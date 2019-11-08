‘Yerli bulut’ doldu yatırım yağdıracak

Teknolojisi ve güvenlik sistemiyle ‘Yerli Türk Bulutu’ olarak geliştirdikleri ‘NGN Cloud’un kapasitesini doldurduklarını anlatan İnanç Erol, “Yeni yatırımları devreye alıyoruz” dedi



İstanbul Tuzla’da Star of Bosphorus (Boğazın Yıldızı) adıyla yaptığı 150 milyon dolarlık veri merkezi yatırımda “bulut” kapasitesinin dolduğunu söyleyen NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol, yeni yatırıma hazır olduklarının mesajını verdi. Erol, Türkiye’de ilk, “Kullandığın Kadar Öde” modeliyle saatlik faturalandırma hizmeti sunan Türk patentli NGN Cloud’un mevcut kapasitesini süratle doldurduğunu, şimdi hedeflerinin yeni yatırımlarla katlanarak büyüme olduğunu açıkladı.

Önceki gün bir grup gazeteciyle bir araya gelen Erol, “NGN Cloud bugün itibariyle sadece Türkiye’de değil, 12 farklı ülkeden şirketlere bulut hizmeti veriyor. Ülkemizin diğer ihracat kalemleriyle kıyaslandığında katma değeri oldukça yüksek olan ‘teknoloji hizmeti ihracatına’ imza atıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi hedefleri ile uyumlu şekilde veri hizmeti ihracatına katkı sağlıyoruz. Bu da bizim bölgenin data (veri) üssü olma vizyonumuzda emin adımlarla yürümemizi sağlıyor” dedi.



Global rakiplere karşı TL avantajı



Tüm şirketlere sağladıkları güvenlik, hız, maliyet avantajı ve kesintisiz hizmetle rekabette fark yarattıklarını ifade eden İnanç Erol, fiyatlarının TL olmasının önemli avantaj olduğunu kaydetti. Erol, “Türkiye pazarındaki global bulut hizmeti sağlayıcı rakiplere göre yerli bir şirket olarak hem maliyet avantajı hem regülasyonlara daha hızlı uyum sağlıyoruz” dedi.



‘Katar’la veri ortaklığı imzası









Geçen hafta Türkiye’nin bölgenin “data üssü” olması yolunda NGN olarak kritik önemde bir imza attıklarını anlatan İnanç Erol, şunları söyledi: “QatarFoundation’a (Katar Fonu) ait olan teknoloji şirketi MEEZA’nın Türkiye’deki felaket kurtarma ve veri yedekleme ortağı olma yönünde anlaşma imzaladık. Katar Fonu’nun dünyada en çok yatırım yapan fonlarından biri olması sebebiyle çok daha ileri seviyede yabancı kurumun datasının Türkiye’de saklanacağı kaçınılmaz. Ayrıca grubun içinde bulunan telekom operatörlerine hizmet sağlayan fiber şirketini de Türkiye’ye getirerek ülkemizin altyapısına fayda sağlamayı planlıyoruz.”



‘İstihdama devam ediyoruz’



NGN’in 5 yılda 12 kat büyüdüğünü vurgulayan Erol, “Bankacılıktan spora, turizmden sağlığa, üretimden holdinge geniş yelpazede dünya devi uluslararası şirketlere hizmet sağlıyoruz” dedi. Şu an 256 çalışanları olduğunu belirten Erol, şöyle devam etti: “İstihdama devam edip 2020’ye 300 çalışanla gireceğiz. 2 yılda 800 kişilik istihdama ulaşma planımızla veri merkezi ve ‘bulut’ işinde lider şirket olmak yolunda büyük adımlar atıyoruz.”



Ortadoğu’da hastane projesini aldı



Yurtdışı tarafında, sağlık alanında Ortadoğu’da çok büyük bir hastane projesi aldıklarının bilgisini veren İnanç Erol, “Altyapıyı sağlarken regülasyonun izin verdiği datasının yedeklemesini de Türkiye’de yapacağız” dedi.









Erol şirket operasyonuyla ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı: “Sistem entegrasyonu, veri merkezi, bulut ve yönetilen hizmetler çözümlerimizle BT yükünü en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Çabalarımızın ödülü olarak, CIO Applications dergisi tarafından yakın zamanda Avrupa’nın ilk 10 Yönetilen Bilgi Teknolojileri Hizmeti veren şirketleri arasına seçildik.”

