ABD ve EB-5

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bir taraftan göçmen girmesin diye Meksika sınırına duvar örerken, bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye seyahat etmelerini bile yasaklarken, bir taraftan da bazı ülke vatandaşlarına ülkesinde 500.000 ABD Doları yatırım yapmaları şartıyla önce oturma izni (Green Card), sonrasında da vatandaşlık veriyor.

500.000 ABD Doları yatırım karşılığı oturma izni verilen ülke vatandaşları arasında Türk vatandaşları da var. Bu programa “EB-5” adı veriliyor.

ABD Green Card sahipleri, seçme-seçilme hakkı hariç, ABD vatandaşlarının sahip olduğu her türlü hakka sahipler. Sosyal sigortaları oluyor ve isterlerse ABD’de çalışabiliyor veya iş kurabiliyorlar.

ABD’den önce Green Card, sonra da vatandaşlık almak isteyenler, 500.000 dolarlarını isterlerse ABD hükümetinin bir hesabında(Escrow Account) 5 yıl tutup paralarına faiz alabilirler, isterlerse de paraları ile EB-5 sisteminin yapılmasını garanti ettiği bir gayrimenkule yatırım yapabilirler. Gayrimenkul sahibi olmak isteyenler, bu garantili yatırımlarına başlarken, henüz inşaatı tamamlanmamış bir gayrimenkul alırlarsa, % 20 civarında iskonto alabiliyorlar.

900.000 dolar oluyor

Şimdi 500.000 dolar yatırarak sisteme dahil olmak mümkün iken, ABD hükümeti, 23 Kasım 2019 tarihinden itibaren yatırılması gereken para miktarını 900.000 dolara çıkarıyor. Tabii ki bu yükseliş yalnız bizim için değil, programa dahil tüm ülkeler için geçerli olacak.

ABD hükümetinin böyle bir sistemi devreye sokmuş olmasının nedeni, ülkesinde istihdamı artırma isteği. Ancak, yatırılacak paranın menşei, kara para olup olmadığı araştırılıyor. Kabul edilen kişilere öncelikle ABD konsolosluklarından EB-5 vizesi veriliyor.

EB-5 sisteminden faydalanarak, EB-5’e dahil gayrimenkullerden konut almak isteyenlerin ödemeleri, EB-5 Escrow Bankası tarafından, inşaat sahibine hemen değil, inşaat tamamlandıkça ödeniyor. Paranın en az üçte biri anahtar teslim edilmeden ödenmiyor. Yani, yatırımın teslimi garanti altında tutuluyor. Arada ABD devleti olduğu için, tüm inşaatlar genellikle zamanında tamamlanıyor.

Oturma izni nasıl?

Parayı verip sisteme dahil olmak kolay da, oturma izninin çıkması 6 ila 12 haftayı bulabiliyor. Green Card almaya hak kazandıktan itibaren, 6 ay içinde ABD’ye gelmek gerekiyor. Daha sonra genel Green Card süreleri işliyor. Örneğin, sonraki 24 ay ABD’de yaşamak gerekiyor. 5 yıl Green Card sahibi olanlar, vatandaşlık için başvurabiliyor veya Green Card ile yaşamaya devam edebiliyorlar.

EB-5 sistemine dahil olmak isteyenler, Türk veya yabancı bankalardan bu işlem için kredi alabiliyorlar. Ayrıca, 500.000 doların bir akrabası tarafından hediye olarak verilmiş olması da mümkün oluyor. Doğal olarak, bu durumda, hediye verenin parasının kaynağı da araştırılıyor.