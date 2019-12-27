VARİSLER ÖMRÜNÜZÜ KISALTABİLİR!

Varisler sadece bacakların görüntüsünü değil, buradaki damarların yapısını da bozuyor. Ancak pek çok insan sorunun sadece estetik kısmıyla ilgileniyor!

Kozmetik sorun gibi başlayıp, ciddi bir damar hastalığına dönüşen, tedavi edilmezse yaşamı tehdit edecek boyuta ulaşabilen bacak varisleriyle ilgili toplumda doğru bilinen birçok yanlış var. “Varislerin bir zararı yok”, “Tedavi ettirsem de yine çıkacaklar” ve “İleride bypass ameliyatı olursam, kullanılacak damarım kalmaz” gibi ön yargılar, varis tedavisini geciktiriyor. Maalesef varislerin tam olarak ne olduğu ve tedavi edilmediğine ortaya çıkacak sağlık sorunları konusunda toplumdaki farkındalık düşük. Oysa doğru bilgilerle insanların hayat kalitesini yükseltmek ve hatta ömürlerini uzatmak mümkün. Bacaklarımızdaki kirli kanı akciğerlere taşıyan toplardamarların içindeki kapakların bozulup, kanın geri kaçmasına venöz yetmezlik deniyor. Bu sorunun bacakta yarattığı tüm belirtiler ise varis adını alıyor. Önce bacaklarda 1-5 mm. çapında damarlar gelişiyor. Ardından ayak bileklerinde çorap izi belirgin olarak görülüyor. Deride kızarıklık, renk değişiklikleri ve yaraların meydana gelmesiyle durum, ileri bir safhaya geçiyor. Bunlar sorunun gözle görülen kısmı… Peki içeride neler oluyor? Bu soruyu, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Semih Barlas’a sorduk. Barlas, varislerle ilgili akıllarda kalan yanlış bilgileri ve tedavideki son gelişmeleri anlattı.

VARİS AMELİYATLARI İKİ GRUPTA TOPLANIYOR

Klasik varis ameliyatı: Damarın bir tel yardımı ile çıkartılması (Stripping) veya damarın bulunduğu yerde iki ucunun bağlanması (Ligasyon) Modern varis ameliyatı: Damarın bulunduğu yerde büzüştürülmesi (Endovenöz Trunkal Ablasyon/EVTA) Klasik varis ameliyatları, doppler görüntüleme altında yapılmadığında, doğru damar hedeflenemeyebilir. Diğer yandan ameliyat sırasında yapılan kasık kesisi ve damarın aranması, arzu edilmeyen sonuçlar doğurabilir. EVTA yönteminde, orta-ileri düzeyde kapakları geri kaçıran venler, doppler görüntüleme altında belirlenir. Çok ince bir kateter yardımıyla damarın içine radyofrekans veya lazer enerjisi verilip, yakılır. Veya yine damar içine ‘Cyanoacrylate’ adı verilen bir zamk sıkılır. Damar büzüştürülüp, iptal edilir ve vücut tarafından 8-12 ay içinde yok edilir. Yanında yer alan yandaş ve sağlıklı venler devreye girer. Işlem sırasında derin damara zarar verilmemesi hayati önem taşır.

Varise neler yol açıyor?

- Genetik faktörler

- Hamilelik ve cinsiyet

- Ileri yaş

- Her türlü hormonal bozukluk (guatr ve

menopoz gibi)

- Aşırı şişmanlık veya hızlı kilo alıp verme

- Travmalar

- Uzun süre aynı pozisyonda hareketsiz

kalmak, sürekli ayakta durmak veya oturmak

- Topuklu ayakkabılar

- Dar pantolonlar

- Uzun süreli güneş banyoları

- Bacaklara uygun olmayan cihazlarla veya dikkatsizce yapılan lazer uygulamaları

- Anne ve babasında varis bulunmayan kişide, herhangi bir yaşta, hastalığın ortaya çıkma olasılığı yüzde 20’ken, birinde var ise oran yüzde 25-62’ye (kız çocukta yüzde 60, erkek çocukta yüzde 25); hem anne hem de babada var ise yüzde 90’a ulaşmaktadır.

- Hiç gebe kalmamış kadınlardaki varis sıklığı genel olarak yüzde 32’yken; bir hamilelik geçirenlerde yüzde 38, iki hamilelik yaşayanlarda yüzde 43, üç kez anne olanlarda ise yüzde 48’dir.

- Vücut kitle indeksiniz 25’in üzerinde ise bacaklarda kalın veya ince varislerin gelişme riski daha fazladır.

- Sürekli ayakta durarak çalışanlarda yüzde 36, sürekli oturarak çalışanlarda ise yüzde 27 oranında varis görülmektedir.

Toplumda doğru bilinen yanlışlar

Doğru bilinen yanlış: Varislerin zararı yoktur.

Gerçek: Varisler içinde kan pıhtıları oluşabilir ve bunlar yerinden koparak akciğerlere ulaşabilir. Ve bu durum,’Pulmoner Emboli’ denilen ölümcül bir duruma yol açabilir.

Doğru bilinen yanlış: Tedavi edilse bile yine oluşur.

Gerçek: Varis bir damar hastalığıdır ve kalp-damar cerrahı tarafından tedavi edilmelidir. Altta yatan sorun açıklığa kavuşturulmadan, sadece görsel tedavi uygulamak yanlıştır. Profesyonel tedaviler dışındaki müdahaleler sorunu ortadan kaldırmaz. Kronik varis, mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Ileride yeni varislerin olup olmaması, uygulanan tedavinin doğru ve yeterliliği ile kişinin risk faktörlerine bağlıdır.

Doğru bilinen yanlış: Tek bir tedavi şekli vardır.

Gerçek: Varislerin çapına göre yüzeyel lazer, yüzeyel köpük skleroterapi ve ambulatuvar gibi farklı yöntemler mevcuttur. Yüzeyel Lazer Tedavisi ve Yüzeyel Köpük Skleroterapide tedavi sonrasında bacakta ortaya çıkan kötü renk değişiklikleri genellikle 3 hafta ile 3 ay arasında ortadan kalkar. Nadiren, tedavi yapılan yerde yara oluşumu veya geç iyileşme söz konusu olabilir.

Doğru bilinen yanlış: Ileride bypass ameliyatı olursam, kullanılacak damarım kalmaz.

Gerçek: Doppler ultrason ile orta-ileri düzeyde venöz yetmezlik tanısı almış damarların çapları genişlemiş ve kıvrımlı hale gelmiştir. Bu nedenle bypass ameliyatında kullanılmamalıdır. Eğer kullanılırlarsa, kısa sürede tıkanırlar. Günümüzde bypass için hastalıklı bir bacak damarı yerine, göğüs kemiğinin arkasındaki, koldaki ve karındaki atardamarlar tercih edilmektedir.