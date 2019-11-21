MİT, Kobani ve Gülen’in de ensesinde

Türk istihbaratı ve güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışındaki senkronize çalışmalarıyla teröristler ya oldukları yerde yok ediliyor ya da paketlenip Türkiye’ye getiriliyor. Hem de ABD, İsrail, İngiliz, Rus, Fransız, Alman gizli servislerinin cirit attığı yerlerde. Bu bağlamda yıl başından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda bin 400’e yakın terörist etkisiz hele getirildi. Bunların arasında İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı listede başlarına para ödülü konulan kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri kategorideki 127 terörist de var. Yani yerleri bulunamaz, hele de kendileri açısından karargâh olarak gördükleri yerlerde onlara kimse erişemez diye gizemli havaya sokulan en tepe isimler dahi tek tek bulundu ve gereği yapıldı, yapılıyor. O nedenle de biri “Nereye giderseniz gidin peşinizdeyim, ölü ya da diri ele geçirinceye kadar da dosyanızı kapatmıyorum” diye teröristlere, diğeri ise “Destekleseniz de ben gelir, gereğini yaparım ve kirli ilişkiniz ortaya çıkar” şeklinde bu teröristleri koruyup, kollayan ülkelere olmak üzere iki net mesaj söz konusu. Tabii özellikle de terör örgütleri ve terörist başlarıyla ilişkisini artık alenileştiren ABD’ye... Dolayısıyla, bu noktada akla gelen soru da şu:

Yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren ya da paketleyen MİT ve TSK aynısını Suriye’deki PYD/YPG’li teröristlerin başı Mazlum Kobani kod adlı PKK’lı Ferhat Abdi Şahin veya FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’e de yapamaz mı? Ya da böyle bir çalışma var mı? Yanıtı Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin veriyor:

“ABD bu adamların her ikisini de çok iyi koruyor ama Türkiye her zaman bu adamların yerini tespit eder ve fırsatını bulduğu zaman etkisiz hale getirebilir. Bunun bir sürü yöntemi var. Ve şu anda MİT çalışıyordur.”

Kobani ve Gülen’in yakınında MİT’in adamı vardır anlamında mı?

“MİT’in adamı yakınında büyük ihtimalle vardır. Ya da MİT’in kurduğu yerel teşkilat içerisindeki adamlardan vardır diyelim. Bu daha önce KCK’nın içinde de vardı. Maalesef 2009’da yapılan KCK operasyonlarında MİT ‘Bizim adamlarımızı alıyorsunuz’ demesine rağmen FETÖ’nün kontrolündeki polisin müdahalesiyle hepsi açığa çıktı, etkisiz hale geldiler. Bence MİT her yeri kontrol edecek şekilde tedbir almış durumda. Yakınlarında bu adamlar vardır. Mesela Kobani’nin nereye gittiği, ne yaptığı, ne ettiği tespit ediliyordur. Yeri ve zamanı geldiğinde hallederler. Bu böyle adım adım yürüyecek bir şey. Karşı tarafı ürkütmeden artık kendine iyice güveni geldiği zaman vs. falan o zamanlar yapmak lazım. MİT iyi bir teşkilat kurmuş vaziyette, bana göre mutlaka yakınlarında adamları vardır.”

MİT enselerinde yani?

“Evet. MİT enselerinde denilebilir.”

Peki, müdahale konusunda ABD’nin olası tepkileri nedeniyle herhangi bir çekinme durumu söz konusu olabilir mi? Pekin, devam ediyor:

“Hayır, tespit ettiği anda vururlar yani etkisiz hale getirirler. Bu konuda endişeniz olmasın. ABD’den niye çekinsin? Açık ve net olarak diyoruz ki bu adam teröristtir. Önemli olan şu, bu liderleri ortadan kaldırırken bu giderse yerine gelecek olan adam nasıl bir tiptir, bizim işimize yarar mı yaramaz mı, onlara da bakmak lazım. Yani istihbarat örgütü ona bakar. Evet, etkisiz hale getirir ama getirirken de bir muhasebe yapar, bunu vurmam mı faydalı olur, vurmamam mı, ona bakar.”

Bugünkü konjonktürde her halükârda Bağdadi gibi etki yaratmaz mı?

“Yapar tabii, niye yapmasın? Ama Bağdadi’yi ne zaman vurdular ya da vurulduğunu ortaya koydular? Artık Bağdadi’nin işi bitmişti. Yeni bir örgüte yeni bir lidere ihtiyaç var Irak’ta, büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde de bu çıkacak ortaya. Şu anda Türk istihbarat örgütü çalışmaya devam ediyordur, yerini, yurdunu bilmem nesini araştırıyor, uygun pozisyon arıyordur büyük ihtimalle. Yoksa ABD’den çekindiğinden falan değil. Bu iş Kandil için de geçerli, Mazlum Kobani için de geçerli Fetullah Gülen için de geçerli...”