Bakın geçen hafta faiz düştü, kur düştü. Bu Türkiye’ye güvenin etkisi. Türkiye’ye yatırım yapan bir yıl sonra yine kazanacak” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’ye son 1 yılda güvenen ve yatırım yapan yerli, yabancı yatırımcıların yüzde 20 ila yüzde 60 aralığında para kazandığını söyledi. Albayrak yatırım yapanların yine kazanacağını da vurguladı.

Bir grup ekonomi gazetecisiyle dün Ankara’da bir araya gelen Albayrak, geçen yılın ağustos ayında dolar kurunun 7 TL’yi aştığı spekülatif atak sonrasına denk gelen Paris seyahatinde, “Türkiye treninden atlamayan yatırımcının kazançlı çıkacağını” söylemişti. Şimdi rakamlara bakıldığına bu sonucun açıkça ortaya çıktığını ifade eden Albayrak, “Geçen yıldan bu yıla bakıldığında hem yabancı, hem yerli yatırımcıya Türkiye kazandırmış. Yatırımcıyı yine mahcup etmeyeceğiz. Yeni başarı hikâyesi yazacağız” dedi.

Albayrak sözlerini, “Şimdi Türkiye’ye yatırım yapan 1 yıl sonra yine kazanacak. Dünyada eksi faizlerin olduğu bir iklimde bundan en ufak bir şüphemiz yok” sözleriyle noktaladı. Bakan Albayrak, Hazine binasındaki toplantı odasında soruları şöyle yanıtladı...



2020 pozitif geçecek

“Merkez Bankası faiz indirim sürecine girdi. Türkiye açık ara reel faiz farkıyla önde görülüyor. Bunun makası marjı bizim bilmemiz, karar vermemiz mümkün değil. İcra tarafında biri olarak reel sektörün maliyetlerindeki düşüşe olumlu bakarım. Enflasyon trendine baktığımızda aşağı yönlü sürecin devam edeceğini öngörüyoruz. 2019’u enflasyon hedefinin altında kapatacağımızı çok net söyleyebilirim. Trendin aşağı yönlü olduğu görülüyor. Türkiye 1 yıllık dengelenme sürecinde enflasyonda, faizde aşağı yönlü trende girdi ve belirsizlikleri geride bıraktı. Yılın ikinci yarısı ve 2020’de pozitif bir dönem olacak. Türkiye’nin yeni bir büyüme modeline geçeceğini ifade etmiştik. Burada özellikle cari denge konusunda dönüşümden bahsetmiştik. Beklediğimizden iyi bir yıl geçti.”

Akdeniz gazında yeni yıl müjdesi

“Doğu Akdeniz konusu (doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri) benim için önemli bir konu. Bölgenin en önemli enerji tüketicisi olan bir ülke olarak 3 yıl önce atılan adımların ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Türkiye deniz ve kara aramalarında 2020’de çok güzel haberlere gebe adımlar atıyor. Doğu Akdeniz konusunda hakkını sonuna kadar kullanıyor ve kullanmak durumda. Umarım güzel haberleri de yakında duyarız.”

2019’da büyüme pozitif, işsizlikte görünüm iyi

- “Haziran ve temmuzda piyasalara 10 milyar dolardan fazla ciddi yabancı girişi oldu.

- İhtiyat akçesinin devrinin para basmayla uzak yakın alakası yok. Bu normal emisyon içinde bir işlem.

- İşsizlikte en kötü geride kaldı. Yaz aylarında yüzde 11 - 12’lere geldik gibi görünüyor.

- Türkiye bu yıl pozitif büyüyecek. 2019 hedefine (%2.3) çok uzak olmayan bir yakınsamada yılı bitirebiliriz.

- Kıdem tazimatı değişikliği Türkiye’nin 100 yılını etkileyecek bir konu.Tüm paydaşlar mutlu olmalı. Kararlılığımız devam ediyor.

- ABD ile yaptırım süreci (S400 konusu) noktasında daha pozitif bir sürece girdik.

- Bayram tatilinin 10 güne uzatılmasına şahsi olarak çok olumlu bakmıyorum.

- Suriyeli göçmenlerin ekonomiye olumsuz etkisinin azalması noktasında AB verdiği sözleri tutmalı.”

Kötü senaryolar bertaraf edildi

“Son 1 sene tarihi, engin tecrübeler edindiğimiz bir yıl oldu. Reform niteliğinde bir yılı geride bıraktık. İyi ve başarılı bir yıl bizi bekliyor. Direnç anlamında... Dengelenme güçlü bir şekilde hedeflerimizin ötesinde gerçekleşti. Cari anlamda, büyüme, enflasyon anlamında dengelenme önümüzdeki yıl dengelenme daha güçlü olacak. Bugün 6 ay öncesine göre daha güzel bir hava var. Negatif ve olumsuz tahminleri geride bırakarak... Beklenen kötü senaryolar bertaraf edildi. Bağışıklık sistemini güçlendirmiş bir Türkiye olarak yeni döneme giriyoruz.”

İlk indirim kamu bankalarından

“Merkez Bankası’nın faiz indirimi ilan ettiği gün ve ertesi piyasalarda faiz indirimi trendine girildiğini gördük. Bu hafta kamu bankaları başta olmak üzere faizlerde indirimi çok net göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda faizlerdeki düşüş trendinde iyileşmeyi görmeye devam edeceğiz. Özel bankalarda da hareketlenme başladığını görüyoruz.”

Konutta sıkıntılı resim görünmüyor

“Reel piyasa dinamikleri içinde şu sektörü, bu sektörü (otomotiv ve konut başta olmak üzere) devletin kurtarması diye bir şey yok. Tüm sektörleri yakından izliyoruz.

Örneğin konutta, bankacılık sisteminde büyük risk oluşturacak bir durum yok. Sıkıntı oluşan bir resim olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca konut konusunda faizler kadar vadeler de önemli. Vadelerde 10 yılın üzerini konuştuğumuz bir süreç olacak.”

Kıdemde ‘mutlu formül’ bulunacak

“Kıdem tazimatı Türkiye’nin 100 yılını etkileyecek bir konu. Tüm paydaşlar mutlu olmalı. Bir formül bulma noktasında kararlılığımız devam ediyor. Bir noktaya da geldiğinde paydaşlarla paylaşacağız. Ama Türkiye bu adımı atmak zorunda. Bu yüzyılı dönüş-türecek bir reform olacak.”