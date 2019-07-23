Sanayi üretiminde daralma hız kesiyor

Sanayi üretimi yeniden toparlanıyor. Yılın ilk çeyreğinde dip seviyelerden toparlandıktan sonra, ikinci çeyreğe zayıf bir başlangıç yapan sanayi üretimi mayısta bir miktar toparlandı. İlk çeyrekte ortalama %1.7 arttıktan sonra, nisanda aylık %0.9 gerileyen sanayi üretimi mayısta %1.3 arttı.

Yıllık bazda baktığımızda da takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta yıllık %1.3 ile eylülden bu yana en düşük daralmasını kaydetti. Ara malı üretimi sanayi üretimindeki zayıflıkta belirgin rol oynamaya devam ederken, dayanıklı tüketim malı üretimi negatife, sermaye malı üretimi artışı ise pozitife döndü. Dayanıksız tüketim malı üretimi artış trendini devam ettirirken, enerji üretimi güçlü seyretti.

Sanayide iyileşme

Hazine ve Akbank kaynaklı aşağıdaki tablo, Sanayi üretimi (yıllık % değişim) ve İmalat Sanayii PMI endeksini gösteriyor:

Haziran ayı öncü verileri toparlanmanın devam edebileceğine işaret ediyor. Reel kesim güven endeksinde belirgin iyileşme görülürken, imalat sanayii aktivitesine ilişkin beklentileri gösteren PMI endeksi haziranda 45.3’ten 47.9’a yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış, yıllık % değişim bazında, sanayi üretim verisi detayları şöyle:

* Ana sanayi grupları bazında bakıldığında;

Ara malı üretiminde Ağustos 2018’de başlayan daralma devam ediyor; mayısta daralma %6.7. Ağustos ’18-Mayıs ’19 arası ortalama daralma ise %8.6.

Dayanıklı tüketim malı üretimi, 4 aylık pozitif seyrin ardından (aylık ortalama %3.0 artış), mayısta negatife döndü; %2.1 daraldı.

Sermaye malı üretimi 8 ayın ardından artış kaydetti; mayısta %3.4 arttı.

Dayanıksız tüketim malı üretiminde artış üçüncü ayında; mayısta %0.9 arttı.

* İmalat sanayii üretimi %1.8 daraldı. Sektörel bazda bakıldığında;

Ana metal sanayiinde daralma 10. ayında (aylık ortalama: %12.2). Mayısta da %10.6 daraldı.

Motorlu kara taşıtı üretiminde daralma azalıyor. 10 aylık ortalama: %11.5 idi; mayısta da %10.7 daraldı.

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin üretiminde(çimento gibi) daralma güçlü kalmaya devam ediyor. Son 10 aydır ortalamada aylık %17.6 daralan üretim, mayısta da %17.5 daraldı.

Tekstil ürünleri üretimi mayısta %2.5 gerilerken, giyim eşyaları üretimindeki artış dördüncü ayına girdi; %7.4 arttı.

Son 8 aydır negatif seyreden elektrikli teçhizat üretimi %1.2 artarak pozitife döndü.