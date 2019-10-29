Dışarıdan fon akımları artıyor

Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere fon akımları artıyor. Gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) genelinde, iki haftalık fon çıkışının ardından, geçtiğimiz hafta GOÜ’ye 3.8 milyar dolar fon girişi görüldü. Bu girişlerin 3.37 milyar doları hisse alımı ve 0.43 milyar doları tahvil alımı olarak gerçekleşti.

Bizde ise, 18 Ekim haftasında, 960 milyon dolar ile mart sonundan bu yana en yüksek yabancı çıkışı (hisse+DİBS) gerçekleşti. Sene başından bu yana toplam DİBS çıkışı, 3,18 milyar doları buldu. Yabancıların elinde bulundurduğu DİBS stoku 14.1 milyar dolara, DİBS piyasasındaki yabancı oranı ise %10.5 seviyesine geriledi.

Hisse senetlerinden ise aynı haftada 319 milyon dolar çıkış oldu; son 5 haftadır gerçekleşen aralıksız çıkış 599 milyon dolara ulaştı.

Öte yandan, sene başından bu yana hisse senetlerine yabancı girişi toplamı 55 milyon doları buldu. Yabancıların elinde bulundurduğu hisse senedi stoku 28.2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Akbank kaynaklı aşağıdaki tablo, ülkemize giren yabancı sıcak para yatırımını gösteriyor.

Olumlu mesajlar

ABD-Çin görüşmeleri olumlu gidiyor. Bu gelişme ABD şirketlerinin kârlılıklarına destek verdi. ABD Merkez Bankası da (FED) büyük olasılıkla bu hafta faiz indirimine gidecek.

Bizde ise, Merkez Bankamızın politika faizini 2.5 puan indirerek, %14’e çekmesi çok olumlu karşılandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 12 Aralık’ta erken seçime gidilmesini teklif etti. Ancak İşçi Partisi lideri buna onay vermiyor. Brexit görüşmelerinde bir belirlilik olmaması sterline değer kaybettiriyor. Önceki hafta, Brexit’in erteleneceği ve anlaşma sağlanacağı beklentileriyle 1.30’u aşan sterlin/dolar paritesi geçen hafta 1.28’e geriledi.

Bizde ise, son alınan kararlarla, enflasyon seviyesinin düşeceği ve Merkez Bankamızın yıl sonu tahmini olan %13.9’un altına gerileyeceği anlaşılıyor.