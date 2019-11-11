ABD Karayılan ve Bayık’ı gözden çıkardı

PKK’nın lider kadrolarına peş peşe indirilen ağır darbeler Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığının yanı sıra imkân ve kabiliyetini de çok net ortaya koydu, koyuyor. Çünkü yerleri bulunamaz, hele de kendileri açısından karargâh olarak gördükleri yerlerde onlara kimse erişemez diye gizemli havaya sokulan teröristleri MİT buldu, sonrasında da İHA ve SİHA’larla teknik takipleri yapılıp TSK’nın nokta atışlarıyla işleri bitirildi. Hem de o bölgede cirit atan ve artık alenen PKK’yı koruyup, kollayan CIA, MOSSAD’a rağmen... Dolayısıyla şimdilerde en çok merak edilenlerin başında da PKK’nın en tepe isimleri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın akıbeti var. Tabii aynı durum şu sıralar ABD’nin parlatıp, havaya soktuğu Suriye’deki PYD/YPG’li teröristlerin başı Mazlum Kobani kod adlı PKK’lı Ferhat Abdi Şahin için de geçerli… Yani MİT ve TSK onları da nokta operasyonlarla temizleyebilir mi ya da Abdullah Öcalan ve Şemdin Sakık gibi paketlenebilirler mi? Soruya Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin yanıt veriyor:

“TSK Mazlum Kobani’yi de temizler tabi… Yerini tespit ederse niye temizleyemesin. Geliş gidişlerini faaliyetleri takip ediliyordur zaten. Tabii bu adamın özelliği ABD’nin bunu bütün grupların lideri yapmak için parlatması. Kandil’deki adamların işi bitti artık büyük ihtimalle yakında ortadan kaldıracaklar. Ya yakalanacaklar ya da başka bir şey olacaklar. Çünkü bütün bu faaliyetler Mazlum Kobani denilen adamın emir komutasında yapılacak onun için ABD’liler bunu parlatıyorlar. Dolayısıyla da ciddi anlamda koruyorlardır. Hatta bu konuda Türkiye’yi de ikaz etmiş olabilirler, bir şey yaparsanız diye...”

Karayılan ve Bayık gözden çıkarıldı yani?

Evet, bu geçen yılbaşlarına ödül konmasıyla belli oldu zaten. Çünkü ABD’nin bölgedeki asıl hedefi İran’dır. Bunun içinde körfez ülkeleri ve PKK’yı kullanacaktı. Bu adamlar isteksiz olunca da onları halletmek için başlarına ödül koydu. Tabii bu yolla Türkiye’ye de mesaj verdi. Arkasından da DAEŞ’le nasıl mücadele etti diye YPG’yi ve onların başındaki Mazlum Kobani’yi parlattı. Bu arada da Bağdadi’yi ve çevresini ortadan kaldırdı. Şimdi de Mazlum Kobani’ye radikallere karşı Avrupa’nın koruyucusu gibi bir misyon daha yüklemek peşinde. Büyük ihtimalle yakında bölgede yeni bir terör örgütü çıkacak. Bu terör örgütüne karşı da Mazlum Kobani’nin komutasındaki birlikleri kullanacak. Hem onu parlatacak hem Kürt devletinin kurulmasıyla ilgili tekrar bir kamuoyu oluşturmaya çalışacak.”

ABD’nin Karayılan ve Bayık’ı ortadan kaldırmak için en uygun zamanı beklediğini belirten Pekin, devam ediyor:

“Eski kadroları temizleyecekler. Kandil’e İran ve Türkiye’ye yönelik başka bir grup yerleşecek diye değerlendiriyorum.”

CIA bunların yerlerini biliyordur o halde?

“Biliyordur tabi, hepsinin yerini biliyordur. ABD’li yetkililerle görüşüyorlar çünkü bu adamlar. Bence artık Kandil’dekiler son demlerini yaşıyorlar.”

Bunu kestirip kaçmazlar mı?

“Nereye kaçarsa kaçsın sonuçta bulurlar. Bağdadi’yi nasıl buldularsa onları da bulurlar. Hatta ABD bu adamları yakalayıp Türkiye’ye bile verebilir. Nasıl Abdullah Öcalan projeydi, bize verdiler, Barzani tek başına kaldı orada ve özerk bir yapı kurdu. Çünkü PKK olsaydı Barzani kuramazdı. Şimdi de bu grubun ortadan kaldırılması ve Mazlum Kobani’nin ortaya çıkmasıyla Suriye’de özerk bir yapı kurulmasına imkân veren bir yol açılacak. Yani PKK ismini ortadan kaldıracaklar zaten onun için PYD/YPG’yi kullanmayıp Kürtler diyorlar. Böyle büyük bir oyun var yani...”