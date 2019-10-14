İHTİYATLI OPTİMİZM

Güneyimizdeki Kürt sorununu bir biçimde zor kullanarak bitirmek zorunda kaldık. Çünkü, tüm barışçı yollar denenmişti. Şimdi, barış için savaşmak gerekiyor. Bu gelişme ekonomimizi biraz yoracak gibi görünse de, sonu iyi olacak. Artık Türkiye, tabi olmak yerine, ‘ikna ederek hakkını alma’ biçiminde, başarılı bir politikalar zinciri izliyor.

Açıklanan ekonomik program, turizmin geliştirilmesi ve ihracatın artırılmasına yönelik bir program oldu. Ekonomik program, yabancı sermaye girişinin artmasını, 46.5 milyar dolar gelire ulaşacak bir turizm patlamasını, bankaların kredi genişlemesi yaratmasını, ithal ikamesi yaratacak yatırımlara öncelik verilmesini hedefliyor. Yeni Ekonomik Program (YEP) hedeflerini ve önceki ile karşılaştırmasını aşağıda görebiliriz.

Ticaret savaşları döngüsü

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde, uzun vade yerine kısa vadeli çözümler üzerinde anlaşılıyor. Bu durum iki devlet arasında, soğuk savaşın süreceğini gösteriyor. Aşağıdaki Akbank kaynaklı kroki, bu gelişmeyi çok iyi anlatıyor.

Aşağıda ise, ABD’nin probleminin sadece Çin ile olmadığını görüyoruz.

İşte, Trump bu yüzden Ortadoğu’da yaptığı savaşın neden olduğu vurgunları azaltmaya çalışıyor.